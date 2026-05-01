‘Spider-Noir’ genera entusiasmo en primeras reacciones y la comparan con ‘Batman: La Serie Animada’

Algunos comparan su tono oscuro y detectivesco con el clásico animado de los 90

La nueva serie ‘Spider-Noir’, protagonizada por Nicolas Cage, ya tiene reacciones compartidas en redes sociales (aunque muy pocas aún) y han sido favorables: apuntan a una propuesta distinta dentro de las adaptaciones vinculadas al universo de Spider-Man, con una estética oscura, detectivesca y marcada por el cine negro. Aunque las reseñas completas todavía están bajo embargo, los primeros comentarios ya la comparan con una de las producciones animadas más influyentes del género superheroico.

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¿Por qué comparan ‘Spider-Noir’ con ‘Batman: La Serie Animada’?

Algunos críticos ya tuvieron la oportunidad exclusiva de ver ‘Spider-Noir’ y publicaron primeras impresiones en redes sociales. Entre los comentarios más llamativos, la serie fue descrita como “sorprendente” y “espectacular”, pero la comparación que más llamará la atención es que sería una especie de “Spider-Man conoce a Batman: La serie animada”.

‘Spider-Noir’ (imagen: Prime Video)

La referencia no es menor. ‘Batman: La Serie Animada’ es recordada por su tono noir, sus atmósferas urbanas, su tratamiento visual inspirado en el expresionismo y su forma de presentar historias de crimen con sensibilidad adulta. Que ‘Spider-Noir’ sea asociada con esa tradición sugiere que la serie podría alejarse del tono más ligero de otras producciones del personaje para apostar por algo más sombrío y estilizado.

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Sin embargo, conviene tomar estas reacciones con cautela. El embargo formal de reseñas se levantará hasta el 22 de mayo, por lo que estos comentarios iniciales todavía no representan una valoración crítica amplia. Aun así, el arranque parece positivo para una producción que llega después de varios tropiezos de Sony con películas live-action derivadas del universo de Spider-Man.

Nicolas Cage interpreta a un detective privado en los años treinta

‘Spider-Noir’ está basada en el cómic ‘Spider-Man Noir’ de Marvel. La historia sigue a Ben Reilly, interpretado por Nicolas Cage, un investigador privado veterano y venido a menos en el Nueva York de los años treinta. Tras una tragedia personal, el personaje se ve obligado a enfrentar su pasado como el único superhéroe de la ciudad.

El reparto también incluye a Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston y Brendan Gleeson. Además, la serie contará con apariciones de Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson y Kai Caster.

La producción corre a cargo de Sony Pictures Television para MGM+ y Prime Video. Oren Uziel y Steve Lightfoot participan como showrunners y productores ejecutivos. El proyecto también cuenta con Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal, nombres ligados a ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’, lo que ha ayudado a elevar las expectativas entre los fans.

‘Batman: The Animated Series’ (imagen: IMDb)

La serie estrenará sus ocho episodios en mayo

Según la información difundida, ‘Spider-Noir’ estará compuesta por ocho episodios. Los títulos revelados son “Step Into My Office”, “Tread Lightly”, “Double Cross”, “A Mistake I’ll Never Make Again”, “Betrayal”, “Nightmare on a Gurney”, “Nobody’s Hero” y “The Man in the Mask”.

Todos los episodios llegarán a Prime Video el 27 de mayo, mientras que reportes recientes señalan que MGM+ tendrá un estreno previo el 25 de mayo. La serie también ha llamado la atención por su propuesta visual, ya que podrá verse en versión “Authentic Black & White” o en color bajo el modo “True-Hue Full Color”. Para una historia construida alrededor del cine negro, esa decisión podría convertirse en uno de sus principales sellos.

Con información de Comic Book Movie.

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