‘Masters of the Universe’: Así fue la transformación física de Nicholas Galitzine para convertirse en He-Man

Convertirse en He-Man no fue solo cuestión de ponerse una armadura, cargar una espada y aparecer frente a una pantalla verde. Para protagonizar ‘Masters of the Universe’, Nicholas Galitzine tuvo que someterse a una preparación física intensa que incluyó pesas, cardio y entrenamiento de stunt, según revelan nuevos videos detrás de cámaras compartidos antes del estreno de la película. La nueva adaptación live-action, dirigida por Travis Knight, llegará a cines el 5 de junio de 2026.

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¿Cómo entrenó Nicholas Galitzine para convertirse en He-Man?

De acuerdo con los videos detrás de cámaras recientemente publicados, la transformación de Galitzine incluyó una rutina enfocada en fuerza, resistencia y acción física. El actor no solo necesitaba verse como He-Man, también debía moverse como un héroe de fantasía capaz de sostener secuencias de combate, escenas con armas y momentos de gran exigencia corporal.

Detalle del póster oficial de ‘Masters of the Universe’ (imagen: IMDb)

Galitzine describió el proceso como el mayor reto físico que ha enfrentado para un papel. En el material promocional, el actor explicó la presión que sintió al interpretar a un personaje tan reconocido por los fans (vía Filmibeat): “Tengo una responsabilidad con los fans. Me siento motivado a levantar más. A trabajar más duro. A ser como He-Man”.

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El compromiso también fue destacado por Travis Knight. El director aseguró que el actor se transformó por completo para el personaje: “Nick se ha transformado por completo. Se siente como el hombre más poderoso del universo”. La frase apunta a una de las decisiones centrales del proyecto: vender a Galitzine no solo como una versión juvenil de Prince Adam, sino como alguien capaz de cargar con la imagen física de He-Man.

La Espada de Poder también fue parte del reto

La preparación no se limitó al gimnasio. Otro de los videos se enfoca en la creación y uso de la Espada de Poder, uno de los elementos más reconocibles de la mitología de ‘Masters of the Universe’. Para Galitzine, el arma tiene un peso simbólico dentro de la película, al grado de definirla como “El objeto más importante de la película”.

El actor también habló de lo extraño y emocionante que fue sostenerla durante el rodaje: “La Espada del Poder es tan icónica. Estaba muy emocionado de poder empuñarla”. Ese entusiasmo coincide con la intención de la producción de preservar el vínculo visual con la serie de los años 80. Knight explicó que el equipo buscó honrar el aspecto y la sensación del arma original: “Era importante que respetáramos cómo se veía y se sentía hace 40 años”.

¿Qué dicen las primeras reacciones de ‘Masters of the Universe’?

La transformación física de Nicholas Galitzine también se ha convertido en uno de los elementos más comentados en las primeras reacciones publicadas tras la premiere de la película. Aunque las reseñas completas siguen embargadas, varios asistentes destacaron tanto el aspecto del actor como su energía en pantalla.

‘Masters of The Universe’ (Imagen: Amazon MGM Studios)

Una de las impresiones señaló que Galitzine “luce perfecto” como He-Man, pero que “su talento cómico lo que realmente se roba el show”. Otras reacciones describieron la película como una aventura extravagante, colorida y nostálgica, muy influenciada por la estética de los años 80 y por el espíritu de las caricaturas clásicas de los sábados por la mañana.

También hubo comentarios que celebraron el tono autoconsciente de la producción. Una reacción la llamó “Una experiencia épica colosal”, mientras otra aseguró que Travis Knight creó “una carta de amor a He-Man y todo lo relacionado con él”. Aunque no todas las opiniones fueron completamente positivas, el consenso inicial apunta a que ‘Masters of the Universe’ podría convertirse en una de las sorpresas más inesperadas del verano, impulsada en gran parte por el trabajo físico y la presencia de Nicholas Galitzine como el nuevo He-Man.

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