Nicholas Galitzine dice que perder su cuerpo de He-Man fue ‘deprimente’ tras dejar la dieta

Después de meses de entrenamiento, dieta estricta y una transformación física pensada para interpretar al “hombre más poderoso del universo”, Nicholas Galitzine descubrió que dejar atrás el cuerpo de He-Man también tenía su lado incómodo. El actor protagoniza ‘Masters of the Universe’, la nueva película dirigida por Travis Knight, donde interpreta a Prince Adam/Adam Glenn/He-Man.

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Durante la premiere realizada en el TCL Chinese Theatre de Hollywood, el actor habló con Variety sobre el esfuerzo que implicó prepararse para el papel, pero también sobre lo rápido que ese físico empezó a desaparecer cuando tuvo que entrar a otro proyecto apenas unas semanas después.

‘Masters of The Universe’ (Imagen: Amazon MGM Studios)

¿Qué dijo Nicholas Galitzine sobre perder el cuerpo de He-Man?

Nicholas Galitzine explicó que, poco después de terminar su trabajo en ‘Masters of the Universe’, tuvo que cambiar de aspecto para otra película. El pedido del nuevo director fue claro: no debía conservar el físico que había construido para He-Man. Para alguien que venía de una rutina exigente, la instrucción sonó al principio como una liberación.

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“Tuve que ir a una película tres semanas después donde el director dijo: ‘Necesito que no te veas como te ves ahora, así que come lo que quieras, deja de levantar pesas,’” contó el actor. Su reacción inicial fue de alivio: “Eso es música para mis oídos. No voy a hacer nada durante tres semanas.”

Sin embargo, el proceso no resultó tan divertido como parecía. Nicholas Galitzine admitió que ver desaparecer el trabajo físico fue una experiencia desalentadora. “Es muy tardado lograrlo, pero se va enseguida.” También bromeó sobre sus comidas fuera de régimen, mencionando macarrones con queso, aunque no quiso dar demasiados detalles: “Fue repugnante”.

Travis Knight explica por qué lo eligió como He-Man

Para Travis Knight, el reto no consistía únicamente en encontrar a alguien capaz de desarrollar un físico imponente. El director reconoció que pedirle a un actor que encarne a He-Man implica una presión particular, porque el personaje está asociado con una imagen casi imposible: hombros enormes, bíceps marcados, pectorales y abdomen definido.

Aun así, Travis Knight aseguró que Nicholas Galitzine tenía algo más importante que el cuerpo. Según el realizador, el actor reunía cualidades necesarias para darle vida al personaje: vulnerabilidad, carisma, encanto y sentido del humor. Esa observación conecta con algunas de las primeras reacciones a ‘Masters of the Universe’, donde varios asistentes destacaron que Galitzine no solo luce como He-Man, sino que también aporta una energía cómica al papel.

Detalle del póster oficial de ‘Masters of the Universe’ (imagen: IMDb)

¿Habrá más historias de ‘Masters of the Universe’?

Aunque las primeras reacciones tras la premiere han sido mayormente positivas, Travis Knight evitó adelantarse demasiado cuando se le preguntó por posibles secuelas. El director señaló que el equipo abordó esta película como si tuviera una sola oportunidad para contar la historia, sin dar por hecho que el público pedirá más.

Eso no significa que la puerta esté cerrada. Knight dejó una frase abierta para el futuro de la franquicia: “Si el mundo quiere más, tenemos más historias que contar.” Por ahora, ‘Masters of the Universe’ se prepara para llegar a cines el 5 de junio, con Nicholas Galitzine al frente de una apuesta que busca recuperar a He-Man para una nueva generación, sin perder de vista el peso nostálgico de un personaje nacido entre juguetes, caricaturas y fantasía ochentera.

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