‘El Día de la Revelación’: Críticos aseguran que Steven Spielberg entregó una de sus mejores películas en décadas

Destacan la actuación de Emily Blunt, la música de John Williams y el regreso del director al género de ovnis

Steven Spielberg está listo para volver al territorio de los ovnis con ‘Disclosure Day’ (‘El Día de la Revelación‘), una película que ha despertado curiosidad desde su anuncio por reunir varios elementos muy reconocibles dentro de su filmografía: ciencia ficción, misterio, asombro ante lo desconocido y una pregunta que atraviesa buena parte de su cine fantástico. Ahora, las primeras reacciones de periodistas y críticos que asistieron a funciones previas empiezan a colocar el estreno como uno de los lanzamientos más comentados del verano.

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¿De qué trata ‘Disclosure Day’?

‘El Día de la Revelación’ explora qué ocurriría si la humanidad recibiera pruebas de que no está sola en el universo. La película, descrita como un thriller de ovnis, marca el primer largometraje de Steven Spielberg desde ‘The Fabelmans’, estrenada en 2022, y funciona como su regreso a un género que ha definido varias etapas de su carrera.

‘El día de la Revelación’ (imagen: Universal)

El proyecto está protagonizado por Emily Blunt y Josh O’Connor, acompañados por Colman Domingo, Colin Firth, Wyatt Russell y Eve Hewson. La música corre a cargo de John Williams, colaborador histórico de Steven Spielberg, cuya presencia también ha sido destacada en las primeras impresiones sobre la película.

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La cinta llega en un momento en el que el debate sobre fenómenos aéreos no identificados ha tenido nueva visibilidad pública, sobre todo por la publicación de reportes y videos relacionados con actividad aérea anómala. Sin embargo, ‘Disclosure Day’ no se presenta como una explicación documental del fenómeno, sino como una historia de ficción que imagina el impacto social, emocional y político de una revelación de esa magnitud.

El propio Steven Spielberg alimentó la conversación durante su paso por South by Southwest Film & TV, donde habló de su interés por el tema de los ovnis. El cineasta dijo:

“No sé más que ninguno de ustedes, pero tengo la fuerte sospecha de que no estamos solos aquí en la Tierra en este momento, y he hecho una película sobre eso.”

¿Tiene conexión con ‘Encuentros Cercanos del Tercer Tipo’?

Desde que se conocen los primeros detalles de ‘El Día de la Revelación’, algunos fans han especulado con la posibilidad de que la película tenga algún vínculo con ‘Encuentros Cercanos del Tercer Tipo’, una de las obras más importantes de Steven Spielberg dentro del cine de ciencia ficción. La idea ha crecido porque el nuevo proyecto vuelve al terreno de los ovnis, pero también por declaraciones de Emily Blunt a Empire Magazine.

La actriz señaló que ‘El Día de la Revelación’ responde preguntas planteadas por la película de 1977:

“Sin duda, hay preguntas planteadas por Encuentros Cercanos que se responden en ‘El Día de la Revelación’.”

Con ‘El Día de la Revelación’, el contexto parece distinto. La película llega después de décadas de teorías sobre vida extraterrestre, documentos oficiales, discusiones públicas sobre ovnis y una cultura digital que convierte cualquier silencio en combustible para nuevas especulaciones. De hecho, el guionista David Koepp ya respondió a una teoría conspirativa que aseguraba que la cinta funcionaría como una especie de preparación del público ante una revelación real de aliens.

¿Qué dicen las primeras reacciones de ‘El Día de la Revelación‘?

Las primeras reacciones recopiladas por The Hollywood Reporter apuntan a una recepción muy entusiasta entre quienes asistieron a funciones previas. Varios comentarios coinciden en destacar el trabajo de Steven Spielberg, la actuación de Emily Blunt, la música de John Williams y el tono ambicioso de la película.

Steven Weintraub, de Collider, recomendó llegar a la película sabiendo lo menos posible y destacó especialmente a Emily Blunt:

“Para sorpresa de nadie, Steven Spielberg ha vuelto a dar en el clavo con ‘Disclosure Day’. Podría seguir hablando sin parar de lo que me encantó, pero tuve la suerte de ver la película sin saber casi nada, y les recomiendo encarecidamente que hagan lo mismo. Dejen de ver los tráilers. Lo único que diré es: Emily Blunt está increíble. Sé que las grandes películas de verano no suelen dar el tipo de actuaciones que reciben atención en la temporada de premios, pero una vez que la gente vea lo que hace en esta…”

‘El día de la Revelación’ (imagen: Universal)

Bill Bria, de Slashfilm, describió la cinta como una de las propuestas más extrañas del director, pero en sentido positivo. También elogió el guion de David Koepp, la actuación de Emily Blunt y la música de John Williams:

“’Disclosure Day’ es la película más extraña que Spielberg ha hecho jamás (y lo digo sin rodeos). Música impresionante, el guion de David Koepp, una mezcla entre Expediente X y la Biblia, es un verdadero acto de equilibrismo, la actuación más lograda de Emily Blunt, la mejor banda sonora de John Williams en años. Fascinante y conmovedora.”

Jim Hemphill, de IndieWire, fue más lejos al colocarla dentro del nivel más alto de la filmografía de Spielberg:

“’Disclosure Day’ es Spielberg en su máxima expresión, tan emocionante como Indiana Jones pero con la profundidad emocional y la mayor ambición de sus trabajos posteriores al 11-S. Desde el principio, Spielberg lanza un desafío y nos recuerda que hace esto mejor que nadie en la historia del cine.”

Por su parte, Germain Lussier, de Gizmodo, la definió como una mezcla densa de persecución, romance, misterio y asombro de ciencia ficción. También la señaló como el mejor trabajo del director en dos décadas:

“Me encantó ‘Disclosure Day’. Una montaña rusa intensa que combina persecuciones, historia de amor y misterio, todo envuelto en la maravilla de la ciencia ficción. Es la mejor película de Spielberg en 20 años, llena de toda la magia que hace que sus películas sean tan especiales, además de una actuación memorable de Emily Blunt.”

La crítica freelance Tessa Smith también reaccionó con entusiasmo y destacó el efecto emocional de la película, así como el papel de la música en la experiencia:

“¡’Disclosure Day’ es ABSOLUTAMENTE FENOMENAL! Algo realmente especial. Estuve pendiente de cada palabra, cautivado por la historia a medida que se desarrollaba. La banda sonora realza a la perfección cada escena. Una mezcla de misterio y ‘La Dimensión Desconocida’, algo totalmente nuevo. Se me escapó una lágrima al final. ¡GUAU!”

‘Disclosure Day’ se estrenará el 12 de junio y los boletos ya están a la venta. Universal también lanzó el tráiler final con una decisión poco habitual: incluir a Steven Spielberg narrándolo personalmente y hablando de su creencia de que la humanidad no está sola. A juzgar por estas primeras reacciones, el regreso del director al cine de ovnis podría convertirse en uno de los grandes temas cinematográficos del verano.

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