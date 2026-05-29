‘Spider-Man: Brand New Day’ ¿Qué es la ‘pubertad arácnida’ y qué papel tuvo Tom Holland en la idea?

El actor reveló que participó en el proceso creativo de la película y que propuso una idea base

Después de diez años interpretando a Peter Parker, Tom Holland ya no parece ocupar únicamente el lugar del actor que se pone el traje. En ‘Spider-Man: Brand New Day’, la próxima película del héroe dentro del MCU, el británico participó de forma más directa en el desarrollo creativo y propuso una idea que terminó influyendo en una de las líneas centrales de la historia: los poderes de Peter comenzarán a cambiar de maneras extrañas e inesperadas. El concepto nació con un nombre bastante peculiar: “pubertad arácnida” (Spider-Puberty).

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¿Qué es la ‘pubertad arácnida’ de ‘Spider-Man: Brand New Day’?

La expresión salió del propio Tom Holland durante el proceso creativo de la película. En entrevista con Empire, el actor explicó que llegó a la mesa con una propuesta llamada “pubertad arácnida”, pensada como una forma de explorar qué pasaría si Peter Parker empezara a perder el control sobre sus habilidades.

Tom Holland en ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: IMDb)

“Mi propuesta, cuando la presenté en la mesa, se llamaba ‘Pubertad Arácnida’”, dijo Holland. La idea partía de una pregunta que resume el conflicto físico del personaje en esta nueva entrega: “¿Qué ocurre si Peter Parker pierde el control y las cosas cambian?”

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El nombre no sobrevivió al filtro del estudio. Holland contó que su frase fue descartada casi de inmediato: “’Pubertad arácnida’ fue mi propuesta de eslogan para el estudio, la cual fue rechazada de inmediato”. Aun así, la propuesta no quedó fuera por completo. Según el actor, el equipo sí conservó la base del concepto: “Pero les gustó la idea original y se convirtió en lo que tenemos ahora en la película.”

Ese detalle ayuda a entender mejor lo que Empire ya había adelantado sobre ‘Spider-Man: Brand New Day’. Peter no solo estará aislado después de los eventos de ‘Spider-Man: No Way Home’, también atravesará transformaciones inusuales en sus poderes, una situación que podría ponerlo en una posición más vulnerable de lo acostumbrado.

Tom Holland fue invitado al cuarto de guionistas

La participación de Tom Holland fue más allá de comentar ideas desde afuera. El actor reveló que, por primera vez desde que interpreta a Spider-Man, fue integrado al proceso de escritura de una forma más cercana.

“Esta es la primera vez en mi etapa como Spider-Man que me han dado la bienvenida al equipo de guionistas”, contó a Empire. También explicó que él y los productores se reunían cada dos semanas para compartir propuestas y hablar sobre el rumbo de la película: “Nos reunimos cada dos semanas para presentar ideas y discutir nuestras ambiciones y lo que queríamos intentar hacer.”

La diferencia no es menor. Holland debutó como Spider-Man en ‘Captain America: Civil War’ y después encabezó una trilogía propia, además de aparecer en varias películas de los Avengers. Para cuando llegó ‘Spider-Man: Brand New Day’, el actor ya tenía una década conviviendo con el personaje, sus conflictos y su lugar dentro del MCU.

La película también llega después de una pausa importante. La última vez que el público vio a este Peter Parker fue en ‘Spider-Man: No Way Home’, donde aceptó que el mundo olvidara su identidad para reparar el daño causado por el hechizo de Doctor Strange. Ese final lo dejó sin sus amigos, sin MJ y sin la vida que había intentado conservar.

Peter Parker, sus poderes y el futuro de Spider-Man

La idea de la “pubertad arácnida” encaja con el tono que se ha descrito para ‘Spider-Man: Brand New Day’. Kevin Feige dijo a Empire que esta será la primera película del Spider-Man del MCU centrada en los elementos clásicos del personaje, con Peter viviendo en un departamento pequeño, escuchando el radio policial y saliendo a combatir el crimen con responsabilidad.

Fragmento del póster de ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: IMDb)

El futuro de la franquicia también apareció en la conversación, aunque Tom Holland no presentó ningún relevo como algo confirmado. El actor planteó que, cuando llegue el momento de pasar la estafeta, le gustaría participar en la construcción de esa siguiente etapa, ya sea con Miles Morales, Spider-Gwen, Spider-Woman u otra figura del universo arácnido.

Para Holland, esa posibilidad tendría un sentido especial por la forma en que entró al MCU. Su Spider-Man fue introducido de la mano del Tony Stark de Robert Downey Jr., y el actor sugirió que le gustaría cumplir una función parecida para quien llegue después. Más que cerrar su etapa de golpe, su interés parece estar en acompañar una transición hacia el próximo capítulo del personaje.

Por ahora, ‘Spider-Man: Brand New Day’ llegará a cines desde el 29 de julio, según Empire. La “Spider-Puberty” no quedó como nombre oficial, pero la idea detrás del concepto permite anticipar una historia con un Peter Parker más solo, menos seguro de su propio cuerpo y obligado a entender, otra vez, qué significa ser Spider-Man.

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