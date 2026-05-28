Cynthia Erivo dice que ya no quiere saber nada de ‘Wicked’: ‘Hablé sobre eso hasta el cansancio’

Tras dos años de alfombras rojas y entrevistas interminables, Cynthia Erivo ya llegó a su límite con Wicked. La actriz y cantante británica dijo sin pelos en la lengua que desea alejarse por completo de las pláticas alrededor del musical cinematográfico que le dio un giro de 180 grados a su carrera en Hollywood.

Durante una nueva entrevista con Variety, Erivo participó en una dinámica relacionada con canciones famosas de sus proyectos cuando una frase de Wicked: Por Siempre la incomodó. La actriz pidió cambiar de tema y habló sobre el agotamiento que le produjo hablar casi todo el tiempo, en el último para de años, sobre esta película.

Cynthia Erivo ya no quiere hablar de Wicked

Aunque Erivo aclaró que sigue sintiendo cariño por Wicked, también confesó que necesita distancia después de mucho tiempo con conversaciones centradas en lo mismo: su trabajo como Elphaba. “Siento que pasé los últimos dos años hablando de eso”, comentó la actriz durante la entrevista.

Cynthia Erivo en Wicked

Más adelante explicó por qué prefiere concentrarse ahora en otros proyectos y conversaciones distintas. “Creo que tenemos la oportunidad de hablar sobre algo más”, añadió la intérprete británica antes de admitir que ya habló sobre Wicked “hasta el cansancio”.

En las películas de Wicked, Erivo interpreta a Elphaba, una joven que descubre sus increíbles poderes mágicos, y que tras bambalinas, pese al odio del pueblo por una imagen pública mal manejada, ella trata de hacer lo correcto. Canciones como “The Wizard and I”, “Defying Gravity”, “I’m Not That Girl”, “No Good Deed” y “For Good” se quedaron para siempre en la memoria del público a través de la voz de Cynthia.

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¿Las películas de Wicked fueron un éxito comercial?

Pese al cansancio de su protagonista, Wicked es uno de los fenómenos comerciales más importantes de los últimos años para Universal Pictures. La primera película estrenada en 2024 acumuló más de 760 millones de dólares a nivel mundial. El éxito fue todavía más significativo al recordar que el proyecto llevaba décadas atrapado dentro del infierno de desarrollo hollywoodense.

La segunda entrega, Wicked: Por Siempre, también obtuvo resultados importantes tras su estreno en 2026. Consiguió 540 millones de dólares globales e hizo de la marca uno de los musicales cinematográficos más lucrativos de la década. Nadie puede negar que el atractivo provino de la química entre Cynthia Erivo y Ariana Grande. Ambas dominaron redes sociales y entrevistas promocionales durante meses. El rosa y el verde fueron leit motiv.

Erivo más allá del cine

Aunque Wicked acercó a Cynthia Erivo a públicos masivos, la actriz ya poseía una trayectoria de fantasía en el teatro musical mucho antes de Hollywood. Comenzó a ganar fama en 2015 por la obra The Color Purple, donde interpretó a Celie. Ese papel le permitió ganar un premio Tony y después un Grammy.

Cynthia Erivo como Jesús en Jesucristo Superestrella

Con el tiempo también participó en montajes de Sister Act, I Can’t Sing! y Jesucristo Superestrella, donde interpretó a Jesús en una producción en vivo que recibió comentarios muy positivos por parte de la crítica e hizo historia al tener a una mujer afrodescendiente en el papel central. La actriz además desarrolló una carrera musical propia alejada de Broadway. Publicó canciones originales e hizo conciertos.

En televisión participó en series como Genius: Aretha, donde interpretó a Aretha Franklin, papel que le valió nominaciones importantes dentro de la temporada de premios estadounidenses. Entre sus películas más famosas están Harriet, Caos: El Inicio, Pinocho, Luther: Cae la Noche; aunque varios de estos títulos no destacaron del todo bien ante la crítica, fue con Wicked que se llevó la aclamación total del público y reivindico su posición como estrella musical.

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