Tom Holland dice que quiere guiar al siguiente Hombre o Mujer Araña del MCU: ‘Como Robert Downey Jr. me ayudó’

Tom Holland ya piensa en el futuro de Spider-Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, aunque todavía no parece listo para colgar el traje rojo y azul. El actor británico de 29 años regresará como Peter Parker en Spider-Man: Brand New Day, una nueva etapa en el universo Marvel ocurrida tiempo después de Spider-Man: Sin Camino a Casa.

¿Tom Holland quiere guiar a quien tome el manto?

Holland habló con Empire sobre la posibilidad de acompañar algún día a quien herede el símbolo arácnido dentro del MCU. El actor claro que no planteó su salida como algo inmediato, eso hubiera sido demasiado, pero sí dejó abierta una puerta hacia personajes como Miles Morales, Spider-Gwen o Spider-Woman.

Comparó ese posible relevo con la manera en que Robert Downey Jr. lo acompañó durante sus primeros años en Marvel. Holland dijo que, si pudiera hacer por otra persona lo que Downey hizo por él, se sentiría muy bien al despedirse del papel.

Tom Holland como Peter Parker en Capitán América: Civil War

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“Para quien venga después, ya sea un Miles Morales, una Spider-Gwen, una Spider-Woman o algo por el estilo, me encantaría formar parte de la construcción de ese próximo capítulo. Sea lo que sea que eso termine siendo, no lo sé. Pero si pudiera hacer por esa persona lo que Downey hizo por mí, entonces me sentiría completamente satisfecho de balancearme hacia el atardecer.”

El Peter Parker de Holland nació precisamente bajo la sombra de Tony Stark. Su debut en Capitán América: Civil War lo presentó como un adolescente reclutado por Iron Man, y buena parte de su viaje inicial estuvo influenciado a esa tutela.

Holland también reveló que, por primera vez en su etapa como Spider-Man, pudo participar de manera cercana en el cuarto largometraje del personaje:

“Esta es la primera vez, durante mi etapa como Spider-Man, que de alguna manera fui bienvenido a la sala de guionistas. Los productores y yo nos reunimos cada dos semanas para proponer ideas, discutir nuestras ambiciones y hablar sobre lo que queríamos intentar hacer. Cuando llegué con mi propuesta, la llamé ‘Spider-Pubertad’. ¿Qué pasa si Peter Parker está perdiendo el control y las cosas están cambiando? ‘Spider-Pubertad’ fue el eslogan con el que presenté mi idea al estudio, y la descartaron de inmediato. Pero les gustó la esencia de la propuesta y terminó evolucionando hasta convertirse en lo que tenemos ahora en la película.”

¿De qué trata Spider-Man: Brand New Day?

Tom Holland como el Hombre Araña en Spider-Man: Brand New Day

En Spider-Man: Brand New Day veremos a un Peter Parker aislado en una Nueva York que ya no recuerda su identidad. Después del hechizo de Doctor Strange en Sin Camino a Casa, el héroe quedó solo, sin MJ, Ned ni una vida civil estable a la cual regresar. Ahora se dedica de lleno a combatir el crimen, sin reconocimiento público ni relaciones personales. La historia también lo pondrá frente a una evolución física que amenaza su propia existencia.

Destin Daniel Cretton, director de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, dirige la cinta. La película se estrena el 31 de julio en cines.

¿Veremos a Tom Holland en Avengers: Doomsday?

Por ahora, la participación de Tom Holland en Avengers: Doomsday es un sueño para los fans, nada confirmado. La película tiene a Robert Downey Jr. en el reparto como Doctor Doom, con los famosos Joe y Anthony Russo como directores, pero nada de Holland.

Doomsday se estrena el 18 de diciembre. Su secuela, Avengers: Secret Wars, llegará el 17 de diciembre de 2027. Serán un par de años agitados para Marvel, pero el futuro del Peter Parker de Tom todavía es incierto.

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