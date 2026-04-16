Steven Spielberg advierte que Hollywood debe invertir en historias originales: ‘Si solo hay IPs nos quedaremos sin ideas’

CinemaCon 2026 sigue esta semana en Las Vegas y el turno de Universal nos dejó una de las intervenciones más comentadas del evento. Tras las presentaciones previas de Sony y Warner Bros., el estudio reunió a exhibidores y prensa e industria con un abanico de autores grandes y una defensa por parte de Steven Spielberg del cine como experiencia de sala.

¿Qué dijo Steven Spielberg sobre el futuro de Hollywood?

Steven Spielberg llegó a la convención para mostrar material de su nueva película, Disclosure Day. Pidió que los estudios sigan apostando por relatos originales y advirtió que Hollywood no debería limitarse a explotar IPs: “Si todo lo que hacemos es propiedad intelectual conocida y de marca, nos quedaremos sin combustible”.

El director unió esa idea a una defensa del cine en salas. Aplaudió la decisión de Universal de extender la ventana de exclusividad en cines a 45 días y, en tono mitad serio, mitad juguetón, emitió otra petición al gremio: “¿Escucho 60 días? ¿Escucho 120 días?”. Pocas filmografías en Hollywood permiten hablar con tanta autoridad sobre el equilibrio entre espectáculo y riesgo creativo.

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Las palabras de Steven Spielberg surgen en medio del proceso de fusión protagonizado por Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery. La primera absorberá a la segunda en una transacción con valor de 111 mil millones de dólares, número que le permitirá al CEO, David Ellison, adquirir absolutamente todos los activos (incluidas las deudas) del conglomerado a cargo de franquicias como DC, Harry Potter, El Señor de los Anillos y Game of Thrones.

Cabe mencionar que este proceso todavía está en desarrollo y se someterá a pruebas regulatorias por parte del gobierno de Estados Unidos, incluyendo la prevención antimonopolio. Ahí reside el meollo del asunto, pues no pocos en Hollywood están de acuerdo con que tanto poder en manos de Paramount sería contraproducente y terminaría por afectar a toda la industria del cine. Los próximos días y meses serán vitales para el mundo del séptimo arte, la televisión y los medios de comunicación en Estados Unidos.

Disclosure Day, una nueva propuesta de ciencia ficción

La nueva película del director llegará el 12 de junio de la mano de Universal y está ubicada en un género ya trabajado por el cineasta en años previos: la ciencia ficción enfocada en visitantes de otro mundo. El elenco incluye a Emily Blunt, Josh O’Connor, Colman Domingo, Colin Firth y Eve Hewson, con guion de David Koepp, viejo colaborador de Spielberg en títulos como Jurassic Park.

El material mostrado en CinemaCon 2026 dejó ver una historia donde una reportera meteorológica interpretada por Blunt y un hombre relacionado a pruebas de contacto extraterrestre, encarnado por O’Connor, quedan atrapados en una trama de lenguaje extraño y persecución gubernamental. El avance también mostró a Blunt hablando en un idioma alienígena durante una transmisión y a O’Connor entendiendo esos sonidos como si fueran ecuaciones matemáticas.

Disclosure Day se presentó como un proyecto “más cercano a la realidad de lo que podría parecer”, el cual se apoya en los reportes actuales sobre objetos voladores no identificados.

Las mejores películas de Steven Spielberg

Steven Spielberg en el set de Tiburón

Spielberg está inmortalmente unido a Tiburón, que transformó el thriller veraniego; a Encuentros cercanos del tercer tipo y E.T., El Extraterrestre, donde vimos a lo desconocido convertirse en algo emotivo; y a Indiana Jones, saga de aventura que, aun convertida en franquicia, nació con aspiraciones autorales y lúdicas.

También dirigió La lista de Schindler, uno de los dramas históricos más aclamados del cine; Rescatando al soldado Ryan, que cambió la representación bélica en pantalla; Atrápame si puedes; y Munich, sombría y política. Esa variedad le ha dado un experiencia tremenda en Hollywood.

En años más recientes, Spielberg alternó proyectos como Los Fabelman y la infravalorada Amor Sin Barreras, antes de volver ahora a una ciencia ficción más grande con Disclosure Day. Esta nueva cinta lo devuelve a un registro de verano que no visitaba con tanta fuerza en bastante tiempo, quizá desde su relativo tropiezo con La Guerra de los Mundos.

Con información de Variety y EW.

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