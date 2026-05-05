Christopher Nolan dice que ‘La Odisea’ tiene a los superhéroes originales: ‘Homero es el Marvel de su época’

Christopher Nolan habló sobre relatos fundacionales, esta vez en relación a su adaptación de La Odisea, mismo que en lugar de ser una proyecto totalmente fiel del poema, aspira a entablar conversación con el siglo XXI. En una reciente aparición televisiva junto a Stephen Colbert, el cineasta trazó un puente entre los mitos griegos y el entretenimiento actual, lo cual une tradición y espectáculo de forma ingeniosa… o polémica.

El director británico, famoso por Oppenheimer e Interestelar, construyó su carrera sobre historias que exploran la dimensión humana frente a lo extraordinario. Su nuevo proyecto claro que se inscribe en esa línea, aunque sin perder la relación entre el mundo antiguo y el actual.

Christopher Nolan compara a La Odisea con George Lucas y Marvel

En entrevista con Colbert, Nolan soltó una idea que rápidamente captó la atención. “Lo que pasa con Homero es que es la maravilla de su época. Es muy directo ese deseo que tenemos de sentir o creer que los dioses podrían caminar entre nosotros, y creo que el cómic moderno es una especie de expresión nuestra de eso.”, afirmó.



Matt Damon en La Odisea

El cineasta amplió su comentario con una interesante comparación:

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“Incluso la cultura del cómic, ya sea Marvel, DC o cualquier otra, tiene mucho que ver directamente con las epopeyas homéricas. Lo curioso de Homero es que nadie sabe si existió realmente. En cierto modo, Homero es el equivalente a George Lucas en su época. Lo que pasa con Homero es que es el Marvel de su época. Refleja de forma muy directa nuestro deseo de sentir o creer que los dioses podrían caminar entre nosotros, y creo que el cómic moderno es, en cierto modo, nuestra expresión de eso.”

La Odisea de Nolan, una propuesta a lo David Lean

La adaptación de La Odisea se perfila como una producción de gran escala, con un elenco que nos presentará a varias figuras destacadas de Hollywood. Matt Damon lidera el reparto como Odiseo, acompañado por Anne Hathaway en el papel de Penélope, así como Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong’o y Charlize Theron.

Nolan construyó esta versión con una ambición visual que nos recuerda al cine épico de directores como David Lean, donde los paisajes y la puesta en escena son centrales. La historia narra el largo regreso de Odiseo a Ítaca, atravesando pruebas humanas y divinas.

Sobre la presión de adaptar un relato tan conocido, el director fue claro al reconocer el reto. “Quienquiera que se atreva a adaptar La Odisea se está haciendo cargo de las esperanzas y los sueños de la gente por las películas épicas en todo el mundo, y eso conlleva una enorme responsabilidad.”, explicó.

Christopher Nolan y Tom Holland en el set de La Odisea

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¿Para ver La Odisea, hay que entender antes La Iliada?

Aunque La Odisea y La Ilíada comparten origen y personajes, es importante tener en cuenta que sus líneas narrativas difieren. La primera se centra en el regreso y la astucia, mientras que la segunda en la guerra y el destino.

Leer La Ilídia podría ser una buena base para entender los acontecimientos o el contexto de su personaje principal. No obstante, la adaptación de Nolan tiene la misión de ser un producto sólido por sí misma, a la altura del poema y de los requerimiento cinematográficos.

El cine masivo del siglo XXI

Las palabras de Nolan nos hablan sobre el lugar que ocupa el cine épico dentro de la industria de nuestros tiempos. Marvel Studios y DC llevan años dominando la taquilla con sus películas, y en muchos casos, retoman estructuras narrativas que se remontan a la antigüedad.

Avengers: Endgame o El Caballero de la Noche nos muestran cómo el relato de figuras extraordinarias todavía tiene al público en el bolsillo. Nolan, quien dirigió la segunda, fue parte de ese fenómeno, aunque su aproximación siempre buscó un tono más introspectivo.

La Odisea se estrena el 16 de julio en cines.