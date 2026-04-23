Jon Favreau trató de evitar la muerte de Tony Stark en ‘Avengers: Endgame’: ‘Me equivoqué, los Russo hicieron un gran trabajo’

El director Jon Favreau, rostro detrás de Happy Hogan y mente impulsora del primer gran éxito de Marvel Studios, Iron Man, dijo que luchó contra viento y marea para impedir la muerte de Tony Stark en Avengers: Endgame. Interpretado por Robert Downey Jr. en toda la Saga del Infinito, el superhéroe pudo haber tenido un final muy distinto, sin embargo, Favreau concluye que se equivocó y que el trabajo de los hermanos Russo fue brillante.

Nadie puede olvidar el trágico fallecimiento de Tony Stark en Endgame. El filántropo, magnate y playboy pudo hacerse con las Gemas del Infinito y chasquear los dedos en presencia de Thanos. Esta simple acción representó su sacrificio en nombre de la humanidad, lo cual permitió que la mitad de los seres vivos del universo regresaran.

Jon Favreu trató de prevenir la muerte de Tony Stark

Se sabe que Favreau advirtió a los hermanos Russo de NO matar a Tony Stark en Endgame. Fue Joe Russo quien habló sobre el tema en una previa entrevista con Vanity Fair:

“Recuerdo estar caminando de un lado a otro en una esquina de un escenario, hablando por teléfono con Favreau, tratando de tranquilizarlo porque él decía: ‘No puedes hacer esto. Va a devastar a la gente, y no quieres que salgan del cine y se metan en el tráfico’. Aun así, lo hicimos.”

Robert Downey Jr. como Tony Stark en Avengers: Endgame (Foto: Marvel)

Ahora es Jon Favreau quien admite haber cometido un error. Durante su nueva estancia en Jimmy Kimmel Live!, el director hablo sobre la advertencia que hizo a los Russo, solo para concluir que él siempre estuvo equivocado y que el trabajo visto en Avengers: Endgame, hace unos años, fue excepcional:

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“Llamé a los Russo. Les dije: ‘No sé si a la gente le va a gustar… ¡no lo sé! Creo que va a impactar mucho porque hay chicos que crecieron con ese personaje’. Pero tengo que decir que lo manejaron muy bien. Y Gwyneth [Paltrow] y Robert [Downey Jr.] hicieron un trabajo maravilloso, y creo que le añadió una gran carga emocional. Hicieron un trabajo increíble. Yo estaba equivocado. ¡Se me hizo un nudo en la garganta! Aunque es una película, esos personajes han sido parte de mi vida durante tanto tiempo.”

El efecto Avengers

Las películas de Avengers hicieron maravillas en salas de cine y van por mucho más. Infinity War, el planteamiento que dejó impresionada a toda una generación, recaudó 2.048 mil millones de dólares a nivel mundial. Endgame la superó con creces al alcanzar los 2.7 mil millones; fue en esta película donde cayó Tony Stark, y aunque rompió incontables corazones, es justo decir que resultó ser una conclusión justa y emotiva, a la altura de una cinta épica.

No esperamos menos de Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, los nuevos productos de la franquicia Vengadores. Aunque es temprano para hablar sobre proyecciones en taquilla, ambos títulos cargan con la responsabilidad de establecer paralelos y no quedarse atrás en la larga carrera por la supremacía en la box office.

Robert Downey Jr. (Foto: THR)

Robert Downey Jr. vuelve, pero no como Tony Stark

Doomsday contará con el regreso de Robert Downey Jr., no como Iron Man, sino como Doctor Doom. Así es, el actor que interpretó al gran héroe ahora será el máximo villano de Marvel Studios. Se trata de una apuesta singular en términos narrativos, pues Tony Stark terminó su arco de personaje bastante bien. Falta descubrir que tan efectivo es traer de vuelta al actor para laborar en un personaje totalmente opuesto.

Como era de esperarse, los hermano Russo dirigen Doomsday y Secret Wars. Estas dos películas culminarán con la Saga del Multiverso, misma que se gesta desde 2021 y que reunirá a todos los personajes hasta ahora vistos en múltiples formatos. Los X-Men, Los 4 Fantásticos, y muchos otros harán frente a la última amenaza interdimensional: el temible Doctor Doom y su deseo de controlarlo todo.

Doomsday se estrena el 18 de diciembre; Secret Wars llega el 17 de diciembre de 2027.

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