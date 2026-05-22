Guionista de ‘El día de la Revelación’ responde a teoría conspirativa sobre la película de Steven Spielberg y los aliens

La teoría conspirativa dice que la película es una estrategia que prepara al público ante la llegada de aliens reales

Steven Spielberg está por regresar a una zona que conoce demasiado bien: las historias sobre vida extraterrestre. Con ‘El día de la Revelación’ (‘Disclosure Day’), su nueva película de ciencia ficción, el director volvió a despertar la curiosidad de los fans, aunque esta vez no solo por lo que mostrará en pantalla. Alrededor del estreno comenzó a circular una teoría conspirativa que vincula la cinta con una supuesta revelación real sobre aliens, y David Koepp, guionista del proyecto, ya respondió.

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¿La nueva película de Steven Spielberg prepara al mundo para una revelación alienígena?

La teoría, difundida en internet antes del estreno de ‘El día de la Revelación’, sostiene que la película funcionaría como una especie de presentación gradual de la existencia real de vida extraterrestre. Según esa versión, el gobierno habría elegido a Steven Spielberg por su prestigio, su popularidad y la confianza que buena parte del público tiene en él después de décadas de películas sobre aliens.

‘El día de la Revelación’ (imagen: Universal)

En entrevista con SFX Magazine, retomada por ComingSoon, David Koepp habló directamente sobre esa especulación. Lejos de mostrarse molesto, el guionista dijo que la teoría le parecía divertida.

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Después explicó cuál fue la versión más elaborada que encontró en línea. De acuerdo con David Koepp, algunos usuarios aseguran que el gobierno financió la película para usarla como una forma de preparar psicológicamente al público ante una futura revelación.

“Lo que más me gustó de lo que leí fue que el gobierno estaba financiando esta película y convenció a Steven para que la hiciera porque el público lo quiere y confía en él. Sentían que esta información tenía que salir a la luz y la estaban presentando poco a poco en formato de entretenimiento para que pudiéramos asimilarla, porque si no, todos entraríamos en pánico. ¡Es una teoría conspirativa de internet muy bien elaborada, y me encanta!”

Aunque celebró el nivel de elaboración de la teoría, David Koepp también fue claro al negar que hubiera una intervención oficial detrás de la película.

“Debo decir que nunca fui contactado por ningún miembro del gobierno sobre este tema.”

‘El día de la Revelación’ busca una mirada más aterrizada sobre los aliens

La idea no surgió de la nada. Steven Spielberg ha construido una parte esencial de su carrera alrededor de encuentros con seres de otros mundos. Películas como ‘Close Encounters of the Third Kind’, ‘E.T. the Extra-Terrestrial’ y ‘War of the Worlds’ ayudaron a moldear la forma en que varias generaciones imaginan el contacto extraterrestre, desde el asombro y la ternura hasta el miedo colectivo.

En el caso de ‘El día de la Revelación’, la película apunta a una aproximación más cercana a la reacción humana ante la posible confirmación de vida extraterrestre. La trama gira alrededor de una carrera por revelar la verdad sobre los aliens al mundo, incluyendo una conspiración ficticia para mantener esa información oculta.

Ese contexto explica por qué la película se volvió terreno fértil para teorías en redes. Además, el propio Steven Spielberg ha bromeado recientemente con el tema. Durante su visita a ‘The Late Show with Stephen Colbert’, el director dijo que le parecía injusto que los aliens nunca se le hubieran revelado a él, pese a haber hecho tantas películas donde, según sus propias palabras, casi desempeñó un papel de embajador.

‘El día de la Revelación’ (imagen: Universal)

Un reparto estelar para el regreso extraterrestre de Spielberg

‘El día de la Revelación’ cuenta con un elenco encabezado por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Colman Domingo, Wyatt Russell, Eve Hewson y Elizabeth Marvel. La música estará a cargo de John Williams, colaborador histórico de Steven Spielberg y una figura inseparable de varias de sus películas más recordadas.

El estreno está previsto para el 12 de junio de 2026. Hasta ahora, no hay elementos confirmados que respalden la teoría conspirativa sobre una supuesta revelación oficial de aliens. Lo que sí queda claro es que Steven Spielberg volvió a tocar una fibra muy sensible del imaginario popular: la posibilidad de que no estemos solos y la pregunta de cómo reaccionaría el mundo si alguien decidiera contarlo.

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