‘Game of Thrones’: Kit Harington dice que el spin-off de Jon Snow ‘no está muerto’

Game of Thrones todavía persigue a HBO incluso después de su polémico final que tanta pesadillas provocó a los fans en 2019. Aunque la cadena le dio otra cara a la franquicia a través de La Casa del Dragón y prepara más historias situadas en Westeros, todavía existe un personaje cuya despedida dejó una sensación muy, muy amarga entre millones de espectadores: Jon Snow. Ahora, años después de que su proyecto spin-off pareciera congelado, Kit Harington reenciende la esperanza.

El actor británico estuvo en la Motor City Comic Con y habló otra vez sobre la serie centrada en Jon Snow. Hace un par de año, Harington explicó para los medios que la producción estaba detenida y sin rumbo claro. Aun así, el intérprete dijo que el proyecto no ha desaparecido del todo.

Lo que Kit Harington dijo en 2024

En 2024, Kit habló por primera vez sobre el estado real del spin-off y argumentó que, al menos en ese entonces, HBO evitó declarar si la serie seguía viva o había sido descartada. El actor contó que el equipo trabajó durante un tiempo en distintas posibilidades narrativas, aunque ninguna logró convencerlos por completo.

Kit Harington y Rose Leslie en Game of Thrones

Harington mencionó que nunca quiso hablar demasiado del proyecto mientras estaba en desarrollo porque temía que la audiencia comenzara a especular antes de tiempo. También afirmó que el proceso creativo chocó contra el complicado problema de que nadie encontraba una historia suficientemente fuerte para justificar el regreso de Jon Snow:

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“En este momento está descartado, porque ninguno de nosotros pudo encontrar la historia correcta que realmente nos entusiasmara lo suficiente. Así que decidimos dejarlo de lado por el momento. Puede que haya un momento en el futuro en el que regresemos a ello, pero por ahora no. Está guardado en el estante.”

Incluso en ese momento, Harington dejó una pequeña grieta abierta.

Ahora dice que el spin-off no está muerto

Durante su aparición en la convención, Harington recuperó el tema y volvió a hablar sobre es “razón correcta” para continuar la historia, además, dejó a los fans con muchas esperanzas para el futuro.

“No pudimos encontrar la idea adecuada. Así que lo dejamos de lado. Por ahora. Quizá llegue un momento… ya saben, no está muerto, y eso es lo increíble; podrían retomarlo otra vez. Y también siento que soy mucho más viejo y más sabio que cuando… bueno, quizá no más sabio, que cuando dejé Game of Thrones. Tal vez haya una parte de mí que quiera volver y reinterpretar al personaje. Aún no lo sé, pero por el momento no hay nada planeado.”

Crucemos los dedos.

El mal final de Jon Snow en Game of Thrones

Sophie Turner y Kit Harington en The Dreadful

La última temporada de Game of Thrones fue terrible, incluso con ese presupuesto que algunas películas de Hollywood soñarían. Jon Snow pasó años como un héroe trágico destinado a cambiar Westeros. Su verdadera identidad, un príncipe Targaryen, parecía llevarlo hacia un desenlace monumental y heroico.

Pero el final lo envió otra vez al Norte tras asesinar a Daenerys Targaryen y aquella resolución sepultó todo el recorrido del personaje. Algunos podrían argumental que el exilio era coherente con la personalidad melancólica de Jon, quien nunca se sintió cómodo dentro de los juegos de poder, pero nosotros creemos que simple y llanamente fue una conclusión pobre.

Temas como el origen de los Caminantes Blancos, la profecía del príncipe prometido, la deuda pendiente con el Rey de la noche y la relevancia de la sangre Targaryen perdieron fuerza en los capítulos finales y fue triste de ver. Una serie spin-off enfocada en Jon Snow podría ser lo que el personaje necesita para redimirse.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de La Casa del Dragón?

Mientras esperamos a que HBO decida el futuro del heredero Stark-Targaryen, el universo televisivo de George R. R. Martin no deja de volar. La tercera temporada de La Casa del Dragón llegará el 21 de junio y retomará la brutal guerra civil entre los Verdes y los Negros tras los acontecimientos sangrientos vistos en 2024.

Con información de ScreenRant.

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