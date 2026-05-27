‘Zona de Riesgo’: El thriller de combate con Aaron Taylor-Johnson que reinventa el género

Zona de Riesgo llegará a las salas de cine con una propuesta que busca tensarnos los nervios desde los primeros minutos. La nueva película de David Mackenzie trae el caos urbano de Londres y lo hilvana con una amenaza que amerita decisiones importantes por parte de los personajes. Esta propuesta, distribuida por Diamond Films en México, apuesta por por un ritmo feroz y una sensación de peligro que todo buen fan de la acción no quiere perderse.

Mackenzie, director de Enemigo de Todos y Legítimo Rey, llevaba más de una década con Zona de Riesgo en la mente. El cineasta imaginó una ciudad moderna paralizada por el descubrimiento de una bomba sin detonar de la Segunda Guerra Mundial, escenario perfecto para que un grupo criminal ejecutara un robo de gran escala. Con el tiempo, su sueño tomó la forma de una película de 91 minutos diseñada para sentirse “corta e intensa”, según explicó el propio director.

¿De qué trata Zona de Riesgo?

La historia comienza cuando una obra de construcción en el centro de Londres descubre una bomba de la Segunda Guerra Mundial que jamás explotó. El hallazgo provoca una evacuación total y sumerge a la ciudad en un estado de ansiedad colectiva. En medio de ese caos sin precedente aparece un grupo criminal que aprovecha el desconcierto para poner llevar a cabo un atraco extremadamente arriesgado.

Sam Worthington en Zona de Riesgo

Lo interesante es que Zona de Riesgo jamás presentará a sus personajes como héroes tradicionales o villanos absolutos; son personajes grises que se mueven por sus propias razones en un argumento caracterizado por su intensidad.

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¿Quiénes actúan?

Aaron Taylor-Johnson interpreta al comandante Will Tranter, especialista en desactivación de explosivos. El actor comentó que el guion lo atrapó de inmediato:

“Cuando leí el guion, me pareció un thriller intenso y apasionante, que se basa en gran medida en la tensión. Te mantiene en vilo, sin saber muy bien qué está pasando. Además, cuenta con un grupo de personajes increíbles que, en cierto modo, luchan por sus carreras”.

Aaron Taylor-Johnson tiene el rol principal del elenco después de participar recientemente en proyectos como Exterminio: La Evolución y Blood on Snow, todavía pendiente por estrenar. Mackenzie ya había trabajado con él en Legítimo Rey y aseguró que su compromiso absoluto con los personajes lo convertía en la opción ideal para liderar una historia tan física y agotadora.

Theo James interpreta a Karalis, uno de los integrantes más impredecibles de la banda criminal. El actor trabajó al personaje alrededor de la industria de los diamantes y el crimen organizado sudafricano. El director habló de Karalis como alguien que siempre parece estar jugando varios juegos al mismo tiempo.

Sam Worthington da vida a X, otra figura central dentro del operativo criminal. Según Mackenzie, Worthington transformó su personaje en alguien mucho más inquietante e impredecible:

“Se sumergió en un personaje que era funcional desde el punto de vista narrativo, pero que en el guion no estaba muy desarrollado, y lo ha convertido en un antagonista apasionante. A menudo hablaba de que su personaje era para el personaje de Theo lo mismo que la bomba sin detonar lo era para el personaje de Aaron. Me encanta que sea capaz de encontrar estas oportunidades y aprovecharlas para crear algo tan atractivo e impredecible.”

Theo James en Zona de Riesgo

La película también cuenta con Gugu Mbatha-Raw como la Comisaria Mayor Zuzana Greenfield y Elham Ehsas participa como Rahim, un residente atrapado dentro de la zona evacuada.

¿Por qué Zona de Riesgo es diferente a otras películas de acción?

David Mackenzie quería alejarse de los thrillers tradicionales donde la acción depende de explosiones y héroes invencibles. Su intención era construir una sensación de amenaza progresiva al utilizar una ciudad real y procedimientos que pudieran sentirse verosímiles. Lo que verás en pantalla será una reinvención del cine de acción a través de la pesadilla urbana con algunas de las mejores estrellas de Hollywood.

El director también apostó por un método de filmación mucho más libre y permitió que los actores exploraran las escenas de manera orgánica. Theo James comentó que Mackenzie da una libertad total dentro del set, aunque siempre exige autenticidad absoluta.

Aunque siempre es polémico hablar sobre géneros debido a lo grisáceo de sus límites, Zona de Riesgo tiene ingredientes de cine bélico, thriller policiaco y de combate intenso, drama criminal y cine de atracos, aunque nunca se entrega de lleno uno solo. La desorientación en el espectador es otra apuesta a favor.

Sobre el proceso de David Mackenzie, Aaron anotó:

“Esta es mi segunda película con David y me fascina su proceso creativo. La relación actor-director siempre se cimenta en la confianza, y él posee un ojo clínico para el detalle. Además, al filmar en locaciones reales, crea atmósferas que nos permiten, simplemente, habitar el personaje. Existe una libertad absoluta para ser honesto, auténtico y vulnerable. Sé que cuando David se pone tras la cámara, el resultado será algo completamente inédito.”

Zona de Riesgo se estrena en cines el 28 de mayo.

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