‘Masters of the Universe’: Jared Leto respetará el tono shakesperiano del Skeletor de Frank Langella

La nueva película de ‘Masters of The Universe’ respetará el enorme legado de la franquicia, que ha marcado a generaciones con personajes tan icónicos como Skeletor. El villano y archienemigo de He-Man fue inmortalizado por Frank Langella hace décadas, y ahora regresará con la fuerza interpretativa de Jared Leto.

En su momento, Langella ofreció una interpretación shakesperiana que llevó al personaje más allá de su tono caricaturesco de la televisión. Le dio una presencia más dramática que aún es recordado por los fanáticos. La nueva adaptación pretende recuperar esa intensidad, con Leto dispuesto a retomar el tono solemne y teatral que distinguió a Skeletor en la adaptación de 1987.

Frank Langella y su legado para Skeletor

Cuando ‘Masters of The Universe’ llegó a los cines en 1987, resonó entre los fanáticos, pero no logró conquistar a la crítica. Sin embargo, uno de los aspectos más recordados fue la interpretación de Frank Langella como Skeletor. El actor decidió abordar al villano con una seriedad poco común en producciones de fantasía de la época, pues lo dotó de un aire solemne que contrastaba con su versión de la serie animada.

El actor tuvo un acierto que los fans de ‘He-Man’ aún celebran: se inspiró en diversos personajes de William Shakespeare para imprimirle una profundidad inesperada. Mostró a un Skeletor obsesionado con el poder y marcado por la soledad, así que el villano se llenó de matices trágicos.

Frank Langella como Skeletor en ‘Masters of The Universe’ (Imagen: IMDb)

Su interpretación combinó humor oscuro, presencia escénica y, sobre todo, una voz imponente. Langella no se limitó a encarnar a un villano de fantasía, sino que lo dotó de una personalidad compleja. Esa mezcla hizo que Skeletor trascendiera las fronteras de lo caricaturesco y se convirtiera en un antagonista con peso.

Ese impacto ha sido tan duradero que la nueva adaptación dirigida por Travis Knight intentará rescatar la fuerza interpretativa de Langella. Jared Leto seguirá esa línea shakesperiana que definió al personaje hace décadas.

Jared Leto y su Skeletor con un tono shakesperiano

La nueva versión de ‘Masters of The Universe’ mostrará a Jared Leto completamente transformado en Skeletor. Su cuerpo estará cubierto por un traje especial y su rostro permanecerá oculto bajo una calavera, lo que convierte su actuación en un reto especial. Al no contar con gestos faciales visibles, la fuerza del personaje dependerá de su voz y de la intensidad de su presencia en escena.

El actor está comprometido con mantener la fuerza interpretativa de Frank Langella. En lugar de emular la voz aguda de Alan Oppenheimer en la serie animada, el actor usará un timbre seco y solemne, que reforzará la dimensión trágica del villano. Esta elección conecta con la visión de Travis Knight, quien busca rescatar la intensidad de Skeletor.

“La vocalización [de Jared Leto] evita repetir el memorable gemido nasal del dibujo animado original, no suena como la suya propia, sino que tiene un timbre seco y shakespeariano”.

Jared Leto como el icónico villano (Imagen: Amazon MGM Studios)

Knight rechazó la idea de presentar a Skeletor como un hombre con máscara. Ve al personaje como una “calavera viva”, que puede hablar y expresar emociones. Esta visión refuerza la naturaleza mítica del personaje y lo aleja de cualquier intento de humanizarlo en exceso.

Una versión diferente y personal del villano

Travis Knight explicó que Jared Leto no llegó al proyecto por casualidad. Fue el actor quien se involucró en la película debido a su fuerte admiración por Skeletor. Para el director, esa motivación fue clave, ya que necesitaba a alguien dispuesto a arriesgarse y a construir una versión propia del villano.

El resultado es una interpretación que rescata la complejidad de Skeletor y lo actualiza para el público contemporáneo. De acuerdo con el cineasta, el villano será la personificación de la masculinidad tóxica, un enfoque que promete darle nueva relevancia más allá de la fantasía.

