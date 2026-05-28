Steven Spielberg opina que Hollywood nunca debe usar la IA para algo creativo: ‘No hay sustitutos para el alma’

El gran Steven Spielberg compartió su opinión sobre un de los temas más controvertidos en el Hollywood actual: la inteligencia artificial. El director de Tiburón y Parque Jurásico habló sobre el uso de esta herramienta dentro del cine y sostiene que existe una línea que la industria jamás debería cruzar.

El cineasta participó en el podcast IMO, conducido por Michelle Obama y Craig Robinson, donde reflexionó sobre la relación entre tecnología y creatividad. Aunque reconoce que la inteligencia artificial puede ser muy útil en distintas áreas prácticas, también expresó preocupación por el lugar que empieza a ocupar dentro del trabajo artístico.

Steven Spielberg opina sobre la IA

El cineasta explicó que no tiene problemas con el uso de inteligencia artificial para resolver tareas técnicas o acelerar procesos de producción. Hasta señaló que puede tener un gran valor en áreas alejadas del entretenimiento, sobre todo en investigaciones médicas y científicas.

Steven Spielberg en el set de Indiana Jones

El director, sin embargo, rechaza la idea de permitir que la IA tome decisiones creativas dentro del cine. Esta fue la declaración que compartió en el podcast:

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“Donde no amo la IA es cuando ocupa una posición o deja una silla vacía en una mesa de escritores. No estoy dispuesto a sustituir eso, porque realmente no creo en la consciencia artificial. No creo que exista ningún sustituto para el alma. No pienso que eso sea un algoritmo que pueda inventarse… La idea de una computadora que cree sentir más de lo que nosotros sentimos es completamente contraria a la manera en que fui criado y a cómo ejerceré mi oficio como productor y director en el futuro.”

También explicó que le desagrada la idea de máquinas que tomen decisiones emocionales sobre personajes o diálogos.

“No me digas cómo escribir los diálogos de este personaje. No me digas dónde tiene que ir la cámara. Y tampoco me digas cómo debe verse el set, a menos que la IA sea simplemente una herramienta dentro del gran arsenal del diseñador de producción. Usa la IA como una herramienta, pero no la uses como la última palabra en nada creativo. Ahí es donde trazo la línea.”

Otros famosos que han hablado por la IA recientemente

Claro que Spielberg no es la única figura importante de Hollywood que expresó dudas alrededor de la inteligencia artificial. En los últimos años, actores, músicos, directores y muchas otras celebridades comenzaron a discutir hasta dónde debería llegar la automatización dentro del arte.

Steven Spielberg en el set de Amor sin barreras

Leonardo DiCaprio habló sobre el tema en una entrevista con Time a finales de 2025 y aseguró que aquello creado por inteligencia artificial carece de humanidad auténtica. El actor puso como ejemplo canciones generadas mediante mezclas de voces famosas que parecen impresionantes durante unos días, aunque terminan perdiéndose dentro del ruido de internet.

Más recientemente, Guillermo del Toro dijo en el Festival Internacional de Cine de Cannes 2026 que “no se puede crear arte con una maldita app”. Por su parte, Demi Moore, una de las miembros del jurado calificador del evento, opina que no vale la pena oponerse: “La IA ya está aquí. Así que luchar contra ella es pelear una batalla que vamos a perder. Por eso, encontrar formas de trabajar con ella me parece un camino mucho más valioso.”

Spielberg y su logro EGOT

Steven construyó una de las carreras más importantes en la historia del entretenimiento estadounidense y forma parte de un grupo extremadamente reducido de artistas con reconocimiento EGOT. Ese término se utiliza para quienes consiguieron ganar un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony, los cuatro premios más importantes de la industria cultural en Estados Unidos. Spielberg alcanzó esa distinción gracias a décadas de trabajo entre cine, televisión y teatro.

Su carrera incluye títulos imperdibles para el blockbuster moderno como E.T., Indiana Jones, Rescatando al soldado Ryan, Minority Report: Sentencia Previa y La Lista de Schindler. Su labor como productor y director no se detiene en absoluto, incluso después de más de cincuenta años dentro de la industria.

Con información de Variety.

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