Joe Russo confirma que Peter Parker no fue culpable de la muerte del tío Ben en el MCU: ‘Hubiera sido un personaje muy diferente’

El Spider-Man de Sony y Marvel Studios tiene otra historia de vida

Sabemos que Spider-Man lleva décadas cargando una culpa imposible de separar de su origen. La muerte del tío Ben persiguió a Peter Parker en cómics, caricatura cine y todo tipo de medios, al menos hasta que Marvel Studios decidió tomar otro camino con la versión interpretada por Tom Holland.

Joe Russo confirma un cambio en el canon

Cuando Peter Parker apareció en Capitán América: Civil War, muchos fans notaron algo extraño. El personaje ya tenía algo de experiencia como héroe, hablaba sobre responsabilidad, tenía una vida secreta y vivía con la tía May, pero el MCU evitaba mencionar directamente al famoso tío Ben.

La ausencia parecía deliberada, pero eso no detuvo las especulaciones. Marvel ya había mostrado dos veces el asesinato del personaje en menos de quince años con las películas de Tobey Maguire y Andrew Garfield, así que Kevin Feige y los hermanos Russo apostaron por omitir el trauma clásico.

Tom Holland como Peter Parker en Spider-Man: Sin Camino a Casa (Foto: Sony)

Ahora Joe Russo finalmente explicó el secreto detrás de esa decisión. El director confesó que, para él, Spider-Man siempre representó la idea de un adolescente obligado a cargar responsabilidades enormes antes de tiempo:

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“Spider-Man era uno de mis personajes favoritos de niño, si no mi favorito. Y con lo que me identificaba era con la idea de un niño con una responsabilidad enorme, ¿verdad? Y creo que esa responsabilidad se puede manifestar a través de una muerte accidental, ¿no? Y sentir la presión y la sensación de pérdida en la vida de una manera que mantuviera el espíritu que buscábamos.”

Fue aquí cuando el director habló sobre el cambio en el canon que nadie en Marvel Studios se había atevido a mencionar:

“Pero, considerando la calidad de Tom Holland como actor, si se hubiera culpado a sí mismo por la muerte de su tío Ben, creo que se habría convertido en un personaje muy diferente. Así que, en nuestra opinión, no, él no fue responsable de la muerte del tío Ben. Esa habría sido una interpretación distinta. Una interpretación más intensa del personaje.”

El Peter Parker del MCU y la tía May

Esa decisión alteró para siempre el centro de Spider-Man dentro del MCU. En las películas de Sam Raimi y Marc Webb, Peter falla moralmente al dejar escapar a un criminal que después asesina al tío Ben.

Con Tom Holland ocurrió otra cosa. Su Peter comenzó siendo un joven impulsivo y alegre, muy desesperado por impresionar a Tony Stark. El dolor llegó más tarde y adoptó otro rostro conocido, el la tía May. Spider-Man: Sin Camino a Casa terminó convertida en el equivalente del asesinato de Ben. May murió frente a Peter después del ataque del Duende Verde interpretado por Willem Dafoe.

La escena cambió para siempre la madurez del personaje y ahí fue donde escuchó la frase clásica: “Con un gran poder viene una gran responsabilidad”. El MCU retrasó ese golpe porque necesitaba un Peter distinto. Marvel quería mostrar primero al adolescente emocionado por pertenecer a los Avengers antes de hundirlo en la tragedia absoluta.

Marisa Tomei en Spider-Man: Sin Camino a Casa (Foto: Sony)

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Peter volverá en Spider-Man: Brand New Day

La siguiente etapa del personaje llegará con Spider-Man: Brand New Day, película dirigida por Destin Daniel Cretton que continuará la historia después del hechizo de Doctor Strange.

Al cierre de Sin Camino a Casa, el mundo olvidó quién era Peter Parker. MJ, Ned y prácticamente todas sus relaciones personales desaparecieron de su vida, dejando al héroe completamente solo en Nueva York.

Tom Holland regresará como Peter, acompañado por Zendaya y Jacob Batalon, aunque todavía existe misterio alrededor del tamaño real de sus papeles. La película tiene programado su estreno para el 31 de julio

¿Lo veremos en Avengers: Doomsday?

Aunque Marvel mantiene silencio parcial sobre Avengers: Doomsday, es difícil imaginar una película de esa escala sin Spider-Man. Tom Holland sigue siendo uno de los rostros más populares del estudio.

La cinta reunirá nuevamente a los hermanos Russo como directores y colocará a Robert Downey Jr. en el centro del caos multiversal, ahora interpretando a Doctor Doom en lugar de Iron Man.

Aunque no hay detalles confirmados sobre el regreso de Holland como Peter Parker en Doomsday, las posibilidades son amplias. Se estrena el 18 de diciembre.