Tom Holland asegura que ‘Spider-Man: Brand New Day’ tendrá algunas de las mejores secuencias de acción de Spider-Man

‘Spider-Man: Brand New Day’ sigue calentando motores rumbo a su estreno con un nuevo vistazo detrás de cámaras centrado en la producción práctica de la película. El featurette publicado por Sony Pictures muestra parte del trabajo físico realizado en el set, desde acrobacias con Spider-Man en plena calle hasta vehículos, explosiones y una escena de acción con un tanque que ya había llamado la atención durante el rodaje. La cinta, dirigida por Destin Daniel Cretton, marcará el regreso de Tom Holland como Peter Parker después de los eventos de ‘Spider-Man: No Way Home’.

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¿Por qué la acción práctica será tan importante en ‘Spider-Man: Brand New Day’?

El nuevo material promocional insiste en un punto claro: la película quiere que la acción se sienta más física, más cercana y menos dependiente de la artificialidad digital. En el video, Tom Holland destaca el trabajo realizado con acrobacias filmadas directamente en cámara y coloca a esta entrega en un lugar alto dentro de su experiencia con el personaje.

Tom Holland en ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: IMDb)

“Esta es una de las mejores escenas de acción que hemos visto en cualquiera de estas películas,” dice el actor en el featurette. “Hemos grabado la mayoría de las escenas de acción del día directamente con la cámara. Poner a Spider-Man en la calle con coches explotando. Es simplemente increíble. Permitirá que el público forme parte de la experiencia.”

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La declaración apunta a una intención distinta para esta nueva etapa del héroe. Después del espectáculo multiversal de ‘Spider-Man: No Way Home’, ‘Spider-Man: Brand New Day’ parece apostar por una escala más urbana, con Peter Parker enfrentando amenazas en las calles de Nueva York y sin el respaldo tecnológico que marcó varias de sus películas anteriores.

La escena del tanque abrirá la película

Uno de los detalles más relevantes del featurette viene de Destin Daniel Cretton, quien confirma que la escena del tanque vista en fotos filtradas del rodaje no será una secuencia cualquiera. Según el director, se trata de la secuencia inicial de acción de la película.

El cineasta la describe como una escena “estimulante” y también recuerda la reacción del público durante la filmación. “Uno de los resultados de eso fue que vimos a miles de personas venir a vernos trabajar. Fue un recordatorio realmente hermoso para nosotros de lo mucho que esta película significa para mucha gente en el mundo.”

Ese comentario permite dimensionar el nivel de expectativa alrededor de la cinta. La presencia de multitudes durante el rodaje no solo confirma el interés por ver nuevamente a Tom Holland en el traje, también refuerza la presión sobre una película que debe continuar una de las etapas más exitosas del personaje en cine.

‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: Sony)

El video incluye a Scorpion y un posible guiño a ‘The Amazing Spider-Man 2’

El featurette también deja ver brevemente a Scorpion, personaje interpretado por Michael Mando, quien ya había aparecido como Mac Gargan en ‘Spider-Man: Homecoming’. Su regreso se suma a un reparto que incluye a Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal, Tramell Tillman y Mark Ruffalo.

Otro detalle comentado por Comic Book Movie es un posible guiño a ‘The Amazing Spider-Man 2’. En una de las imágenes, Spider-Man es lanzado contra el frente de un camión mientras lleva un chaleco tipo puffer y gorro, un atuendo que recuerda al usado por el Spider-Man de Andrew Garfield en la película de 2014. El parecido podría ser casual, pero también funciona como una referencia visual al pasado cinematográfico del personaje.

La sinopsis ubica la historia cuatro años después de ‘Spider-Man: No Way Home’. Peter vive solo, el mundo ya no recuerda su identidad y ha decidido dedicarse por completo a proteger Nueva York como Spider-Man. Sin embargo, esa entrega absoluta empieza a pasarle factura cuando un cambio físico inesperado amenaza su existencia, justo mientras una nueva ola de crimen se extiende por la ciudad.

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