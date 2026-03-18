‘Spider-Man: Brand New Day’: La Mano, El Castigador y todos los personajes que aparecen en el nuevo tráiler de la secuela con Tom Holland

Esta mañana se convierte en un nuevo regalo para los fans de Spider-Man: Brand New Day. Sony y Marvel Studios han revelado el primer tráiler oficial de la película y viene con algunos personajes nuevos. Tras liberar numerosos clips ayer por la tarde, mediante cuentas de fans en redes sociales, las productoras saben que la nueva película será un auténtico espectáculo multimillonario del verano.

La realidad de Peter Parker

Nuestro protagonista, Peter Parker, se enfrenta a una realidad en la que nadie lo recuerda. Al final de Spider-Man: Sin Camino a Casa, le pide a Doctor Stranger lanzar un hechizo que borre su identidad de la memoria del público. Aunque no parece importarle lo que el mundo piense de él, a Peter realmente le duele el olvido de MJ y Ned, su novia y su mejor amigo.

El nuevo tráiler de Spider-Man: Brand New Day nos muestra justo esa parte. Vemos a Peter haciendo frente al mundo como figura justiciera, pero también somos testigos de sus intentos por recuperar a MJ y a Ned. El avance está tan cargado de nuevos detalles que es necesario hacer un repaso de todo lo que se viene. ¡Que comiencen a fluir esos análisis de 5 horas en YouTube!

Peter Parker tiene problemas con su telaraña en el nuevo tráiler de Spider-Man: Brand New Day

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Los personajes que aparecen en el nuevo tráiler de Spider-Man: Brand New Day

Además de Peter Parker como Spider-Man, claro, el tráiler nos presenta un abanico rico de personajes nuevos y no tan nuevos. Tenemos a los ya conocidos MJ (Zendaya) y a Ned (Jacob Batalon), quienes comienzan su vida universitaria. También destaca el doctor Bruce Banner (Mark Ruffalo), profesor en la universidad y a quien Peter solicita ayuda con un tema que tiene relación con algunos problemas que está teniendo con su telaraña.

Se une a la aventura Frank Castle, también conocido como El Castigador (Jon Bernthal). Lo interesante es que este personaje parece ya conocer a Spider-Man y ambos mantienen una relación criminal/justiciero en la que Frank comete actos fuera de la ley y el Hombre Araña está ahí para detenerlo… sin perder el humor.

De igual forma vemos el regreso de Michael Mando como Mac Gargan, alias el Escorpión, quien no parece tener interés en enfrentarse a Spider-Man con tal de cumplir sus objetivos delictivos. Este antagonista se unió al MCU en 2017 con Spider-Man: De Regreso a Casa y ahora es tiempo de su retorno triunfal a casi diez años del debut.

La mano también hace su entrada oficial en el Universo Cinematográfico de Marvel. Se trata de una organización de supervillanos compuesta por ninjas místicos nacionalistas, inmiscuidos en el crimen organizado y el negocio del mercenarismo. Aunque su base se encuentra en Japón, el tráiler los muestra en el interior de una prisión y más tarde en exteriores de la ciudad. El Hombre Araña es quien les hará frente.

Un personaje ausente

Spider-Man: Brand New Day vs La Mano

Uno de los detalles más interesantes del tráiler es la ausencia de Sadie Sink, al menos de rostro. La joven actriz sí aparecerá en Spider-Man: Brand New Day, pero hasta el momento no hay detalles sobre el personaje que interpretará. Los comentarios en redes sugieren que el individuo encapuchado que vemos en el nuevo avance es ella, pero en realidad no hay nada seguro.

Durante meses se ha especulado sobre el rol que tendrá la actriz de Stranger Things en Brand New Day. Algunos apuestan por Black Cat, otros por una versión alternativa de Mary Jane, e incluso se habla de Jean Grey, la poderosa mutante de los X-Men. Lo cierto es que por ahora no hay una certeza plena y quizá tengamos que esperar por un nuevo tráiler para averiguarlo.

Tras una larga espera (de casi 5 años en realidad), Spider-Man: Brand New Day finalmente llegará a salas de cine el próximo 31 de julio para convertirse en el nuevo hit del verano. ¿Podrá vencer a Supergirl: Woman of Tomorrow?

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