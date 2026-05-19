‘Una carta de amor a He-Man’: ‘Masters of the Universe’ sorprende con sus primeras reacciones de los críticos 

Las reacciones son muy positivas, dicen que 'podría convertirse en la mayor sorpresa del verano'

Décadas después del primer intento por llevar a He-Man a live-action, llegará a cines ‘Masters of the Universe‘, dirigida por Travis Knight y protagonizada por Nicholas Galitzine como Prince Adam/Adam Glenn/He-Man y Jared Leto como Skeletor. Amazon MGM Studios permitió que algunos asistentes compartieran primeras impresiones en redes sociales tras la premiere, y por ahora, parece que la mayoría se inclina hacia el entusiasmo: varios comentarios celebran su tono colorido, su vínculo con la nostalgia ochentera y una apuesta que no parece avergonzarse del material original.

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¿Qué dicen las primeras reacciones de ‘Masters of the Universe’?

Entre los comentarios más positivos, la película ha sido descrita como una aventura fantástica consciente de su propio exceso. Una reacción la llamó “Una experiencia épica colosal”, mientras otra destacó que Travis Knight habría conseguido una versión que abraza “todo su esplendor extravagante y colorido”. También hubo elogios para Nicholas Galitzine, tanto por su aspecto como He-Man como por su manejo del humor. Una de las impresiones señaló que “su talento cómico lo que realmente se roba el show”.

‘Masters of The Universe’ (Imagen: Amazon MGM Studios)

La nostalgia también apareció como uno de los puntos más repetidos. Varios asistentes hablaron de una producción cercana al espíritu de los dibujos animados clásicos de los sábados por la mañana, con acción, humor y una estética deliberadamente exagerada. Otro comentario fue más directo al definirla como “una carta de amor a He-Man y todo lo relacionado con él”, una frase que resume bien el tipo de recepción que Amazon MGM probablemente esperaba tras años de intentos fallidos por revivir esta propiedad en cine.

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Una recepción positiva, pero no unánime

Las primeras reacciones, sin embargo, no apuntan a una aprobación unánime. Una de las voces marginales es la de Germain Lussier, de Gizmodo, quien escribió que ‘Masters of the Universe’ tiene “unos últimos 20 minutos muy divertidos, extraños y entretenidos”, pero no tuvo palabras positivas para el resto del filme. Su comentario señala problemas de tono, especialmente en la forma en que la película alterna entre seriedad, comedia y emoción.

Ese contraste obliga a tomar estas impresiones con cautela. Por ahora no se trata de reseñas completas, sino de reacciones breves publicadas después de la premiere. Aun así, el primer ruido alrededor de ‘Masters of the Universe’ sugiere que Travis Knight podría haber entregado una película diseñada para fans de He-Man, pero también para un público dispuesto a aceptar una aventura de fantasía que no esconde su rareza, sus músculos ni su amor por la cultura pop ochentera.

A continuación, puedes leer algunas de las primeras reacciones:

El encanto desaliñado de #MastersOfTheUniverse me conquistó. Una experiencia épica colosal. Tiene un tono autoconsciente al estilo de Guardianes de la Galaxia y un mensaje radical en su esencia. Nicholas Galitzine y Camila Mendes son geniales. La banda sonora rock de @DANIELPEMBERTON (con la colaboración de Brian May) es genial. ¡Quédate hasta el final de los créditos! El director de #MastersOfTheUniverse, Travis Knight, tiene una auténtica reverencia por todas las encarnaciones del personaje de He-Man: las figuras de acción de MASTERS OF THE UNIVERSE, las versiones animadas y cinematográficas. Los guiños están incorporados con maestría y cuidado. Se me humedecieron los ojos en un momento dado.

#MastersOfTheUniverse director Travis Knight has a genuine reverence for all the incarnations of the He-Man character the MASTERS OF THE UNIVERSE action figures, animated & cinematic iterations. Easter Eggs are incorporated with craft & care. I got a little misty at 1 point. — Courtney Howard (@Lulamaybelle) May 19, 2026

Sin duda, una de las mayores sorpresas de 2026 para mí: ¡me encantó Masters of the Universe! Soy un gran fan de muchos de los involucrados, pero de joven nunca fue mi estilo y supuse que ahora sería igual. Además, por lo que sé del material original, me pareció una película tremendamente difícil de realizar. ¡Pero Travis Knight y compañía lo lograron! Me cautivó por completo esta aventura vibrante, extraña y divertidísima. Es francamente ridícula, pero lo ridículo funciona cuando el reparto y el equipo entienden a la perfección el tipo de película que están haciendo y se entregan con entusiasmo para darle vida.

Bound to be one of the biggest surprises of 2026 for me — I loved MASTERS OF THE UNIVERSE.



I'm a huge fan of a lot of the folks involved, but it was never really my thing growing up and I kind of assumed the same would be true now. Also, based on what I do know of the source… pic.twitter.com/u0ecHjbWgM — Perri Nemiroff (@PNemiroff) May 19, 2026

Nicholas Galitzine luce perfecto en #MastersOfTheUniverse (¡y de qué manera!), pero es su talento cómico lo que realmente se roba el show. Con un toque deliberadamente caricaturesco, repleta de vibras ochenteras (¡la banda sonora!), y Jared Leto exagera su interpretación vocal como Skeletor. Un poco atrevida, pero sobre todo, divertida para toda la familia.

Nicholas Galitzine looks the part in #MastersOfTheUniverse (and how!) but it’s his comedic timing that steals the show. Knowingly cartoonish, packed with 80s vibes (the soundtrack!), and Jared Leto camps it up vocally as Skeletor. Slightly risqué, but mostly family-friendly fun. pic.twitter.com/EoRlS4l2dl — Peter Gray (@ratedPDG) May 19, 2026

¡Travis Knight creó una #MastersOfTheUniverse perfecta! Sabe exactamente lo que es y lo abraza en todo su esplendor extravagante y colorido. Una carta de amor a los 80 con un mensaje agradable (aunque un poco obvio) sobre la masculinidad. Necesitaba un tazón de cereal azucarado para acompañar esto.

Travis Knight crafted a perfect #MastersOfTheUniverse! It knows exactly what it is, and embraces it in all its campy, colorful glory. A love letter to the 80s with a nice (though heavy handed) message about masculinity. I needed a bowl of sugary cereal w/ this. @mastersmovie pic.twitter.com/nPm606iaKa — The Nerds of Color (@TheNerdsofColor) May 19, 2026

‘Masters of the Universe’ es divertidísima. Nicholas Galitzine le da un toque especial a Adam Glenn, haciendo que su interpretación de He-Man sea memorable y, además, una visión fascinante de la masculinidad. ¡Diversión, diversión, diversión! Y encima incluye la canción “The Man” de The Killers, ¡así que me atrapó enseguida!

MASTERS OF THE UNIVERSE is a hell of a lot of fun. Nicholas Galitzine brings a sweetness to Adam Glenn that makes his take on He-Man memorable and also a fascinating take on masculinity. Fun, fun, fun and features The Man by The Killers so I was IN! pic.twitter.com/6misEcxupu — Rachel Leishman (@RachelLeishman) May 19, 2026

Masters of the Universe revive la magia de los dibujos animados de los sábados por la mañana con acción trepidante, momentos para reírse mucho y auténtico sentimiento. Eternia parece sacada de la portada de Rudy Obrero, pero a todo color. Y sí, MOTU se centra por completo en los músculos.

Masters of the Universe revives Saturday morning cartoon magic with massive action, silly laughs, and real heart! Eternia looks like Rudy Obrero’s box art brought to life in full technicolor glory. And yes, MOTU is absolutely all about them muscles 💪@mastersmovie @BigGoldBelt pic.twitter.com/JLGYGhoVEt — K.E.V.I.N. Fenix (@FenixDKevin) May 19, 2026

Skeletor en ‘Masters of The Universe’ (Imagen: Amazon MGM Studios)

¡VERDADERAMENTE ÉPICA! #MastersOfTheUniverse captura la magia de los dibujos animados clásicos de los 80 con efectos visuales modernos, acción trepidante y batallas llenas de adrenalina que te pondrán los pelos de punta. Una aventura fantástica nostálgica que recuerda a los adultos lo que hacía que los dibujos animados de los sábados por la mañana fueran legendarios.

TRULY EPIC!#MastersOfTheUniverse captures the magic of classic 80s cartoons with modern visuals, crowd pleasing action, and adrenaline fueled battles that will give you chills. A nostalgic fantasy adventure that reminds adults what made Saturday morning cartoons feel legendary pic.twitter.com/E40jgUE5Cr — Big Gold Belt Media (@BigGoldBelt) May 19, 2026

¡ME ENCANTÓ #MastersoftheUniverse! Es una carta de amor a He-Man y todo lo relacionado con él, y a la vez, una hermosa y espectacular película de fantasía y ciencia ficción que conquista al público sin reservas. Es increíble que exista esta película, pero me alegra muchísimo que así sea. No paré de sonreír de principio a fin.

I LOVED #MastersoftheUniverse! Both a love-letter to all things He-Man and a beautiful, bombastic fantasy/sci-fi crowd pleaser that wears its heart on its sleeve. It’s insane this movie exists but I’m so happy it does. I had the biggest smile on my face the whole way through. pic.twitter.com/ZeHwvhBtAk — Chris Killian (@chriskillian) May 19, 2026

Si echabas de menos la alegría esperanzadora, brillante y optimista que caracterizaba a los años 80, tienes la oportunidad de recuperarla viendo #MastersoftheUniverse. Una película rebosante de vida y diversión que no querrás que termine… pero ¡madre mía!, cuando por fin termine…

If you missed the hopeful, bright, and upbeat joy that the 1980s once possessed, you have the power to find it again by watching #MastersoftheUniverse. A film bursting with so much life and fun you truly won’t want it to end… but boy oh boy when it does end 👀 — Maggie Lovitt (@maggieofthetown) May 19, 2026

#MastersoftheUniverse tiene unos últimos 20 minutos muy divertidos, extraños y entretenidos. ¿Y el resto de la película? Un desastre. Seriedad convertida en comedia, comedia convertida en emoción; funciona, no funciona; lo intenta, pero termina siendo demasiado incómodo. Eso sí, las escenas de los créditos finales son geniales.

#MastersoftheUniverse has a very fun, weird, yet enjoyable last 20 minutes or so. As for the rest of the movie? It’s a mess. Serious played for laughs, laughs played for emotion, it works, it doesn’t, it really tries but ends up being too awkward. Great end credits scenes though. pic.twitter.com/IINjM5uS84 — Germain Lussier (@GermainLussier) May 19, 2026

Masters of the Universe es todo lo que este chico de los 80 deseaba y más. Es gloriosamente extravagante, tremendamente entretenida y pura diversión de principio a fin. Travis Knight entendió a la perfección el encargo y ofreció exactamente lo que los fans de esta franquicia llevaban tiempo esperando. Nicholas Galitzine está perfectamente elegido para el papel de He-Man, y todo el reparto abraza por completo la extravagancia mientras se lo pasa en grande. Masters of the Universe podría convertirse en la mayor sorpresa del verano. ¡Es genial!

Masters of the Universe is everything this ’80s kid wanted and more. It’s gloriously campy, wildly entertaining, and nonstop fun from beginning to end. Travis Knight completely understood the assignment and delivered exactly what fans of this franchise have been waiting for.… pic.twitter.com/QrbYzSO1oO — Scott Menzel (@ScottDMenzel) May 19, 2026

Aquí pueden ver más reacciones recopiladas por The Hollywood Reporter.

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