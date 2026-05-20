Final de ‘The Boys’ divide a los fans y algunos ya lo comparan con ‘Game of Thrones’

Mientras algunos defendieron el cierre de la serie de Prime Video, otros lo criticaron con dureza

Después de siete años y cinco temporadas, ‘The Boys’ llegó a su final en Prime Video con un desenlace que no dejó indiferente a la audiencia. Aunque algunos fans defendieron el cierre como una conclusión emocional y coherente con el tono de la serie, otros reaccionaron con frustración en redes sociales y compararon el último episodio con finales televisivos muy discutidos, especialmente el de ‘Game of Thrones’.

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¿Por qué el final de ‘The Boys’ dividió tanto a los fans?

El episodio final de ‘The Boys’, titulado ‘Blood and Bone’, cerró la historia principal de la serie creada por Eric Kripke, pero la recepción fue irregular desde las primeras horas de su estreno. De acuerdo con MovieWeb, las reacciones en X fueron muy variadas: algunos espectadores celebraron el episodio por su carga emocional, su violencia y su forma de honrar la esencia del programa; otros, en cambio, criticaron la falta de una escala más espectacular para el desenlace.

Sister Sage, The Deep y Homelander en ‘The Boys’ (imagen: Prime Video)

Una reacción citada por el medio calificó el final como “Absolutamente perfecto”, además de describirlo como “Emocional, sangriento e irreverente”. Otro usuario reconoció que el episodio tenía “errores masivos”, pero consideró que aun así daba un cierre satisfactorio a casi todos los personajes principales.

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La otra parte del público fue mucho más dura. Entre las quejas más repetidas aparecen la sensación de que no hubo una amenaza de escala mundial, la falta de peleas más contundentes y el cierre de algunos personajes que, para ciertos fans, no tuvo el peso esperado.

Las comparaciones con ‘Game of Thrones’ crecen en redes

La conversación en X llevó rápidamente el final de ‘The Boys’ al terreno de las comparaciones con otros cierres polémicos de televisión. Varios usuarios lo colocaron junto al final de ‘Game of Thrones’, una referencia que suele aparecer cada vez que una serie popular termina con una recepción dividida.

Uno de los comentarios más duros afirmó: “Peor final de temporada y de serie que Game of Thrones” Otro usuario puso emojis de vómito y heces fecales, en una comparación directa con otros finales rechazados por parte del público. También hubo una reacción más moderada que resumió el sentimiento de quienes no lo odiaron, pero tampoco lo celebraron: “El final de The Boys estuvo bien, sin más”.

Otra publicación planteó una escala entre dos extremos televisivos: “Si existiera una escala entre Breaking Bad y Game of Thrones, esta serie se situaría más o menos en el medio.” Esa reacción ayuda a explicar el tono general de la discusión: el final no fue recibido como un desastre unánime, pero tampoco como un cierre incuestionable.

Un cierre que apostó más por personajes que por espectáculo

Las críticas al final no surgieron de la nada. La temporada 5 ya venía acumulando cuestionamientos por su ritmo, la percepción de relleno y la falta de grandes secuencias de acción en algunos episodios.

Erin Moriarty en la temporada 5 de ‘The Boys’ (imagen: Amazon Prime Video)

Eric Kripke había defendido previamente esa decisión al señalar que los últimos capítulos necesitaban desarrollar a los personajes para que el desenlace tuviera peso.

La respuesta del público confirma el riesgo de esa apuesta. Para algunos fans, ‘The Boys’ cerró con una conclusión fiel a su tono: violenta, amarga y centrada en las consecuencias de sus personajes. Para otros, una serie tan provocadora necesitaba un final más grande, más feroz o más sorprendente.

Aunque la historia principal terminó, el universo no desaparece del todo. ‘Vought Rising’, precuela protagonizada por Jensen Ackles como Soldier Boy y Aya Cash como Stormfront, sigue prevista para 2027. Aun así, el cierre de ‘The Boys’ ya quedó instalado en una conversación complicada: la de las series que terminan con una audiencia partida entre la satisfacción y la decepción.

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