‘La Casa del Dragón’: Showrunner explica la batalla al nivel de ‘El Señor de los anillos’ que veremos en la temporada 3

‘La Casa del Dragón’ volverá este verano con una tercera temporada que promete dejar atrás la tensión contenida de sus primeros episodios para entrar de lleno en una fase más violenta de la guerra civil Targaryen, donde veremos una batalla al nivel de ‘El Señor de los Anillos’. Después de dos temporadas marcadas por disputas familiares, alianzas frágiles y decisiones políticas cada vez más difíciles de revertir, la serie de HBO prepara un salto de escala que sus propios protagonistas ya describen como un cambio de ritmo inmediato.

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¿Qué batalla veremos en la temporada 3 de ‘La Casa del Dragón’?

La tercera temporada, que estrenará el 21 de junio de 2026, arrancará con la Batalla del Gaznate, uno de los enfrentamientos más violentos dentro de la historia de Westeros. En entrevista con Entertainment Weekly, Ryan Condal, showrunner de ‘La Casa del Dragón’, explicó que este episodio fue una ambición de largo plazo para la producción y que realizarlo tomó años de planeación.

Abigail Thorn como Sharako Lohar en la Batalla de la Garganta en la tercera temporada de ‘La casa del dragon’ (imagen: EW)

De acuerdo con la publicación, la secuencia forma parte del inicio de la guerra abierta entre los Verdes, partidarios de Aegon II, y los Negros, el bando que apoya a Rhaenyra Targaryen. Ewan Mitchell, quien interpreta a Aemond, resumió el tono de la temporada con una frase directa: “Es una guerra total”. El actor añadió que los nuevos episodios comienzan con fuerza desde el primer momento: “Es un ataque relámpago desde el principio.”

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La batalla se desarrolla cuando la flota de la Triarquía, comandada por Sharako Lohar, llega para romper el bloqueo Velaryon del Gaznate, un paso comercial clave controlado por las fuerzas de Rhaenyra. En el centro del combate estarán barcos, dragones, flechas, fuego y varias líneas de conflicto al mismo tiempo.

Una producción con barcos, dragones y fuego real

Entertainment Weekly describe un despliegue técnico de gran escala en los estudios Leavesden, en Reino Unido. La producción construyó embarcaciones para sets secos y húmedos, utilizó gimbals para simular el movimiento del océano, cañones de agua, ventiladores, niebla y pantallas azules. También se preparó un tanque con barcos fabricados y un sistema capaz de bombear 1,000 litros de agua por minuto.

Abubakar Salim, quien interpreta a Alyn of Hull, comparó la experiencia en el set con una atracción de parque temático: “Recuerdo haber pensado: ‘¡Dios mío, estoy en una atracción de un parque temático!’”. La secuencia también incluirá dragones en combate, con actores como Harry Collett y Bethany Antonia trabajando sobre estructuras mecánicas rodeadas de luces LED y máquinas de viento.

Para Ryan Condal, la Batalla del Gaznate no era una escena que pudiera omitirse sin afectar el sentido de la historia. El showrunner fue tajante al explicar su importancia: “Intentar contar esta historia sin incluir el Gaznate sería como intentar filmar ‘El Señor de los Anillos’ sin incluir la Batalla del Abismo de Helm. Si íbamos a hacerlo, teníamos que hacerlo bien. Y eso significaba dragones, barcos y múltiples escenarios de conflicto.”

¿Por qué el Abismo de Helm sigue siendo el modelo de toda batalla épica?

La comparación con la Batalla del Abismo de Helm no es baladí. Desde el estreno de ‘El Señor de los Anillos: Las dos torres’, la secuencia dirigida por Peter Jackson se convirtió en una especie de medida inevitable para las grandes batallas de fantasía en cine y televisión.

‘El Señor de los Anillos: Las Dos Torres’ (imagen: New Line Cinema)

No solo por su escala visual, sino por la forma en que combina estrategia militar, tensión narrativa, claridad espacial y consecuencias emocionales para los personajes.

El Abismo de Helm funciona porque no es solo una escena de acción prolongada. Es un punto de quiebre donde una historia completa parece concentrarse en una noche de asedio. Por eso, cada nueva producción fantástica que promete una batalla monumental termina dialogando con ese paradigma, ya sea para imitarlo, superarlo o al menos demostrar que entiende por qué sigue siendo tan recordado.

En el caso de ‘La Casa del Dragón’, la Batalla del Gaznate parece ocupar una función similar: marcar el paso definitivo de una guerra familiar a una guerra que consume al reino. Emma D’Arcy lo explicó al señalar que la serie por fin muestra un conflicto construido durante dos temporadas: “Por fin estamos presenciando una guerra que se ha estado gestando durante dos temporadas”. Para HBO, la apuesta es clara: si la Danza de los Dragones debía tener su gran punto de explosión, este será el episodio encargado de prender fuego al tablero.

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