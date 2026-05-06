‘La Odisea’: Quiénes son Telémaco y Antínoo, los personajes de Tom Holland y Robert Pattison que están causando furor en redes

La nueva película de Christopher Nolan acaba de transformar un choque mínimo entre dos personajes antiguos en gasolina pura para redes. El nuevo tráiler de La Odisea puso a Tom Holland y Robert Pattinson frente a frente, con una tensión que ya nos dio memes, lecturas románticas, muchas ganas de fanfiction y edits en TikTok.

¿Qué se vio en el nuevo tráiler?

El nuevo avance muestra una Ítaca herida por la ausencia de Odiseo, el rey perdido tras la guerra de Troya. Su esposa, Penélope, interpretada por Anne Hathaway, resiste la presión de los pretendientes que buscan ocupar el trono y casarse con ella. Ahí aparece Antínoo, interpretado por Robert Pattinson, como una presencia oscura. El personaje mira a Telémaco, hijo de Odiseo, con tal cercanía y atrevimiento, que azotó a las mentes más creativas de las redes sociales.

Toda la calma se vino abajo cuando, frente a frente, y mirándolo a los ojos, Antínoo le dice a Telémaco: “Estás suspirando por un papi que ni siquiera conociste”. Es una interacción de pocos segundos, pero bastó para que miles de usuarios comenzaran a bromear con la supuesta química entre ambos. En X, varias publicaciones compararon el momento con una escena previa a un beso, aunque el contexto se inclina más hacia la rivalidad y la amenaza.

Robert Pattinson y Tom Holland como Antínoo y Telémaco en La Odisea (Foto: X)

La intensidad de Pattinson al decir su línea, en sintonía con la vulnerabilidad de Holland, hizo el resto. Antínoo parece invadir el espacio de Telémaco, como si quisiera humillarlo pero también establecer una intimidad entre ambos.

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¿Quiénes son realmente Antínoo y Telémaco?

En el poema de Homero, Telémaco es el hijo de Odiseo y Penélope, príncipe de Ítaca. Creció con un padre ausente, porque Odiseo partió a la guerra de Troya y tardó años en regresar. Antínoo, por su parte, es uno de los pretendientes de Penélope. También figura entre los más insolentes, violentos y ambiciosos; y es a todas luces la viva representación de la corrupción ante la ausencia del rey.

En el texto original no existe un romance entre Antínoo y Telémaco, puesto que su relación es pura hostilidad política y familiar. Antínoo desprecia al joven príncipe porque lo ve como obstáculo para apropiarse del poder. La posible sugerencia homoerótica del tráiler viene de la puesta en escena propuesta por Nolan y no del poema original. La cercanía física, la voz baja, el insulto íntimo y la tensión dieron rienda suelta a una interpretación que internet ya llevó a nuevos vericuetos.

Ese tipo de lecturas tienen su desembocadura en espacios como AO3, Wattpad y TikTok, donde los usuarios pueden reinterpretar libremente el canon sin represalia alguna. Nolan quizá buscaba incomodidad y amenaza; pero las redes, siempre fieles a su propio Olimpo, ya encontraron deseo y material de sobra para fanfics.

El elenco de La Odisea de Nolan y fecha de estreno

Tom Holland en el set de La Odisea (Foto: X)

La Odisea está escrita y dirigida por Christopher Nolan. Matt Damon interpreta a Odiseo, el rey de Ítaca que intenta volver a casa tras la guerra de Troya. Además de Hathaway, Holland y Pattinson, el reparto también incluye a Zendaya como Atenea, Charlize Theron como Calipso, Jon Bernthal como Menelao y Benny Safdie como Agamenón.

Universal Pictures tiene programado el estreno de La Odisea para el 16 de julio. La película fue filmada para IMAX de 70 mm y será uno de los grandes eventos cinematográficos del verano.

Tan solo un par de semanas después, el 31 de julio, Holland volverá a salas de cine con Spider-Man: Brand New Day, su esperado regreso como Peter Parker en el Universo Cinematográfico de Marvel.

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