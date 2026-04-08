Tom Holland revela que ‘Spider-Man: Brand New Day’ ya tuvo reshoots y le añaden ‘humor’ a la película, ¿por qué preocupa a los fans?

A meses de su estreno, Spider-Man: Brand New Day se mantiene en una etapa de ajustes que despierta dudas sobre su dirección creativa. En entrevista con GQ, Tom Holland acaba de revelar que su nueva película del Hombre Araña ya se sometió a una serie de reshoots que buscan mejorar el nivel de humor.

La película, que continúa la historia de Peter Parker tras los eventos de Spider-Man: Sin Camino a Casa, es la puerta de entrada hacia una nueva etapa para el personaje. Sin embargo, sus recientes declaraciones colocan bajo la lupa ciertos cambios que, aunque habituales en la industria, no siempre son bien recibidos por el público.

Tom Holland confirma que Brand New Day ya tuvo reshoots

El actor de 29 años reveló que Spider-Man: Brand New Day regresó a filmaciones para grabar material extra en Londres, aun después de haber concluido su rodaje principal hace meses. El actor explicó que estos ajustes no son fallas estructurales en la película, sino a decisiones creativas destinadas a enriquecer ciertos aspectos.

Tom Holland en Spider-Man: Brande New Day (Foto: Sony)

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“Puedo decir con total seguridad que lo que estamos haciendo no es necesario. La película funciona y fluye tal como está. Solo estamos poniendo la cereza en el pastel en ciertas partes. Estamos encontrando formas de añadir un poco más de humor. También estamos incorporando una trama de villano de una manera nueva y algunas cosas realmente divertidas.”

Estas decisiones siempre producen inquietud en una parte del fandom, que recuerda cómo en el pasado algunas producciones del género han sufrido alteraciones que modifican su tono gracias a los reshoots.

¿Qué son los reshoots y por qué tienen mala fama?

Los reshoots forman parte de un muy proceso habitual en el cine contemporáneo. Son jornadas adicionales de filmación que permiten ajustar escenas o integrar nuevas ideas surgidas en la etapa de edición.

Sin embargo, su percepción pública no siempre es favorable. En el imaginario colectivo, los reshoots a veces terminan relacionados con producciones problemáticas o con estudios que intervienen demasiado en el resultado final. Aunque no siempre justa, la idea se ha materializado varias veces, sobre todo en el cine de superhéroes, y dejó a los fans con una especie de estrés postraumático.

Peter Parker como Spider-Man

Por eso es natural percibir algo de preocupación entre los fanáticos de Brand New Day. Tras una trilogía de éxito, repleta de emociones y un tono bastante fijo sobre lo que el Spider-Man de Tom Holland siempre ofrece, cualquier indicio de cambio tiene el potencial de un posible retroceso hacia fórmulas más ligeras o predecibles.

Aun así, tampoco hay razón para vivir aterrorizados por los reshoots, puesto que también tienen la virtud de pulir detalles y afinar el equilibrio entre drama y entretenimiento

Tom Holland habla sobre La Odisea



Este año, Holland también se prepara para otro estreno de gran magnitud con La Odisea, dirigida por Christopher Nolan. En esta producción, el actor interpreta a Telémaco, el hijo de Odiseo, en una adaptación que trasladará el poema clásico a un lenguaje cinematográfico contemporáneo bajo el estilo de uno de los cineastas más aclamados de Hollywood.

En la misma entrevista con GQ, Holland habló sobre la película. “Es diferente a cualquier cosa que haya visto antes”, comentó al referirse al producto final.

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“Hubo ciertas secuencias en la película en las que la estaba viendo y pensaba: ‘¿Cómo demonios hizo eso? Eso tiene que ser CGI’.Y después de la película le pregunté: ‘Eso definitivamente era CGI, ¿verdad?’, y él respondió: ‘No, no, no, todo son efectos hechos en cámara. Muy planificados, muy preparados’. Así que creo que los fans realmente, de verdad, van a quedar impresionados con las escenas y secuencias.”

Tom Holland, que estuvo presente en el rodaje, no cabe en su sorpresa respecto a la magnitud de esta adaptación:

“Incluso yo, que estuve ahí ese día y participé en el filme, quedé absolutamente sorprendido por la escala, el alcance y su capacidad para manejar una historia tan intrincada y emotiva en medio de esta especie de película de acción tan intensa.”

Spider-Man: Brand New Day tiene previsto su estreno en cines el 30 de julio. Por su parte, La Odisea llegará a salas el 16 de julio, apenas semanas antes del regreso del héroe arácnido.