‘President Curtis’: De qué trata el nuevo spin-off de ‘Rick and Morty’

Adult Swim prepara una nueva rama del universo de Rick and Morty con President Curtis, una serie animada para adultos centrada en el presidente Andre Curtis. El personaje, famoso por cruzarse con Rick Sanchez en crisis absurdas, ahora tendrá su propio espacio dentro de la franquicia.

¿De qué trata President Curtis?

President Curtis tendrá como protagonista al mandatario y a su equipo ante problemas demasiado raros para una oficina presidencial común. La serie tratará misiones interdimensionales y fenómenos inexplicables que amenazan a Estados Unidos.

Curtis no es un héroe puro ni un burócrata solemne; es un hombre incompetente rodeado de peligros que vuelven ridículo cualquier protocolo de seguridad nacional. Adult Swim presentó el primer adelanto tras el estreno de la temporada 9 de Rick and Morty y juega con la idea de que Curtis también puede sostener su propia locura televisiva.

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¿Quiénes actúan?

Keith David regresa como Andre Curtis, el presidente que ya había convertido sus apariciones en Rick and Morty en algunos de los choques más divertidos contra Rick. Su voz grave y autoritaria nos vende el absurdo como tema de Estado y es irresistible.

El reparto también cuanta con Stephanie Beatriz y Jim Rash, dos estrellas con experiencia en comedia animada y televisiva. Beatriz es recordada por Brooklyn Nine-Nine, y Rash ya trabajó con Dan Harmon en Community.

La serie fue creada por Dan Harmon y James Siciliano. Harmon no deja de lado el tono ácido de la franquicia, y Siciliano llega como productor ejecutivo de Rick and Morty, así que el spin-off nace dentro del mismo laboratorio creativo.

Sobre Curtis como personaje, Harmon y Siciliano comentaron lo siguiente para la prensa de Warner:

“El presidente Curtis siempre ha sido uno de nuestros personajes favoritos para escribir: es la única persona en el multiverso capaz de enfrentarse cara a cara con Rick y aun así seguir ocupando el cargo. Ahora por fin podremos vivir misiones de ciencia ficción desde el punto de vista de Curtis. Y con Keith David liderando todo esto, va a ser un viaje salvaje.”

¿Cuándo y dónde se estrena?

President Curtis llegará a Adult Swim en julio de 2026. La fecha exacta todavía no aparece fijada, aunque el anuncio del mes de estreno llegó junto con el primer teaser oficial.

La serie también tendrá una presentación previa en el Festival Internacional de Animación de Annecy el mes siguiente, un escaparate ideal para proyectos animados. Adult Swim quiere lanzar el spin-off con peso propio, y no solo como un apéndice de Rick and Morty sin identidad ni atractivo para las masas.

¿Y Rick and Morty?

Rick and Morty estrenó su temporada 9 el 24 de mayo de 2026 por Adult Swim, con un bloque de 10 episodios. Los nuevos capítulos llegarán semanalmente y cerrará con el décimo el 26 de julio, por lo que será un verano repleto del abuelo más excéntrico de la animación y su nieto impredecible.

El primer capítulo de la novena temporada ya está disponible en las plataformas de Hulu y HBO Max. Las ocho temporadas previas siguen en ambos catálogos, así que no hay motivo para perderse este viaje que parece no tener fin.

El futuro de la serie principal tampoco parece en duda. Adult Swim ya tiene aprobadas más temporadas, de la 10 a la 12, así que President Curtis no llega para reemplazar a Rick y Morty, claro está; parece que su objetivo es del ensachar todavía más el desastre interdimensional que guía la historia principal.

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