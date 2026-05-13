Ian McKellen revela que quería escenas más profundas para Magneto, pero ‘X-Men’ apostaba más por el espectáculo

Ian McKellen volverá a interpretar a Magneto en ‘Avengers: Doomsday’, una noticia que ha reactivado el interés por su paso por la saga ‘X-Men’ y por la manera en que construyó a uno de los villanos más memorables del cine de superhéroes. Ahora, el actor británico recordó que, durante su etapa en la franquicia, siempre quiso que el personaje tuviera discursos más sustanciosos, aunque reconoció con humor que el lenguaje del cómic y del blockbuster solía moverse por otro camino: menos monólogos teatrales y más golpes visuales.

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¿Qué dijo Ian McKellen sobre los discursos de Magneto?

Durante una proyección de ‘The Christophers’, nueva película de Steven Soderbergh, McKellen habló sobre la diferencia entre trabajar con textos teatrales de gran tradición literaria y participar en una saga basada en cómics. El actor, reconocido por su trayectoria en el teatro británico y por sus trabajos en Broadway y el West End, explicó que siempre se ha sentido atraído por la fuerza del lenguaje cuando interpreta personajes construidos desde la palabra.

Ian McKellen como Magneto en ‘X-Men: Días del Futuro Pasado’ (imagen: 20th Century Fox)

“Creo que el guion se ha basado en un trabajo de escritura maravillosa”, dijo McKellen ante el público, según GamesRadar+. Después mencionó autores como Shakespeare, Marlowe, Oscar Wilde, Noel Coward, Tom Stoppard y Simon Stevens, antes de explicar por qué eso chocaba con sus expectativas dentro de ‘X-Men’.

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El actor agregó: “Y quiero decir estas palabras. Ahora lo que estoy haciendo… cuando estoy en modo X-Men, siempre digo que tengo que dar un buen discurso. Bueno, porque X-Men está basado en un cómic, y la longitud general de los discursos en el cómic es ‘¡pow!’”

La frase no parece una crítica furiosa contra la franquicia, sino una observación irónica de alguien formado en escenarios donde el discurso puede sostener una escena completa. En el caso de Magneto, McKellen quería más espacio para explorar la dimensión política, moral y traumática de Erik Lehnsherr, un personaje marcado por la persecución, la violencia histórica y su visión radical sobre la supervivencia mutante.

Magneto, entre el teatro y el cine de superhéroes

Ian McKellen debutó como Magneto en ‘X-Men’ (2000), dirigida por Bryan Singer, y volvió al personaje en ‘X2: X-Men United’, ‘X-Men: The Last Stand’ y ‘X-Men: Days of Future Past’. Su versión del villano se volvió una de las más reconocidas del género porque no dependía solamente de los poderes del personaje, sino de una presencia grave, elegante y amenazante.

De hecho, su comentario conecta con algo que ya había expresado en el pasado: el deseo de que Magneto tuviera más oportunidades para verbalizar su angustia y su ideología. En una saga que ayudó a definir el cine moderno de superhéroes, McKellen parecía buscar algo más cercano a un líder trágico que a un antagonista reducido al despliegue de efectos especiales.

Esa tensión explica por qué su Magneto sigue siendo recordado. Mientras otras películas del género apostaban por la acción directa, McKellen le daba al personaje un aire de figura histórica, casi shakespeariana, alguien que podía ser terrible sin dejar de resultar intelectualmente fascinante. Aun así, como bromeó ahora el actor, el ritmo de una película basada en cómics no siempre deja demasiado espacio para largos discursos.

Su regreso en ‘Avengers: Doomsday’ y el peso de la nostalgia

El comentario llega en un momento clave para los fans de Marvel. Ian McKellen está confirmado para regresar como Magneto en ‘Avengers: Doomsday’, película en la que también volverá Patrick Stewart como Charles Xavier. La reunión de ambos actores tiene un peso especial, no sólo por la nostalgia de la era Fox de ‘X-Men’, sino porque sus personajes representaron una de las relaciones más complejas de aquellas películas: dos viejos amigos separados por visiones irreconciliables sobre el futuro de los mutantes.

Ian McKellen en ‘Avengers: Doomsday’ (imagen: Marvel Studios)

McKellen también se mantiene vinculado a otra franquicia monumental. El actor retomará el papel de Gandalf en ‘The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum’, dirigida por Andy Serkis. Así, a sus 86 años, el intérprete británico vuelve a dos personajes que marcaron la cultura popular del siglo XXI desde lugares muy distintos: el mago que guía a los héroes de la Tierra Media y el mutante que convierte el dolor en una doctrina de poder.

La pregunta ahora es si ‘Avengers: Doomsday’ le dará a Magneto ese “buen discurso” que McKellen siempre quiso. Porque si alguien puede convertir una aparición de superhéroes en una escena con peso dramático, es precisamente el actor que lleva décadas tratando a Magneto como algo más que un villano de cómic.

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