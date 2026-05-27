‘Euphoria’: Coordinadora de intimidad revela que a las estrellas se les ‘presionó’ para hacer escenas explícitas y ser ‘vulnerables’

La tercera temporada de Euphoria no nos suelta del brazo y las discusiones se mantienen muy vivas en redes sociales. Aunque la serie siempre tuvo imágenes provocadoras y emociones extremas, los episodios estrenados en las últimas semanas llevaron esa estética bastante lejos, quizá hasta niveles que no pensaríamos posibles en años previos.

En este sentido, gran parte de la conversación alrededor de la nueva entrega se dirige hacia la sexualidad explícita de varios personajes, como Cassie y Jules, y al desgaste que atraviesa el elenco dentro de escenas cada vez más agresivas y perturbadoras.

Las escenas explícitas de Euphoria en la temporada 3

La nueva temporada transformó a varios personajes después del salto temporal de cinco años, y en algunos casos no lo hizo para bien. Tenemos crimen organizado, clubes nocturnos, OnlyFans, sugar babies, trata de mujeres, mafia y drogas. Las secuencias sexuales pasaron a ocupar una parte importante de la historia y algunos episodios incluso se llevaron comentarios negativos por priorizar lo visual sobre el desarrollo de los protagonistas.

Sydney Sweeney como Cassie en Euphoria

Entre las escenas más comentadas hay una donde Cassie interpreta un extraño juego infantilizado frente a la cámara a manera de contenido para sus fans, o la vista en el capítulo 7, sexo explícito con un desnudo frontal por parte de la actriz. Jules también protagoniza momentos oscuros relacionados con dinámicas BDSM y prácticas extremas ligadas a su nueva vida adulta.

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Zendaya, aunque lejos del tema sexual, tampoco quedó fuera del viraje creativo. Rue presencia escenas violentas y degradantes mientras trabaja alrededor de strippers y traficantes, en una temporada mucho más desesperanzadora que las anteriores. La pregunta sobre si la serie ya cruzó un límite innecesario está ahí.

Lo que reveló la coordinadora de intimidad

Mam Smith, una de las coordinadoras de intimidad involucradas en Euphoria, habló sobre el proceso detrás de esas secuencias. Durante su participación en el podcast In the Envelope explicó que el trabajo dentro de la producción fue agotador y emocionalmente demandante.

Smith reconoció que el elenco fue llevado a zonas muy sensibles durante las grabaciones. “Estos actores fueron presionados, se les pidió ser tan vulnerables, que crear un espacio seguro era muy importante”, explicó la especialista al hablar sobre las dinámicas dentro del set.

La coordinadora comentó en que la producción intentó construir un ambiente protegido para los intérpretes pese a la dureza de varias escenas. También afirmó que el equipo técnico aprendió a colaborar en el cierre de sets y en la protección física y emocional de los actores.

Smith también cuestionó la tendencia actual de muchas series a buscar escenas sexuales cada vez más explícitas. “No sé si las cosas necesitan ser sexualmente explícitas”, comentó. Después añadió que muchas veces dejar espacios a la imaginación del espectador puede resultar más efectivo a nivel dramático.

La euforia se fue de año sabático

Aunque Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi siguen recibiendo elogios por sus actuaciones, buena parte de las críticas negativas van hacia los guiones de Sam Levinson. Nate Jacobs es, en este tenor, el ejemplo más polémico. El personaje de Elordi pasó de ser uno de los villanos más complejos de HBO a una caricatura atrapada dentro de una espiral de violencia extrema. Es claro que la serie perdió de vista aquello que hacía inquietante al personaje.

Y pese a que Hunter Schafer tiene apariciones en la temporada 3, el personaje de Jules quedó relegado a una trama secundaria sobre dependencia económica y trabajo sexual que en nada contribuye al argumento.

El episodio final de la tercera temporada llegará el próximo 31 de mayo por HBO y Max para cerrar con una de las series más representativas de la vida juvenil en Estados Unidos en el siglo XXI, aunque llevada al extremo gracias a su estética de ensoñación.

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