Actor de ‘Backrooms’ defiende al director tras rumores en su contra: ‘Kane estaba 100% en control’

La llegada de ‘Backrooms’ a los cines no solo ha reactivado el interés por el fenómeno de terror liminal que nació en internet, también ha puesto bajo observación a su director, Kane Parsons, uno de los casos más inusuales dentro del cine de género reciente. El joven realizador pasó de crear videos virales en YouTube a dirigir una producción de A24 con Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve y Mark Duplass, una trayectoria que ha despertado curiosidad, elogios y, como suele ocurrir en redes, sospechas sobre su papel real detrás de cámaras.

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¿Qué dijo Mark Duplass sobre los rumores contra Kane Parsons?

De acuerdo con Variety, Mark Duplass, actor de ‘Backrooms’, salió en defensa de Kane Parsons después de que un usuario de X pusiera en duda que el cineasta hubiera dirigido realmente la película de A24. La acusación apuntaba directamente contra Parsons y sugería que su crédito como director no correspondía con lo ocurrido durante la producción.

Kane Parsons, en el centro, junto a Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve, protagonistas de ‘Backrooms’ (Fotografía: Jason Armond / Los Angeles Times)

Duplass respondió de forma directa al comentario y cuestionó que el usuario hablara de un set en el que, según él, no estuvo presente. “Mmm, con todo respeto, no recuerdo haberte visto en el set. Cuando yo estuve allí, Kane estaba 100% en control. Mucho más que muchos directores que le triplicaban la edad”, escribió el actor.

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La respuesta tiene peso porque Duplass no habla como observador externo, sino como integrante del elenco. Su defensa también llega en un momento en el que la edad de Parsons se ha convertido en parte inevitable de la conversación. El director fue elegido por A24 para adaptar su serie viral cuando todavía era adolescente, después de que sus videos de ‘Backrooms’ conectaran con una audiencia masiva en YouTube.

La edad de Parsons y el debate sobre el éxito temprano

La discusión alrededor de Kane Parsons no se limita a una acusación puntual. Su historia desafía el camino tradicional de muchos cineastas: escuela de cine, cortometrajes, festivales, contactos y varios años antes de llegar a un largometraje de alto perfil. En su caso, el salto llegó desde internet, con un proyecto basado en una creepypasta abierta sobre espacios liminales.

Variety también recuperó la opinión de Sophy Romvari, directora de ‘Blue Heron’, quien se refirió al tipo de conversación que suele generarse cuando alguien joven alcanza una oportunidad de ese tamaño. “Los celos alimentan gran parte de este tipo de discurso sobre la edad y el éxito”, escribió en X.

Romvari, sin embargo, también matizó su postura. La cineasta señaló que, en su caso, se alegra de haber hecho su primer largometraje a los 34 años y no durante sus veinte, porque ahora se considera una mejor directora. Su comentario permite leer la discusión con más equilibrio: no se trata solo de defender a Parsons por ser joven, sino de reconocer que su ascenso ha provocado una mezcla de interés, escepticismo y comparaciones dentro de la industria.

Una película construida desde el terror liminal

‘Backrooms’ está basada en la serie de YouTube de Kane Parsons, inspirada a su vez en el fenómeno de internet sobre espacios liminales: pasillos vacíos, habitaciones repetidas, luces fluorescentes y lugares aparentemente cotidianos que se vuelven inquietantes. Según Variety, la película sigue al dueño de una tienda de muebles de un pueblo pequeño que descubre una puerta misteriosa hacia una dimensión extraña dentro de su sala de exhibición.

‘Backrooms’ (imagen: A24)

El proyecto cuenta con Mark Duplass, Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Finn Bennett y Lukita Maxwell en el elenco. Además, tiene como productores a James Wan, Shawn Levy y Osgood Perkins, nombres que refuerzan la dimensión industrial del salto de Parsons.

Durante una entrevista reciente en CCXP México, el director explicó que la producción construyó un set de gran escala para recrear físicamente los espacios liminales de ‘Backrooms’. El equipo levantó alrededor de 30,000 pies cuadrados de pasillos y habitaciones, además de realizar decenas de pruebas de papel tapiz hasta encontrar el tono de amarillo adecuado. Parsons señaló que el lugar era tan amplio que algunas personas llegaron a desorientarse mientras caminaban por él, lo que reforzó la sensación de estar dentro de ese mundo extraño e inquietante.

Con esa escala, la defensa de Duplass también funciona como una respuesta a quienes reducen el proyecto a una rareza viral. ‘Backrooms’ nació en internet, sí, pero su llegada al cine parece haber exigido una producción física considerable y una dirección capaz de trasladar esa incomodidad digital a un espacio real.

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