‘X-Men ’97’ temporada 2: Todas las referencias y easter eggs que aparecen en el nuevo tráiler

El nuevo tráiler de ‘X-Men ’97’ temporada 2 dejó claro que Marvel no piensa bajar la intensidad después de una primera entrega marcada por la tragedia de Genosha, la muerte de Gambit y el regreso de varios elementos clásicos de los cómics. La continuación llegará a Disney+ el 1 de julio de 2026, y el avance ya provocó análisis cuadro por cuadro por la cantidad de personajes, trajes, líneas temporales y guiños escondidos en pocos segundos.

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Más que un adelanto de la pelea contra Apocalypse, el tráiler funciona como una cápsula de historia mutante. Hay referencias a los noventa, guiños a sagas de los 2000, cameos veloces y posibles pistas sobre el destino de Rogue, Gambit, Cable, Polaris, Jean Grey y Cyclops. Algunas cosas son visibles en pantalla; otras, por ahora, siguen siendo teorías nacidas del análisis de medios especializados y fans.

Apocalipsis en el tráiler de ‘X-Men ’97’ (imagen: Disney)

¿Qué referencias importantes aparecen en el tráiler de ‘X-Men ’97’ temporada 2?

Una de las primeras imágenes muestra a Bishop, Nightcrawler, Rogue y Beast en lo que parece ser una ruina relacionada con Krakoa, la isla viviente que en los cómics recientes se convirtió en el centro de una nación mutante. Aunque no hay confirmación de que la serie vaya a adaptar la llamada era krakoana, la imagen llama la atención porque conecta con una de las etapas más importantes de los X-Men modernos y con Apocalypse, quien también tuvo un papel relevante en esa mitología.

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El avance también muestra a Charles Xavier explorando la historia de Apocalypse, posiblemente en una etapa antigua de su vida como En Sabah Nur. Esto conectaría con el origen egipcio del villano, su obsesión con la supervivencia del más fuerte y su transformación en una figura casi divina dentro de la historia mutante. En paralelo, Jean Grey y Cyclops aparecen en el futuro junto a una versión joven de Nathan Summers, lo que apunta a una posible adaptación parcial de ‘The Adventures of Cyclops and Phoenix’, la miniserie de 1994 en la que ambos terminan criando al futuro Cable.

En Sabah Nur en el tráiler de ‘X-Men ’97’, segunda temporada (imagen: Disney)

La temporada jugará con varias líneas temporales. Parte del equipo parece atrapada en el pasado, mientras otros personajes se ubican en un futuro dominado por Apocalypse. Esto mantiene el caos emocional del final de la primera temporada y permite traer de vuelta a Cable como una pieza central, no solo como viajero temporal, sino como personaje ligado directamente a la derrota del villano.

¿Gambit volverá como uno de los Jinetes de Apocalypse?

La escena postcréditos de la primera temporada ya había dejado una pista inquietante: Apocalypse encontraba una carta de Gambit entre los restos de Genosha. El nuevo tráiler parece continuar esa línea al mostrar a Rogue recibiendo una posible prueba de que Gambit sigue vivo. Nada confirma todavía que vaya a regresar como villano o como Jinete de Apocalypse, pero la referencia es difícil de ignorar.

¿Volverá Gambit en ‘X-Men ’97’? (imagen: Disney)

En los cómics, Gambit llegó a convertirse en uno de los Jinetes bajo el nombre de Death. La serie podría usar esa idea para construir un conflicto más doloroso, especialmente porque Rogue fue una de las más afectadas por su muerte. Si Apocalypse lo revive o lo corrompe, el regreso no sería una simple recompensa para los fans, sino una trampa emocional para el equipo.

También existe otra posibilidad: que la temporada use los viajes temporales para intentar alterar la tragedia de Genosha. El tráiler vuelve a mostrar el ataque de los Centinelas, y Cable aparece vinculado otra vez a esa catástrofe. Por ahora no hay confirmación de que la serie vaya a borrar o modificar lo ocurrido, pero el uso de distintas épocas deja abierta esa puerta.

Nuevos trajes, viejas etapas de los cómics

El tráiler también está lleno de referencias visuales a distintas eras editoriales de los X-Men. Jean Grey, Cyclops y Rogue aparecen con uniformes grises y amarillos inspirados en la etapa de Grant Morrison y Frank Quitely de los años 2000. Wolverine, por su parte, vuelve al traje café y amarillo que usó durante buena parte de los años ochenta, antes del diseño azul y amarillo asociado con Jim Lee.

Morph como Deadpool en el nuevo tráiler de ‘X-Men ’97’, segunda temporada (imagen: Disney)

Storm aparece con un look vinculado a los diseños de los noventa, mientras Sunspot porta un traje relacionado con su evolución posterior a New Mutants y X-Force. Estos cambios no parecen simples variaciones estéticas. Más bien sugieren que la serie está usando el vestuario como mapa histórico, tomando elementos de varias décadas para marcar el trauma posterior a Genosha y el nuevo estado del equipo.

Incluso los cameos parecen seguir esa lógica. En pocos segundos aparecen Psylocke, Archangel, Emma Frost, Colossus, Magik, Exodus, Generation X y una transformación de Morph en Deadpool. También se alcanzan a ver personajes como Chamber, Synch, Monet/Penance, Quentin Quire y posiblemente Banshee. Es un tráiler cargado para fans que conocen la historia editorial, pero también una señal de que la temporada tendrá un elenco más amplio.

Polaris, X-Factor y Generation X entran al tablero

Polaris parece ser una de las incorporaciones más importantes. El tráiler la muestra revisando fotografías de su pasado, incluyendo imágenes con Iceman, Storm, Jean y los X-Men originales. En los cómics, Lorna Dane tiene poderes magnéticos, pues es hija de Magneto, además de una historia vinculada con X-Factor.

Polaris en ‘X-Men ’97’ (imagen: Disney)

Den of Geek señala que su presencia podría abrir la puerta a una versión distinta de X-Factor, sobre todo porque Forge y Bishop parecen tener un papel activo en la búsqueda de los X-Men desplazados en el tiempo. También aparece material relacionado con Generation X, el grupo juvenil asociado con Emma Frost y Banshee, lo que sugiere que la serie podría cruzar varias alineaciones mutantes sin limitarse al equipo principal.

Esa amplitud también permite que Jubilee y Sunspot sigan creciendo. El avance los muestra en una escena con energía casi de anime, lo que confirma que la serie seguirá aprovechando su química después de la primera temporada. En una producción tan cargada de tragedia, esa dupla puede funcionar como una de las pocas zonas de ligereza y emoción juvenil.

Colossus, Magik y otros cameos del tráiler

Otra imagen fuerte del tráiler muestra a Colossus sosteniendo el cuerpo de Illyana Rasputin, también conocida como Magik. En los cómics de los noventa, la muerte de Illyana estuvo relacionada con el Legacy Virus, una trama usada como metáfora de la crisis del sida, aunque con resultados discutidos por los lectores.

Colossus cargando el cuerpo de Magik (imagen: Disney)

No está claro si ‘X-Men ’97’ retomará esa línea de forma directa. La serie podría usar la imagen solo como parte del recuerdo de Genosha, pero también podría llevar a Colossus hacia una etapa más oscura. En los cómics, el dolor por la muerte de su hermana lo empuja a tomar decisiones difíciles, incluso a acercarse temporalmente a los Acolytes de Magneto.

Nightcrawler también aparece con un elemento importante: el cuello clerical. Su fe católica ha sido parte central del personaje durante años, y algunos análisis han señalado que esto podría conectar, quizá, con ‘The Draco’, una historia polémica relacionada con Azazel y el origen familiar de Kurt Wagner. Por ahora, conviene tratarlo solo como una posibilidad, no como una adaptación confirmada.

Altar fúnebre para varios mutantes, con una fotografia de Magik al centro, en el tráiler de ‘X-Men ’97’ (imagen: Disney)

Uno de los cameos más comentados es el de Deadpool, aunque no aparece necesariamente como personaje independiente. En el tráiler, Morph toma su forma para enfrentar a un Brood, lo que mantiene el recurso de la primera temporada: usar sus transformaciones para lanzar guiños rápidos al universo Marvel sin detener la historia.

Emma Frost también aparece, algo que los fans esperaban por la importancia del personaje en los cómics modernos de los X-Men. Psylocke y Archangel se suman a la lista de apariciones, junto con Exodus, un mutante asociado a Apocalypse, Magneto y las cruzadas medievales dentro de la continuidad de Marvel. La presencia de Cerebra o Danger también ha generado teorías, ya que podría tratarse de una entidad ligada a la tecnología de Xavier, a Bastion o incluso al propio Apocalypse.

Escena del tráiler de ‘X-Men ’97’, segunda temporada (imagen: Disney)

El tráiler cierra con una alineación heroica que incluye a Beast, Morph, Cyclops, Storm, Archangel, Jean, Wolverine, Forge, Cable, Jubilee, Psylocke y Sunspot. Las ausencias de Xavier, Magneto y Rogue son notorias. Esa omisión no confirma nada, pero sí alimenta la sospecha de que los tres podrían quedar atrapados en la parte más peligrosa del plan de Apocalypse.

La primera temporada de ‘X-Men ’97’ sorprendió porque no se conformó con ser nostalgia noventera. La segunda, al menos por lo que deja ver su tráiler, parece decidida a ir más lejos: viajes temporales, duelos pendientes, mutantes de distintas generaciones y el regreso de uno de los enemigos más importantes de la franquicia. Si la serie consigue ordenar todo ese material sin perder el peso emocional de sus personajes, Marvel podría tener en sus manos otra temporada hecha para obsesionar a los fans cuadro por cuadro.

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