¿Quién es Inde Navarrette? La actriz de ‘Obsession’ de origen mexicano que está obsesionando al internet

La película de terror de Curry Barker la convirtió en uno de los nombres más comentados del género

A Inde Navarrette quizá muchos la tenían ubicada por ‘Superman & Lois’, pero ‘Obsession’ cambió el tamaño de la conversación. Su papel como Nikki Freeman, la joven atrapada en una historia de deseo, terror y control, la colocó de golpe entre los nombres más comentados del cine de horror reciente. No por una campaña publicitaria ni por una etiqueta fabricada: su actuación es de esas que se quedan en la cabeza porque logra una mezcla muy precisa de vulnerabilidad y amenaza.

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¿Quién es Inde Navarrette y por qué todos hablan de ella?

Inde Navarrette nació en Tucson, Arizona, el 3 de marzo de 2001, con el nombre de Danielle Fabiola Navarrette. Su madre es australiana y su padre es mexicano. Durante su infancia se mudó varias veces porque su papá trabajaba para el ejército de E.U.; para cuando cumplió 15 años, ya había pasado por 11 escuelas distintas.

Inde Navarrette (Imagen: Instagram)

Su nombre artístico viene de una anécdota familiar. De acuerdo con lo que la actriz contó a USA Today (vía InStyle), “Inde” viene de “independent”, apodo que su madre empezó a usar porque desde niña la veía como alguien muy independiente. El nombre quedó, y ahora acompaña el momento más visible de su carrera.

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Aunque para buena parte del público ‘Obsession’ fue su presentación formal, Inde Navarrette ya tenía trabajo previo en televisión. Participó en la sitcom ‘Denton’s Death Date’, apareció en ‘13 Reasons Why’ como Estela de la Cruz y después llegó a ‘Superman & Lois’, donde interpretó a Sarah durante varias temporadas. Ese papel le dio una base reconocible entre espectadores de series juveniles y de superhéroes, pero Nikki la llevó a otro terreno.

El terror venía de casa

La relación de Inde Navarrette con el horror no nació en el set de ‘Obsession’. En una entrevista retomada por InStyle, la actriz contó que el lado mexicano de su familia la acercó al género desde niña. Según relató, en casa de sus familiares había muñecos de Chucky en el baño y una fascinación bastante abierta por las películas de terror.

El contraste con el lado australiano de su madre era grande. Ahí el ambiente estaba más cerca de las comedias románticas y de actrices como Audrey Hepburn y Sandra Bullock, además de películas como ‘10 Cosas que odio de ti’ o ‘Cómo perder a un hombre en 10 días’. Vista desde ahí, su llegada a ‘Obsession’ tiene algo curioso: la película empieza rozando el terreno romántico, pero pronto se ensucia con algo mucho más oscuro.

En entrevista con Us Weekly, Inde Navarrette resumió ese giro con una frase muy clara: “Esto empieza como una historia de amor y se convierte en algo completamente oscuro”. En la película interpreta a Nikki, la mejor amiga de Bear, personaje de Michael Johnston, cuya vida se quiebra después de un deseo aparentemente inocente.

Nikki, el papel que la acercó al estatus de scream queen

Nikki no es solo “la chica” dentro de una película de terror. Inde Navarrette tenía que construir primero a una persona reconocible, divertida, cercana, con amigos, deseos y una identidad propia. Luego debía llevarla hacia una transformación perturbadora sin convertirla en caricatura.

La actriz explicó a Us Weekly en Español que esa primera capa era esencial para que todo lo demás doliera más: “Para mí, Nikki es alguien increíblemente viva, divertida, muy atenta. Es una escritora, ama a sus amigos… y eso es lo que hace que todo lo que viene después sea aún más trágico”.

Ese enfoque ayuda a entender por qué su actuación ha llamado tanto la atención. Nikki no da miedo solo por lo que hace, sino por lo que le ocurre. La película trabaja con la línea entre el amor y la obsesión, y Navarrette lo explicó así: “Creo que hay una obsesión saludable hasta cierto punto, pero la línea se cruza cuando empiezas a alejarte de quién eres”. En ‘Obsession’, esa línea no solo se cruza: se rompe.

Inde Navarrette en ‘Obsesión’ (imagen: Focus Features)

Una actuación exigente, incómoda y muy física

El rodaje también tuvo un desgaste fuerte para Inde Navarrette. La actriz contó que hubo escenas en las que terminó asustándose a sí misma al verse en los monitores, sobre todo durante una secuencia nocturna en la que Nikki habla con Bear mientras él despierta de madrugada. “Creo que hay algo muy aterrador en asustarte a ti misma”, dijo.

En Us Weekly en Español también recordó que hubo días muy intensos por el trabajo vocal. Según contó, gritaban tanto mientras probaban distintas voces que le sorprendía que nadie hubiera llamado a la policía. A eso se sumaron escenas físicamente incómodas, como una toma de vómito cuyo efecto falló varias veces y terminó siendo caótica para el equipo.

Para construir a Nikki, Navarrette y Curry Barker tomaron como una de sus referencias la actuación de Mia Goth en ‘Pearl’. La idea no era copiar otro personaje, sino encontrar una intensidad parecida: algo exagerado, incómodo y al mismo tiempo emocionalmente reconocible. Ese equilibrio es buena parte de lo que hace que Nikki funcione.

Inde Navarrette en ‘Obsesión’ (imagen: Universal Pictures)

De ‘Superman & Lois’ al terror que todos están comentando

El trabajo de Inde Navarrette en ‘Obsession’ ya recibió comentarios muy positivos por parte de la crítica, y su actuación ha sido calificada como digna de atención en temporada de premios, e incluso “brillante”. Den of Geek también la colocó entre los elementos más inquietantes de la película, comparando su fuerza en pantalla con la de Toni Collette en ‘Hereditary’.

Su siguiente proyecto será ‘Invertigo’, un thriller sobre un grupo de adolescentes que entra ilegalmente a una atracción de parque de diversiones antes de su apertura y queda atrapado cuando todo sale mal. La película fue filmada en Tailandia y se encuentra en postproducción.

Con ‘Obsession’, Inde Navarrette encontró un papel difícil de ignorar. Nikki le permitió mostrar una faceta distinta a la que muchos conocían por televisión: más física, más agresiva, más rota. Y en un momento donde el terror sigue abriendo espacio para actrices capaces de sostener personajes extremos, su nombre ya empezó a sonar como el de una nueva scream queen con raíces mexicanas.

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