‘Spider-Man: Brand New Day’: Revelaciones y guiños de los nuevos clips compartidos por Marvel Studios y Sony

Así es, fanáticos del Hombre Araña, los sueños se hacen realidad. Marvel Studios y Sony liberaron un puñado de clips sobre Spider-Man: Brand New Day el día de hoy, una dinámica fragmentada en el que distintos fragmentos del avance comenzaron a circular a través de cuentas de fans en redes sociales. El primer tráiler oficial llegará mañana por la mañana para sacudir todas las redes sociales.

Las imágenes, breves y dispersas, nos gritan que el héroe está de vuelta, pero su mundo parece distinto. Sí, hay movimiento, hay acción, hay rostros conocidos, aunque algo no encaja del todo. Esa impresión ha bastado para encender discusiones sobre el rumbo que tomará esta nueva etapa del personaje.

Lo que aparece en los nuevos clips

A pesar de su corta duración (algunos de tan solo un segundo), los fragmentos ofrecen suficientes pistas para delinear ideas. En uno de los momentos más comentados, Spider-Man aparece siendo embestido por una camioneta que pertenece a Frank Castle, mejor conocido como The Punisher, a quien vemos en la silla de conductor. Esto que adelanta un encuentro poco amistoso entre ambos personajes.

Spider-Man salva a una persona en un nuevo clip de Brand New Day

También se observa al héroe desplazándose por la ciudad con movimientos que no siempre lucen controlados, como si algo en sus habilidades hubiera cambiado. Otro fragmento muestra a Peter Parker fuera del traje en una situación vulnerable, lo que rompe con la imagen de dominio total que suele acompañarlo cuando porta la máscara.

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Hay otra breve escena donde Spider-Man interactúa con MJ. No hay contexto claro, pero el momento parece ser bastante emotivo. A esto se suma un guiño visual que remite a una de las primeras portadas del personaje en los cómics, con el héroe balanceándose mientras sostiene a otra persona en brazos.

A continuación te presentamos una breve lista de lo que se ve en los nuevos clips de Spider-Man: Brand New Day:

Spider-Man cayendo de un rascacielos

MJ y Ned miran la televisión y ven cómo el Hombre Araña recibe la llave de la ciudad

Peter Parker, sentado en un restaurante, observa la llegada de Ned con una sonrisa

Spider-Man columpiándose entre los edificios mientras un metralleta le dispara a quemarropa

Un individuo enmascarado que parece hablar frente a una cámara

Frank Castle se encuentra con Spider-Man mientras maneja… y lo atropella

Spider-Man en caída libre

MJ y Spider-Man se miran de frente

Peter Parker se coloca la máscara de Spider-Man mientras está de pie en un edificio

Un ojo

Spider-Man arrastrado por una fuerza desconocida

Spider-Man correndo en un tejado

Peter Parker cae desmayado

Spider-Man rescata a un civil y emula una famosa portada de los cómics

De qué trata Spider-Man: Brand New Day

Primer vistazo a Frank Castle en Spider-Man: Brand New Day

La película se sitúa varios años después de los eventos que marcaron la última aparición del personaje en la pantalla grande. El entorno ha cambiado, y el propio Spider-Man parece haberse convertido en un pilar de la protección de Nueva York. Sin embargo, esa estabilidad se ve alterada por una serie de hechos que lo empujan hacia un conflicto que todavía desconocemos.

El tema de la identidad, que ha acompañado al personaje desde sus primeras versiones, vuelve a ser protagonista en esta cuarta película. Además, la presencia de figuras como The Punisher introduce una tensión distinta dentro del universo del héroe y contribuye a la expansión del MCU con figuras que nacieron fuera de este universo, en este caso en Netflix.

Integrantes del reparto

Tom Holland retoma el papel de Spider-Man, acompañado por Zendaya como MJ y Jacob Batalon como Ned Leeds, lo que mantiene una relación con las entregas anteriores. Jon Bernthal regresa como The Punisher, mientras Mark Ruffalo vuelve a interpretar a Hulk. También aparecen actores como Sadie Sink, cuyo personaje aún se mantiene en reserva, y Michael Mando, quien retoma su rol como El Escorpión.

El proyecto cuenta con la dirección de Destin Daniel Cretton y se estrena el 31 de julio.

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