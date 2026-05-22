‘Obsession’ logra récord de taquilla para el cine de terror que no se veía en 17 años

El fenómeno de ‘Obsession’ creció más rápido de lo previsto. Después de debutar en tercer lugar durante el fin de semana, la película de terror dirigida por Curry Barker aprovechó el boca en boca para escalar entre semana y marcar un dato inusual para una producción de presupuesto mínimo frente a títulos mucho más grandes […]

El fenómeno de ‘Obsession’ creció más rápido de lo previsto. Después de debutar en tercer lugar durante el fin de semana, la película de terror dirigida por Curry Barker aprovechó el boca en boca para escalar entre semana y marcar un dato inusual para una producción de presupuesto mínimo frente a títulos mucho más grandes como ‘Michael’, ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ y ‘Mortal Kombat II’.

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¿Qué récord consiguió ‘Obsession’ en taquilla?

De acuerdo con Forbes, ‘Obsession’ se convirtió en la película más barata en llegar al número uno de la taquilla doméstica en 17 años. El dato resulta llamativo porque la producción tuvo un presupuesto reportado de US$750 mil, una cifra muy baja para un estreno amplio en salas. La última película con un presupuesto menor que logró algo comparable fue ‘Actividad Paranormal’, el fenómeno de terror de 2009 que comenzó con una producción casi casera y terminó convertido en referencia obligada del género.

Inde Navarrette en ‘Obsesión’ (imagen: Universal Pictures)

El lunes posterior a su estreno, ‘Obsession’ recaudó US$2.9 millones en E.U. y superó a competidores de mayor tamaño. Box Office Mojo registra que no se trató de un impulso aislado: el martes volvió a encabezar la taquilla diaria con US$3.64 millones y el miércoles se mantuvo arriba con US$3.23 millones. Con esos resultados, su acumulado mundial ya aparece en US$34.6 millones, de los cuales US$26.9 millones corresponden al mercado doméstico y US$7.6 millones al internacional.

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De sorpresa de festival a fenómeno viral

El arranque de ‘Obsession’ ya había sido notable desde el fin de semana. Deadline reportó que la cinta abrió con US$17.2 millones en E.U., por encima de las expectativas iniciales que la colocaban alrededor de US$8 millones o US$9 millones.

El resultado la dejó en tercer lugar, prácticamente pegada a ‘El Diablo Viste a la Moda 2’, que hizo US$17.8 millones en su tercer fin de semana, mientras ‘Michael’ recuperó el primer lugar con US$26.1 millones.

El caso destaca porque ‘Obsession’ no viene de una franquicia conocida ni de una propiedad intelectual probada. La película fue adquirida por Focus Features y Blumhouse después de su recorrido por festivales, y su desempeño contrasta con el destino habitual de muchas adquisiciones de ese tipo, que suelen tener corridas limitadas o terminar en streaming.

Además, recibió A- en CinemaScore, una calificación poco común para una propuesta de terror original y un posible indicador de que el boca en boca podría sostenerla más allá de la curiosidad inicial.

El recuerdo de ‘Actividad Paranormal’ y el reto de ‘Star Wars’

La comparación con ‘Actividad Paranormal’ es inevitable, aunque conviene entenderla en su justa medida. La película de 2009 tuvo un presupuesto reportado de apenas US$15 mil y creció de forma gradual hasta ganar la taquilla en su quinto fin de semana.

‘Obsesión’ (imagen: IMDb)

‘Obsession’, en cambio, logró su salto al número uno en cuestión de días, impulsada por conversación digital, funciones en pantallas premium y una audiencia joven que respondió con fuerza desde el estreno.

Forbes también señaló que la actuación de Inde Navarrette como Nikki está recibiendo elogios dentro del público de terror, lo que suma otro punto a favor de la película mientras sigue creciendo. El reto inmediato será su segundo fin de semana, cuando llegue ‘The Mandalorian and Grogu’, la primera película de ‘Star Wars’ en siete años, con proyecciones muy superiores.

Aun si pierde el primer lugar, ‘Obsession’ ya consiguió algo raro: convertirse en un éxito comercial de terror con un costo diminuto y un récord que Hollywood no veía desde hace casi dos décadas.

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