Steven Spielberg dice que es ‘injusto’ que los aliens no lo hayan contactado y asegura que él debería ser el embajador de la Tierra

El cineasta también aseguró que él debería ser el embajador de la Tierra ante una posible vida alienígena

Steven Spielberg ha pasado buena parte de su carrera imaginando encuentros entre la humanidad y seres de otros mundos, desde la maravilla infantil hasta la paranoia más oscura. Ahora, mientras promociona ‘Disclosure Day’, su nueva película de ciencia ficción, el director volvió al tema de los extraterrestres con una broma muy en su estilo: después de tantas historias sobre aliens, considera que ya era hora de que alguno se le apareciera.

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Durante su visita a ‘The Late Show with Stephen Colbert’, Steven Spielberg habló con Stephen Colbert sobre ‘Disclosure Day’, película que gira en torno a una carrera por revelar al mundo la verdad sobre la existencia de vida extraterrestre. La conversación llevó al director a recordar varias de sus películas más conocidas sobre encuentros con seres de otros planetas, incluidas ‘Close Encounters of the Third Kind’ y ‘E.T. the Extra-Terrestrial’.

Steven Spielberg (Imagen: Shutterstock)

Cuando Stephen Colbert insinuó que el cineasta estaba presumiendo su propia filmografía, Steven Spielberg aclaró que su punto era otro. Según dijo, después de haber construido tantas historias donde la humanidad se enfrenta a lo desconocido, él mismo ha funcionado casi como una especie de intermediario cultural entre la Tierra y el imaginario extraterrestre.

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“No, no estoy presumiendo. Lo que quiero decir es lo siguiente: he hecho todas estas películas en las que he desempeñado una especie de papel de embajador. Nunca se me han mostrado. ¿Por qué? ¡Es tan injusto!”

La respuesta provocó risas en el programa, sobre todo porque Stephen Colbert sugirió que quizá los extraterrestres no se han mostrado ante él por miedo a que el director termine convirtiendo el encuentro en una película.

‘Disclosure Day’ marca su regreso al cine de extraterrestres

La aparición de Steven Spielberg en el programa formó parte de la promoción de ‘Disclosure Day’, su próximo estreno, programado para llegar a los cines el 12 de junio de 2026. La película representa un regreso claro del director a uno de los territorios más reconocibles de su carrera: la ciencia ficción extraterrestre.

El proyecto cuenta con guion de David Koepp, colaborador de Steven Spielberg en películas como ‘Jurassic Park’ y ‘War of the Worlds’, y parte de una historia original del propio director. El reparto incluye a Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo y Wyatt Russell.

Aunque los detalles de la trama se han mantenido bajo cierta reserva, la premisa pública apunta a una historia sobre la revelación de vida extraterrestre y el impacto que ese descubrimiento tendría en la humanidad. En ese sentido, la película parece dialogar con obsesiones que han acompañado a Steven Spielberg desde los años setenta, aunque ahora desde un contexto distinto, más cercano a la conversación contemporánea sobre ovnis, archivos desclasificados y fenómenos aéreos no identificados.

Spielberg también bromeó sobre Barack Obama

La conversación con Stephen Colbert también tocó el reciente interés público en los extraterrestres. El presentador mencionó la desclasificación de archivos sobre ovnis durante la administración de Donald Trump y los comentarios de Barack Obama, quien también ha hablado sobre la posibilidad de vida fuera de la Tierra e incluso se presentó en tono de broma como posible embajador de la humanidad.

‘El día de la Revelación’ (imagen: Universal)

Steven Spielberg no dejó pasar la oportunidad y respondió que ese papel debería corresponderle a él. Aunque dijo tener una relación cercana con Barack Obama, también sugirió que el expresidente ya tuvo suficiente tiempo en el escenario político.

“Quiero mucho a Barack. Somos amigos, lo quiero mucho, quiero mucho a su familia, pero ya ha cumplido sus ocho años, ¿sabes?”

La broma funciona porque conecta directamente con la carrera de Steven Spielberg. Pocos cineastas han influido tanto en la forma en que el público imagina a los extraterrestres, desde la ternura de ‘E.T. the Extra-Terrestrial’ hasta el miedo colectivo de ‘War of the Worlds’. Con ‘Disclosure Day’, el director vuelve a mirar al cielo, pero esta vez lo hace acompañado de una pregunta que él mismo lanzó entre risas: si alguien merece una visita alienígena, ¿por qué no él?

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