Muere Roger Sweet, creador de He-Man, a los 91 años

La industria del entretenimiento se despide de una figura estrella en la cultura pop. Roger Sweet, diseñador responsable de uno de los héroes más populares de los años ochenta, entre ellos He-Man, falleció a los 91 años y deja tras de sí una creación que logró atravesar generaciones.

No vamos a negar que su nombre quizá no siempre ocupó titulares, pero su trabajo moldeó la imaginación de millones de niños y adolescentes. He-Man, con su espada en alto y su apariencia poderosa, nació en una mesa de diseño donde Sweet buscaba una idea que pudiera adaptarse a cualquier historia.

¿Cómo murió Roger Sweet?

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia a TMZ. Marlene, su esposa, comunicó que el diseñador murió este martes a los 91 años en una residencia donde recibía cuidados especializados. Su estado de salud se había deteriorado en los meses previos, lo que llevó a la familia a hacer pública la situación.

Fue hasta después de su muerte cuando se conocieron detalles más concretos. Marlene explicó que Sweet falleció en paz dentro del centro donde era atendido, luego de enfrentar un proceso complicado sobre deterioro cognitivo.

Roger Sweet

El cuadro clínico se agravó tras un accidente ocurrido tiempo atrás, cuando sufrió una caída mientras caminaba. Los médicos detectaron entonces dos hemorragias cerebrales que obligaron a su hospitalización y posterior traslado a una unidad especializada en memoria.

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Donaciones y cuentas por pagar

La enfermedad fue un duro golpe a su vida personal, además, implicó un reto económico para la familia. El costo del cuidado médico, que superaba los 10 mil dólares mensuales, llevó a sus seres cercanos a buscar apoyo público.

Fue así como se lanzó una campaña de recaudación que atrajo a quienes crecieron con sus creaciones. La iniciativa logró superar su meta inicial y reunió una suma significativa gracias a donaciones de fans. Incluso organizaciones conectadas a la industria aportaron recursos para ayudar a cubrir los gastos.

La familia también expersó su deseo de que el próximo proyecto cinematográfico basado en la franquicia incluya algún tipo de reconocimiento a su figura, como una forma de honrar su contribución.

Vida y obra de Roger Sweet

Antes de dar forma a He-Man, Sweet ya contaba con una gran trayectoria en el diseño industrial. Su trabajo abarcó desde proyectos junto a grandes corporaciones hasta propuestas más experimentales, donde desarrolló una visión centrada en la funcionalidad y la impresión visual.

Su etapa en Mattel, durante las décadas de los setenta y ochenta, fue totalmente decisiva. En ese entorno apareció la idea que cambiaría su carrera: una figura fuerte, de rasgos definidos, inquebrantable, capaz de acomodarse en distintos escenarios narrativos sin perder identidad… nuestro He-Man.

El origen del personaje se desarrollo con lentitud, pues la compañía había enfrentado tropiezos al intentar competir con otras franquicias. Sweet presentó varios conceptos de figuras musculosas que, con el tiempo, se transformaron en el guerrero que el público conocería.

El resultado fue un fenómeno que trascendió los juguetes y que todos conocemos. La línea Masters of the Universe pasó a ser una serie animada y una puerta para muchos y muchas hacia el mundo de la fantasía heroica.

¿De qué trata la película Masters of the Universe?

El proyecto, desarrollado por Amazon MGM Studios, retomará la historia de Eternia y el conflicto central entre sus protagonistas. Claro que la película tiene como protagonista a Adam, heredero de un linaje que deberá reconectar con su origen para enfrentar a una amenaza que domina su mundo.

El elenco incluye a Nicholas Galitzine como el gran héroe, acompañado por Camila Mendes, Alison Brie, Idris Elba y Jared Leto, quien interpreta a Skeletor. La dirección corre a cargo de Travis Knight, a quien conocemos por haber dirigido Kubo y la Búsqueda Samurái y Bumblebee; además, trabajó como animadora en Coraline y la Puerta Secreta y ParaNorman.

Su estreno está programado para el 5 de junio. Gallitzine ya catálogo He-Man como “el papel de su vida”.

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