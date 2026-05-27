Nueva serie de Michael Jackson en Netflix abordará los temas que ‘Michael’ no quiso

La película fue optimista, pero la serie no se irá por la tangente

Michael Jackson volverá a acaparar la atención apenas unos meses después del éxito comercial de Michael, la película biográfica que sometió a la taquilla mundial durante las últimas semanas. Ahora, Netflix prepara una producción completamente distinta, alejada del tono celebratorio que vimos en el largometraje protagonizado por Jaafar Jackson.

La plataforma estrenará una serie documental enfocada en uno de los capítulos más controvertidos de la vida del cantante. La imagen del Rey del pop sigue dividida entre admiración masiva y controversias judiciales que nunca desaparecieron del ojo público, y que en pleno 2026 todavía enfrenta a las personas en redes.

¿De qué tratará la nueva serie de Michael Jackson en Netflix?

Netflix lanzará Michael Jackson: The Verdict, una serie documental de tres episodios centrada en el juicio de 2005 que enfrentó el cantante estadounidense. Se reconstruirá el proceso legal que afectó su carrera y su reputación internacional.

Jaafar Jackson en Michael

La producción abordará de lleno las acusaciones de abuso sexual infantil presentadas contra Jackson, acusaciones que él negó una y otra vez hasta el final de su vida. El músico fue juzgado durante cuatro meses por diez cargos graves y por último resultó absuelto por el jurado en todos ellos.

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A diferencia de otras producciones sobre el artista, esta serie nos integrará en el ambiente judicial y mediático que rodeó el caso. El documental incluirá testimonios de jurados, testigos, defensores y personas relacionadas con el juicio, en un intento por reedificar cómo se vivió aquel proceso dentro y fuera de la corte.

La dirección está a cargo de Nick Green, con Fiona Stourton como productora ejecutiva. Netflix declaró que el documental presentará versiones opuestas sobre el caso para mostrar el impacto que tuvo tanto en la industria musical como en la percepción pública de Jackson.

Una visión edulcorada de Michael

Michael, estrenada el pasado 22 de abril, recibió críticas por suavizar varios episodios de la vida del cantante. Aunque la película arrasó en taquilla y superó los 700 millones de dólares a nivel mundial, el proyecto no quiso profundizar en las acusaciones legales y en la dimensión más oscura de su vida.

La cinta dirigida por Antoine Fuqua se centró en el ascenso artístico de Jackson, su infancia dentro de los Jackson 5, el fenómeno cultural de Thriller y la presión mediática que rodeó al artista durante décadas. Es verdad, sí vimos algunos conflictos personales, pero la película nunca los trata como eje. El producto final fue más bien una película más interesada en el mito musical que en las zonas grises que persiguieron al cantante hasta su muerte en 2009. Las discusiones entre espectadores y periodistas especializados no cesaron.

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Los escándalos más grandes de Michael Jackson

A partir de los años noventa comenzaron a surgir acusaciones relacionadas con menores de edad, lo cual transformó por completo la percepción alrededor del cantante. El primer gran escándalo ocurrió en 1993, cuando Jackson enfrentó denuncias de abuso sexual infantil. El caso terminó resolviéndose fuera de tribunales mediante un acuerdo económico, aunque el cantante nunca admitió culpabilidad.

Años después, en 2005, llegó el juicio que ahora explorará Netflix. En 2019 se estrenó documental Leaving Neverland, producción documental de HBO que mostró los testimonios de Wade Robson y James Safechuck, quienes aseguraron haber sufrido abuso durante su infancia.

La vida de Jackson también quedó rebasada por otras polémicas relacionadas con cambios físicos, adicciones a medicamentos, deudas económicas y el extraño aislamiento que construyó alrededor del rancho Neverland. La propiedad ahora está bajo el poder de Ron Burkle, quien en 2020 la adquirió por 22 millones de dólares. En la actualidad tiene el nombre de rancho Sycamore Valley.

La serie documental, Michael Jackson: The Verdict, llegará a la plataforma de Netflix el próximo 3 de junio con tres episodios.