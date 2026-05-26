‘Toy Story 5’: Pixar revela por qué Woody se ve más viejo

El viejo sheriff de Pixar está a punto de regresar a salas de cine pero con varias cicatrices encima. A través de sus avances, Toy Story 5 nos enseñó a un Woody distinto al que acompañó a Andy y Bonnie durante décadas; ahora está más desgastado y hasta con una pequeña zona calva bajo el sombrero. Pixar explica la razón.

La nueva entrega ubicará la historia algunos años después de Toy Story 4, con los juguetes frente a un problema muy del siglo XXI. Tablets y dispositivos inteligentes comenzarán a competir con los juegos tradicionales, situación que obligará a Woody, Jessie y Buzz a entender un mundo infantil diferente.

Woody se ve más viejo en Toy Story 5

Durante una presentación especial organizada por Pixar en Anaheim, Andrew Stanton explicó por qué Woody luce tan envejecido dentro de Toy Story 5. El director comentó que el personaje ahora vive una etapa distinta y que hace tiempo no le preocupa pertenecer únicamente a un niño.

Woody en Toy Story 5

Stanton dijo que Woody “tiene un nuevo propósito” y que ahora pasa más tiempo “en el campo” sin preocuparse demasiado por sí mismo. Esa tranquilidad conectó a nivel físico con el personaje. Una de las cosas que más llamó nuestra atención fue la calvicie parcial del vaquero. Stanton aseguró que esa zona sin cabello es el desgaste acumulado después de años dedicados a salvar juguetes y resolver problemas sin prestar atención a su estado.

No te pierdas: Kane Parsons, director de ‘Backrooms’, revela que tuvo que decidir entre la universidad y hacer la película de A24

Pixar incluso consideró llevar todavía más lejos el aspecto envejecido del personaje. La codirectora McKenna Harris reveló que en algún momento discutieron decolorado por el sol, aunque la idea no llegó al corte final. Lo que sí es verdad es que Woody conserva su camisa amarilla, pantalón de mezclilla y sombrero café. Pero ahora también usa un poncho rojo y tiene una apariencia más pesada y cansada.

¿De qué trata Toy Story 5?

En la quinta película, Bonnie ya tiene ocho años y gran parte de su vida gira alrededor de pantallas y videojuegos, una situación que altera la dinámica entre los juguetes. El nuevo personajes es Lilypad, interpretada por Greta Lee. Aunque varios juguetes la ven como amenaza, los realizadores insistieron en que no se trata de una villana tradicional y que representa una nueva etapa tecnológica dentro de la infancia de Bonnie.

“Ella representa para los juguetes algo intimidante, y con razón. Es simplemente la siguiente etapa en la vida de Bonnie. Está construida como un juguete en el sentido de que quiere ayudar a la niña a seguir adelante, pero tiene habilidades muy distintas y cero experiencia, mientras que Jessie no tiene más que experiencia y probablemente no está preparada para saber qué hacer.”

Woody en Toy Story 5

Jessie tendrá el rol principal dentro de la historia, pues la película la llevará al hogar de Emily, la niña que la abandonó en Toy Story 2. Sin embargo, la casa ahora pertenece a otra familia y a una joven llamada Blaze, obsesionada con los caballos. Ese regreso obligará a Jessie a reecontrarse con memorias dolorosas.

McKenna Harris también habló sobre cómo decidieron no hacer a Lilypad una villana:

“Mucha gente en el estudio quería que fuera una villana, y fue muy difícil encontrar el equilibrio porque creo que todos llegamos con emociones muy cargadas hacia los dispositivos. Al final del día, nunca tuvo sentido. No vamos a deshacernos de estos dispositivos, por más que lo intentemos. Siempre voy a tener mi teléfono. Probablemente voy a ser parcialmente adicto a él. Así que parecía correcto que los juguetes tuvieran que enfrentarse a esa complejidad.”

¿IA en Toy Story 5?

El desarrollo tecnológico detrás de Toy Story 5 también provocó preguntas relacionadas con inteligencia artificial. Andrew Stanton aclaró que la película fue realizada por artistas y no mediante procesos automatizados controlados por IA generativa.

“Hemos tenido aprendizaje automático desde los inicios de Pixar para resolver cosas ocasionalmente, pero siempre ha sido para hacer que las herramientas funcionen mejor. No tengo interés en hacer otra cosa que no sea trabajar de manera más inteligente y rápida junto a otro artista.”

Toy Story 5 se estrena el 19 de junio.

Con información de Variety.

Entérate: ‘Star Wars: The Mandalorian and Grogu’ recauda 165 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana