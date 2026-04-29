‘Spider-Man: Brand New Day’: Esto es lo que revelaron las primeras páginas del guion

Peter Parker volverá al Universo Cinematográfico de Marvel con una vida partida en dos. Por un lado tenemos a una ciudad que todavía necesita a Spider-Man; por el otro, la realidad de un mundo entero que ya no recuerda al chico detrás de la máscara. Las primeras páginas del guion de Spider-Man: Brand New Day adelantan un inicio triste y callejero para la nueva película protagonizada por Tom Holland.

¿Qué dicen las primeras páginas del guion?

El material compartido por Entertainment Weekly incluye páginas anotadas por el director Destin Daniel Cretton, Tom Holland, Zendaya y varios miembros del equipo creativo. El texto ubica la historia nueve meses después del cierre de Spider-Man: No Way Home.

El detalle más doloroso está en la soledad de Peter, quien ya no aparece rodeado por Ned, MJ o la tía May. El hechizo de Doctor Strange borró su existencia de la memoria de todos y la película inicia justo con ese vacío. Cretton anotó que el logo inicial de Marvel incluirá recuerdos que Peter ya no comparte con Ned, MJ y May. Una manera de recordar que el personaje carga una historia que nadie más puede confirmar.

Tom Holland como Spider-Man en Brand New Day (Foto: Sony/Marvel)

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La escena inicial

El guion arranca con Peter leyendo la carta que escribió para MJ al final de Sin Camino a Casa. Esa carta explicaba lo ocurrido con el hechizo, la naturaleza de su ruptura y el motivo por la cual ella ya no lo reconoce. La habitación de Peter aparece pequeña y austera. Las notas del guion señalan que ya no hay tecnología Stark ni recursos lujosos, pues todo lo que usa debe salir de sus propias manos.

También se menciona que Peter sufre un dolor de cabeza. La anotación de Cretton lo trata como una primera señal de que vivir escondido, sin afectos cercanos, empieza a dañarlo. En su mesa conserva una figura LEGO del Emperador Palpatine que pertenecía a Ned y el vaso de café que MJ le dio. Peter los mira con cariño, aunque para ellos él ya sea un extraño.

El nuevo traje

Uno de los datos más llamativos del guion es el nuevo traje de Spider-Man. Peter lo fabrica solo, con herramientas caseras y recursos más que limitados. Atrás quedó el despliegue tecnológico que tuvo cuando Tony Stark aún influía en su vida. Cretton escribió que todo su equipo debe parecer hecho por Peter. Incluso aparece un fabricador casero, una especie de impresora 3D muy potente, posible para un joven genio con poco dinero.

El traje nuevo, según las anotaciones, toma inspiración de los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Esto puede conectar la película con la tradición más humana del personaje, el Peter Parker como alguien que improvisa y sale a ayudar aunque su vida privada esté hecha pedazos.

Spider-Man y MJ en Brand New Day (Foto: Sony/Marvel)

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El guion muestra que Peter creó una asistente de inteligencia artificial llamada E.V. Cretton apunta que es lo más cercano que Peter tiene a una amiga. La historia también mantiene a Peter pendiente de quienes ama, pues tiene alertas en su teléfono para llevar flores a May y para saber de Ned.

Actores, trama y dirección de Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day cuenta con Tom Holland nuevamente como Peter Parker. Zendaya también forma parte del proyecto como MJ, mientras que Jacob Batalon vuelve como Ned. También veremos a Jon Bernthal como Frank Castle, Michael Mando como Escorpión y Sadie Sink, la estrella de Stranger Things, en un papel todavía desconocido.

Brand New Day se estrena en salas de cine el 31 de julio y aspira a convertirse en uno de los lanzamientos más lucrativos del verano. Esta película representa el gran regreso de Peter Parker al UCM desde 2021, cuando lo vimos sacudir al mundo con Sin Camino a Casa, cinta que saca lo mejor del multiverso y promete grandes cosas para el futuro, aunque en un principio debamos convivir con la etapa solitaria de Peter; seguramente las cosas resultarán bien para él.