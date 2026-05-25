‘The Mandalorian and Grogu’: Jon Favreau y Dave Filoni revelan que Embo está inspirado en Kyuzo de ‘Los Siete Samurái’

Star Wars: The Mandalorian and Grogu recupera a varios personajes vistos en las series animadas y entre ellos hay uno de raíces muy especiales. La nueva película profundiza en las raíces cinematográficas que dieron forma a la saga creada por George Lucas, especialmente aquellas conectadas con el cine japonés de Akira Kurosawa.

Uno de los casos más espectaculares es el regreso de Embo, el cazarrecompensas introducido originalmente en la serie animada The Clone Wars. Aunque el personaje ya tenía seguidores dentro del fandom, Jon Favreau y Dave Filoni revelaron recientemente que gran parte de su identidad nació gracias a la influencia de Los Siete Samuráis.

La inspiración detrás de Embo

Durante una entrevista sobre The Mandalorian and Grogu compartida por Discussing Film, Jon Favreau explicó que Embo fue uno de esos personajes que Dave Filoni defendió desde el inicio cuando comenzaron a revisar posibles cazarrecompensas para la película. La idea, según contaron, era rescatar figuras menos obvias del universo de Star Wars.

Fue entonces cuando Filoni recordó que Embo nació en la época de The Clone Wars como parte de varias ideas impulsadas por George Lucas. En medio de esa explicación, Favreau señaló la inspiración detrás del personaje al mencionar a Los Siete Samurái.

Embo en Star Wars: The Clone Wars

El creativo respondió que, efectivamente, el diseño y la esencia del personaje fueron construidos con un “giro” inspirado en Seven Samurai, incluso aludiendo al nombre Kyuzo, la raza misma de Embo. Favreau declaró que el personaje es “el samurái más cool” de la película de Akira Kurosawa.

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Filoni también admitió que existía cierto temor respecto a cómo un diseño tan extraño podría trasladarse a live-action, pero le sorprendió lo capaz que fue el equipo detrás de The Mandalorian and Grogu al momento de hacer el milagro posible. El personaje apareció originalmente en animación, con proporciones y movimientos muy estilizados, así que llevarlo al terreno físico era un examen sobre encontrar un equilibrio entre realismo y fidelidad visual.

Dentro de The Mandalorian and Grogu, Embo trabaja para los gemelos Hutt y participa en la persecución de Din Djarin. Aunque en realidad su papel no es central, expande su historia en la constelación criminal y mercenaria de la galaxia creada por Lucas.

Antes de llegar al cine live-action, Embo ya era uno de los cazarrecompensas favoritos de The Clone Wars. Su primera aparición ocurrió en el episodio Bounty Hunters, donde ayudaba a defender civiles de ataques piratas junto a otros mercenarios.

¿Quién es Kyuzo en Los Siete Samurái?

Se trata de uno de los personajes más recordados de Los Siete Samurái. Es un espadachín silencioso y hábil que termina uniéndose al grupo de guerreros encargados de proteger una aldea campesina.

Kyuzo en Los Siete Samuráis

A diferencia de otros samuráis más temperamentales, Kyuzo es un hombre sereno que habla poco y no presume. Su fuerza es esa calma que raya en lo espiritual y que incluso le vale un elogio explícito por parte de uno de sus compañeros.

El personaje también ayudó a definir parte del arquetipo moderno del guerrero silencioso. Décadas después, cineastas y creadores de distintos géneros retomaron esa figura para construir pistolero y mercenarios. La influencia sobre Star Wars resulta enorme, claro está. George Lucas tomó elementos del cine de Kurosawa para moldear desde los Jedi hasta la estructura narrativa de la saga original. Incluso Darth Vader y Obi-Wan Kenobi cargan rasgos del chambara japonés que tanto fascina a las generaciones jóvenes y no jóvenes.

Los Siete Samurái y La Fortaleza Escondida, ambas dirigidas por Kurosawa, están entre las referencias más importantes. Lucas admiraba la manera en que Kurosawa retrataba héroes imperfectos y conflictos políticos dentro de historias lejanas.

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