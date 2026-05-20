Travis Knight, director de ‘Masters of the Universe’, lamenta que el presente se enfoque en algoritmos: ‘Hicimos esta película con sinceridad’

Masters of the Universe llegará muy pronto a salas de cine con la difícil misión de revivir a He-Man sin convertirlo en una broma nostálgica ni en una pieza de cálculo comercial. El director Travis Knight presentó la película en su premiere mundial y aseguró que esta aventura fantástica quiere tomarse en serio su propio corazón.

La nueva adaptación live-action, protagonizada por Nicholas Galitzine, quiere devolver a Eternia su épica, colorida y heroica. Amazon MGM Studios estrenará la película en Estados Unidos el 5 de junio, con distribución internacional de Sony Pictures.

La honestidad de Masters of the Universe

Knight, durante la premiere mundial de la película, compartió una reflexión sobre el clima del mundo actual. El director señaló: “Vivimos en una era donde todo es esencialmente irónico, todo está desapegado, todo está agrupado algorítmicamente, y no fue así como abordamos esta película. Hicimos esta película con sinceridad”.

Nicholas Galitzine como He-Man

El director de Bumblebee y cabeza creativa del estudio de animación stop-motion Laika, conoce bien la fantasía con alma artesanal. Su carrera, famosa por películas como Kubo y la Búsqueda Samurái, ParaNorman y Coraline y la Puerta Secreta como productor, lo ha mantenido cerca de historias hechas con el corazón.

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De qué trata la nueva película

Masters of the Universe tiene como protagonista al príncipe Adam, heredero de Eternia, quien fue criado en la Tierra tras huir de su hogar para sobrevivir. Quince años después, la Espada de Poder lo guía de regreso a su planeta natal. Al volver, Adam descubre que Eternia ya no es el reino que dejó atrás. Skeletor, un hechicero tiránico, tomó el poder, destruyó el equilibrio del planeta y amenaza con extender su dominio más allá de sus fronteras. Adam debe aliarse con Teela, Man-At-Arms y otros guerreros heroicos para recuperar lo que le pertenece.

La película adapta la franquicia creada por Mattel y es la segunda versión live-action después de la cinta de 1987 con Dolph Lundgren. A diferencia de aquela cinta, esta nueva entrega parece abrazar con mayor ahínco la mitología de Eternia.

Elenco

Nicholas Galitzine interpreta a Adam Glenn, el príncipe perdido que debe convertirse en He-Man. Camila Mendes es Teela, capitana de la guardia de Eternia y una de las heroínas más importantes en la batalla contra Skeletor.

Jared Leto encarna al mismísimo Skeletor, villano de la historia. Idris Elba interpreta a Duncan, mejor conocido como Man-At-Arms, general de confianza del rey Randor y padre adoptivo de Teela.

El reparto también incluye a Alison Brie como Evil-Lyn, James Purefoy como King Randor, Morena Baccarin como Sorceress, Jóhannes Haukur Jóhannesson como Fisto y Kristen Wiig como la voz de Roboto. Charlotte Riley interpreta a Reina Marlena, exastronauta de la Tierra y madre de Adam. También veremos a Sasheer Zamata, Hafþór Júlíus Björnsson, Kojo Attah, Sam C. Wilson y Jon Xue Zhang.

La producción se filmó en Londres entre enero y junio de 2025. La música corre a cargo de Daniel Pemberton, con colaboración de Brian May, guitarrista de Queen.

El desafío físico de Nicholas Galitzine

Nicholas Galitzine tuvo que transformar su cuerpo para interpretar a He-Man. Travis Knight explicó en la premiere que pedirle a cualquier actor que encarne “al hombre más poderoso del universo” implica una exigencia física brutal.

“Es una petición muy intimidante pedirle a cualquier actor y decirle: ‘Oye, vas a ser el hombre más poderoso del universo’. Eso significa hombros enormes. Eso significa bíceps gigantes. Eso significa pectorales marcados y abdominales perfectos. ¿Quién querría asumir eso? Pero mi amigo Nick aceptó completamente lo que eso implica. Y eso significó que tuvo que transformar su cuerpo. Nick es un actor extraordinario… pero nadie lo había visto realmente como un héroe de acción.”

Galitzine, de 31 años contó que, tras terminar su entrenamiento, tuvo que cambiar otra vez su físico para un proyecto posterior. Su siguiente director le pidió dejar las pesas y comer lo que quisiera. Después de meses de disciplina, el actor se sintió liberado, pero también lamentó perder ese cuerpo que tanto trabajo le costó moldear.

Con información de Variety.

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