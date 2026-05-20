Director de ‘Masters of the Universe’ explica cómo convirtió al Skeletor de Jared Leto en un villano más complejo

El regreso de Masters of the Universe al cine no pretende vivir solo de la nostalgia ochentera. La nueva adaptación dirigida por Travis Knight busca reconstruir el universo de Eternia con un tono más dramático y personajes menos caricaturescos. El caso más particular es el de Skeletor, el gran enemigo de He-Man.

Con el estreno mundial a la vuelta de la esquina, Knight habló sobre el proceso creativo detrás del nuevo villano interpretado por Jared Leto. El director explicó que su objetivo fue encontrar una identidad distinta que conservara la esencia clásica sin quedarse atrapada en ella. Jamás pasó por su mente copiar versiones previas del personaje.

Travis Knight y su visión de Skeletor en Masters of the Universe

Para Travis Knight, Skeletor siempre fue una figura difícil de reducir a una sola emoción. El director considera que justo ahí estaba la fuerza del personaje en la caricatura original, pues podía ser intimidante, ridículo, teatral, irrisorio y aterrador al mismo tiempo:

Skeletor en Masters of the Universe

No te pierdas: Travis Knight, director de ‘Masters of the Universe’, lamenta que el presente se enfoque en algoritmos: ‘Hicimos esta película con sinceridad’

“Para mí, Skeletor era uno de los villanos más icónicos de los años 80, y eso se debía a varios factores. Creo que la mayoría de los villanos de aquella época o se veían geniales, o daban miedo, o eran divertidos, o intimidantes. Skeletor era todas esas cosas al mismo tiempo, así que es una combinación de matices realmente interesante.”

Con Jared Leto, el director explicó que ambos querían conservar elementos conocidos del personaje, como la teatralidad y esa risa inolvidable, aunque procuraron evitar la imitación total del Skeletor animado, interpretado en su tiempo por el genial Alan Oppenheimer:

“Cuando estaba hablando con Jared, reconocimos que queríamos honrar todos esos aspectos, incluyendo una voz distintiva y una risa interesante, pero no queríamos caer en la imitación. Al final, llegamos a esto, y me encanta porque creo que tiene amenaza, tiene teatralidad, que siempre es parte de Skeletor.”

El resultado, explicó, fue un Skeletor impulsado por sus inseguridades:

“Es un hombre muy inseguro, y eso se convierte en parte de su personaje. Es un hombre hambriento de poder que es muy, muy inseguro, y fue muy divertido profundizar en eso y descubrir cómo podíamos dramatizar a ese personaje.”

Cómo era el Skeletor original

Nicholas Galitzine como He-Man en Masters of the Universe

La historia de He-Man comenzó en 1982, cuando Mattel buscaba competir con el éxito de otras líneas de acción masculinas. El personaje apareció primero como juguete antes de expandirse hacia caricaturas y cómics. Masters of the Universe era fantasía bárbara y ciencia ficción en un mismo universo. Eternia nos presentó castillos mágicos, tecnología futurista, criaturas monstruosas y mucha diversión en un viaje sin igual que sedujo a toda una generación.

Skeletor apareció por primera vez en la línea de juguetes de Mattel. Su diseño, un hechicero oscuro y a la vez un cadáver viviente, quedó grabado en la cultura popular gracias a la caricatura de Filmation. En aquella versión, el personaje era despiadado en apariencia, aunque el tono de la serie suavizaba muchas de sus acciones. Skeletor lanzaba amenazas grandilocuentes, fracasaba constantemente y terminaba convertido en una especie de tirano lleno de frustraciones.

Con el paso del tiempo, distintas series y cómics intentaron hacerlo más oscuro. Algunas historias exploraron incluso su identidad como Keldor, un hombre herido a nivel físico y emocional antes de transformarse en la criatura esquelética conocida por Eternia.

Hollywood intentó adaptar la franquicia en 1987 con Dolph Lundgren como He-Man. Aquella película adquirió fama de culto con los años, aunque jamás logró convertirse en una saga longeva.

El elenco de Masters of the Universe

Además de Galitzine y Jared Leto, la película reúne un reparto grande donde aparecen Camila Mendes como Teela, Idris Elba como Man-At-Arms y Alison Brie como Evil-Lyn. También participan Morena Baccarin como Sorceress, James Purefoy como el rey Randor y Jóhannes Haukur Jóhannesson como Fisto. Kristen Wiig prestó su voz al personaje Roboto.

La historia tiene como protagonista a Adam, criado en la Tierra lejos de Eternia durante quince años. El descubrimiento de la Espada de Poder lo obliga a regresar a un planeta devastado por el dominio de Skeletor.

Masters of the Universe se estrena el 4 de junio.

Entérate: Nicholas Galitzine dice que perder su cuerpo de He-Man fue ‘deprimente’ tras dejar la dieta