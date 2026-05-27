Alejandro González Iñárritu hace historia: Es el primer cineasta en entrar al Colegio Nacional de México

El nombramiento reconoce su trayectoria internacional y el peso del cine mexicano como tradición artística e intelectual

La trayectoria de Alejandro González Iñárritu sumó un reconocimiento inusual dentro de la vida cultural mexicana. El director de ‘Amores perros’, ‘Birdman’ y ‘El Renacido’, una de las figuras más premiadas del cine nacional en el extranjero, fue recibido por una institución que durante décadas ha reunido a escritores, científicos, historiadores, artistas e investigadores considerados parte central del pensamiento público en México. El nombramiento también abrió una lectura más amplia: la del cine como una disciplina con peso intelectual propio, no solo como industria o espectáculo.

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¿Por qué el ingreso de Alejandro González Iñárritu al Colegio Nacional es histórico?

El martes 26 de mayo de 2026, Alejandro González Iñárritu ingresó a El Colegio Nacional y se convirtió en el primer cineasta en formar parte de esta institución fundada en 1943. A lo largo de más de ocho décadas, el organismo ha reunido a más de un centenar de figuras destacadas de México, entre ellas Octavio Paz, Carlos Fuentes y Mario Molina, ganador del Premio Nobel de Química en 1995.

Alejandro González Iñárritu (imagen: Facebook / El Colegio Nacional)

Durante la ceremonia, el arquitecto Felipe Leal, presidente en turno de El Colegio Nacional, subrayó la importancia del nombramiento para el cine mexicano. “Hoy ingresa al Colegio Nacional Alejandro González Iñárritu, primer cineasta en la historia del Colegio Nacional que forma parte de este claustro, tarea pendiente que se tenía con una disciplina artística que ha aportado tanto a la cultura mexicana y universal”, afirmó.

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El ingreso del realizador no solo fue presentado como un reconocimiento personal, sino como una forma de saldar una deuda simbólica con una expresión artística que ha tenido un papel fundamental en la cultura mexicana. Actualmente, El Colegio Nacional también está integrado por figuras como Cristina Rivera Garza, Julia Carabias y Enrique Krauze.

¿Qué dijo Iñárritu durante su lección inaugural?

La lección inaugural del cineasta llevó por título “La alucinación consensuada”. En ella, Alejandro González Iñárritu reflexionó sobre el cine, la memoria, la migración, la imagen, la experiencia humana y los desafíos contemporáneos de una cultura cada vez más atravesada por lo visual.

Visiblemente emocionado, el director reconoció que durante años dudó en aceptar la invitación para integrarse a la institución. “Su invitación para formar parte de este honorable Colegio Nacional no sólo me honra, me conmueve profundamente”, expresó.

También habló del sentido colectivo de su nombramiento. “Quiero pensar que, al elegirme, más allá del reconocimiento a mi trabajo personal, ustedes han reconocido también un oficio y a una tradición”, dijo el realizador. En otro momento de su intervención, añadió: “México es una potencia visual porque nuestra cultura, desde siempre, ha convertido la imagen en una forma de explicar al mundo”.

Iñárritu recordó además a varios nombres centrales en la historia del cine nacional, entre ellos Salvador Toscano, Emilio Fernández, Luis Buñuel, Arturo Ripstein, Felipe Cazals y Jorge Fons. También mencionó a cineastas contemporáneos como Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Tatiana Huezo y Carlos Reygadas.

Una carrera mexicana con peso internacional

El ingreso de Alejandro González Iñárritu a El Colegio Nacional llega después de una carrera marcada por el reconocimiento internacional. Su filmografía incluye ‘Amores perros’, ‘21 gramos’, ‘Babel’, ‘Biutiful’, ‘Birdman’, ‘El Renacido’ y ‘Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades’, además de la instalación de realidad virtual ‘Carne y arena’.

Alejandro G Iñarritu (Fotografía: Christopher Smith/Invision/AP)

Con ocho largometrajes en su trayectoria, el cineasta ha construido una obra asociada con producciones ambiciosas, una fuerte apuesta visual y personajes enfrentados a crisis morales, físicas o emocionales. También ha ganado cinco premios Óscar, entre ellos Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion Original por ‘Birdman’, así como Mejor Director por ‘El Renacido’. En 2019, la UNAM le otorgó el doctorado honoris causa.

Su incorporación a El Colegio Nacional coloca al cine dentro de una conversación institucional que durante años había privilegiado otras disciplinas. Para Iñárritu, el gesto parece tener una dimensión clara: no se trata únicamente de celebrar a un autor, sino de reconocer a una tradición cinematográfica mexicana que, desde hace más de un siglo, también ha pensado al país a través de sus imágenes.

Con información de DW y UNAM.

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