Russell Crowe advierte que no le da autógrafos a cualquiera: ‘Si alguien es un imbécil, me voy’

Es raro, pero en esta ocasión tenemos a Russell Crowe como tema de discusión en internet luego de un encuentro con fanáticos afuera de un hotel en París. El actor australiano apareció rodeado por decenas de personas que buscaban fotografías y autógrafos, aunque la situación tomó otra directriz cuando decidió poner reglas claras antes de acercarse al grupo.

Todo pasó mientras Crowe se encontraba en Francia el día de ayer, donde también asistió al torneo Roland Garros. Pero en lugar de esconderse tras guardaespaldas o abandonar el lugar a toda velocidad, el protagonista de Gladiador enfrentó a la multitud por cuenta propia y pidió orden para evitar empujones o situaciones penosas.

El incidente quedó captado en video, pieza que comenzó a circular en X y otras plataformas pocas horas después. Ahí podemos ver al actor mientras levanta los brazos para hacerse entender entre el ruido de la multitud y advertía que estaba dispuesto a retirarse si alguien cruzaba ciertos límites.

Russell Crowe en Gladiador

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Russell Crowe en París

La grabación muestra a Russell Crowe saliendo del hotel mientras varios fans lo esperan con mercancía de Gladiador. Antes de empezar a firmar, el actor pidió espacio y lanzó una advertencia a quienes intentaban acercarse demasiado.

“Quédense donde están, no se acerquen a la fuerza y yo iré hacia ustedes”, dijo el actor frente a la multitud. “Denle espacio a todos. En cuanto alguien se comporte como un idiota, me voy. ¿Entendido?” Luego de eso, Crowe comenzó a firmar objetos mientras avanzaba entre los asistentes. Vestido con una playera polo azul marino y pantalones oscuros, el actor mantuvo un ritmo veloz para evitar acumulaciones alrededor de él.

Después de obtener la firma, una persona quiso que Crowe escribiera también el nombre de Máximo, el personaje que interpretó en Gladiador. El actor rechazó la solicitud casi de inmediato. Pese a la tensión inicial, el encuentro terminó sin incidentes mayores.

La respuesta de Russell Crowe en redes

La polémica explotó cuando TMZ compartió el video en X junto con un mensaje que sugería que el actor no tenía demasiada paciencia con sus seguidores. Crowe respondió poco después y dijo que no estaba de acuerdo con esa lectura. El actor calificó la publicación como “clickbait” y defendió la forma en que manejó la situación:

“Clickbait. Todo el mundo consiguió su autógrafo y selfie, el paso hacia el hotel se mantuvo libre para los huéspedes y aun así llegué al aeropuerto a tiempo. Un solo hombre, sin seguridad. Resuelto. ¿Cuál es su problema?”

Las últimas películas de Russell Crowe

Russell Crowe en Nuremberg

Aunque muchos todavía relacionamos a Russell con Gladiador o Una Mente Brillante, el actor de 62 años mantuvo una actividad bastante intensa en cine durante los últimos años. En 2020 encabezó Fuera de control, un polémico thriller lanzado en plena pandemia donde interpretó a un conductor violento obsesionado con una mujer tras un incidente de tránsito.

Después vinieron títulos como Prizefighter: The Life of Jem Belcher, Juego Perfecto y The Greatest Beer Run Ever, donde compartió pantalla con Zac Efron. En 2023 protagonizó El exorcista del Papa, cinta inspirada libremente en el sacerdote Gabriele Amorth y todo un éxito comercial para Sony.

Más tarde lo vimos en Recuerdos Mortales, Kraven el Cazador y Rescate Imposible, proyecto bélico donde trabajó junto a Liam Hemsworth.

A lo largo de su trayectoria, Russel Crowe ha estado nominando a tres premios Oscar a Mejor actor; por El Informante, por Una Mente Brillante y por Gladiador, siendo ganador gracias a esta última película.

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