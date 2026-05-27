Showrunner de ‘La Casa del Dragón’ responde a su ruptura creativa con George R.R. Martin

‘La Casa del Dragón’ llegará a su tercera temporada con una promesa de guerra total, pero también con una tensión detrás de cámaras que ya forma parte de la conversación alrededor de la serie. Mientras HBO prepara el estreno de los nuevos episodios para el 21 de junio de 2026, Ryan Condal, showrunner de la producción, volvió a ser cuestionado por su relación creativa con George R.R. Martin, autor de Fuego y sangre y co-creador acreditado de la adaptación televisiva.

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¿Qué dijo Ryan Condal sobre George R.R. Martin?

En una entrevista reciente con Entertainment Weekly, publicada como parte de la cobertura de la temporada 3 de ‘La Casa del Dragón’, el medio recordó las diferencias entre Ryan Condal y George R.R. Martin por la forma en que la serie ha llevado a pantalla los eventos de la Danza de los Dragones. La publicación señaló que el escritor hizo comentarios duros en una entrevista previa con The Hollywood Reporter sobre su relación de trabajo con Condal y sobre las decisiones de adaptación tomadas por la serie.

George R.R. Martin en 2012 (imagen: FilmMagic)

Antes de esa publicación, Condal ya había respondido a EW sobre el distanciamiento creativo con Martin. El showrunner dijo que hizo esfuerzos por incluir al autor en el proceso de adaptación: “Hice todo lo posible por incluir a George en el proceso de adaptación”. Sin embargo, también señaló que la relación llegó a un punto complicado por las exigencias prácticas de convertir el libro en televisión:

“En cierto momento, simplemente dejó de estar dispuesto a reconocer los problemas prácticos en cuestión de una manera razonable.”

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Condal agregó que, pese a la tensión, debía continuar con el trabajo por la producción:

“Solo tengo que seguir adelante por el bien del equipo, del reparto y de HBO, porque ese es mi trabajo… Solo espero que George y yo podamos redescubrir esa armonía algún día.”

La polémica por los cambios en ‘Fuego y sangre’

Las diferencias entre George R.R. Martin y la serie no surgieron de la nada. El autor ya había cuestionado públicamente algunos cambios realizados en la segunda temporada de ‘La Casa del Dragón’, especialmente en torno a la eliminación de Maelor Targaryen, hijo menor de Aegon II y Helaena en Fuego y sangre. Para Martin, esa decisión no era un ajuste menor, sino una modificación con posibles consecuencias mayores en la estructura de la tragedia Targaryen.

La molestia se vinculó también con la adaptación del episodio de “Blood and Cheese”, uno de los momentos más crueles del libro. En la obra original, la presencia de Maelor altera el peso moral de la escena y sus repercusiones. Al quitarlo, la serie modificó la dinámica del suceso y abrió una discusión sobre hasta dónde puede simplificarse una historia sin afectar su impacto posterior.

Martin llegó a advertir sobre un posible “efecto mariposa” provocado por esos cambios. Su crítica no se centraba únicamente en la fidelidad literal, sino en la idea de que ciertas decisiones pequeñas, dentro de una historia de consecuencias encadenadas, podían alterar motivaciones, muertes y giros futuros. Ese punto volvió más delicado el intercambio entre el autor y el equipo de la serie.

La temporada 3 avanza pese al conflicto creativo

En la nueva entrevista con EW, cuando Condal fue consultado otra vez sobre el tema, prefirió no añadir más: “No tengo nada que añadir.” La respuesta llega en un momento clave para ‘La Casa del Dragón’, ya que la tercera temporada será la penúltima si se mantiene el plan actual del showrunner, quien reafirmó que la cuarta entrega sigue siendo su objetivo para cerrar la historia.

Lord Corlys Velaryon, interpretado por Steve Toussaint, en la Batalla del Gaznate en la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’ (imagen: EW)

La serie, además, entrará en una fase mucho más grande en términos narrativos y de producción. Ewan Mitchell, intérprete de Aemond Targaryen, adelantó el tono de los nuevos episodios con una frase contundente: “es una guerra total”. La temporada arrancará con la Batalla del Gaznate, un episodio que Condal describió como “Posiblemente el episodio de televisión más descabellado jamás realizado.”

El choque entre Martin y Condal revela una tensión conocida en las adaptaciones: el autor defiende la arquitectura interna de su obra, mientras el showrunner insiste en que la televisión impone límites y decisiones concretas. Por ahora, HBO parece mantener su confianza en Condal. La pregunta es si la temporada 3 logrará que esa apuesta pese más que las críticas del creador de Westeros.

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