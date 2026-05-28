‘Spider-Man: Brand New Day’ será la película más clásica de Spider-Man en el MCU, según Kevin Feige

Después del giro final de ‘Spider-Man: No Way Home’, la próxima película de Tom Holland como Peter Parker parece lista para llevar al personaje a un terreno distinto dentro del MCU. ‘Spider-Man: Brand New Day’ continuará la vida del héroe después del hechizo de Doctor Strange, sino que también lo mostrará más aislado, lejos de sus amigos y de MJ, en una etapa donde su identidad ya no existe en la memoria del mundo. La nueva entrega, dirigida por Destin Daniel Cretton, llegará a los cines desde el 29 de julio, según Empire, y apunta a una versión más urbana, solitaria y emocional del trepamuros.

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¿Por qué ‘Spider-Man: Brand New Day’ será una película más clásica del personaje?

En entrevista con Empire, Kevin Feige explicó que la nueva película marca un cambio importante para el Spider-Man de Tom Holland dentro del MCU. A diferencia de sus entregas anteriores, donde Peter todavía estaba ligado a la escuela, los Avengers, la tecnología de Tony Stark o las consecuencias del multiverso, esta vez la historia parece acercarse más a la imagen tradicional del héroe de Nueva York.

‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: Sony)

“Es la primera película de Spider-Man que hemos hecho en el MCU que se centra en los elementos clásicos de Spider-Man”, dijo Kevin Feige. El productor también describió a Peter en una situación mucho más reconocible para los lectores de cómics: “Está haciendo lo típico de Spidey: vivir en un apartamento pequeño y bastante triste, escuchar la radio de la policía y salir a usar su gran poder de forma responsable.”

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Ese planteamiento coloca a ‘Spider-Man: Brand New Day’ en una etapa posterior al sacrificio personal de Peter al final de ‘Spider-Man: No Way Home’. El mundo ya no recuerda quién es, lo que también lo separa de Ned y MJ, interpretada por Zendaya. Ahora, el héroe parece moverse en una Nueva York donde solo le queda su responsabilidad como Spider-Man.

Peter Parker se refugia en el trabajo tras sus pérdidas

La película también abordará el impacto emocional que han dejado varias pérdidas en la vida de Peter Parker. Además de quedar aislado de sus amigos, el personaje sigue marcado por la muerte de la tía May y por la ausencia de Tony Stark. De acuerdo con Destin Daniel Cretton, esa acumulación de duelos lleva al protagonista a volcarse por completo en su labor como héroe.

“Está dedicando toda su existencia a su trabajo. Ese es el tema central con el que me identifico muchísimo”, explicó el director. Para Destin Daniel Cretton, esa reacción tiene una raíz humana reconocible: “Creo que la mayoría de las personas, en algún momento de sus vidas, han experimentado una pérdida. Al menos para mí, y creo que para muchos, el resultado puede ser: ‘Al diablo con todo. Voy a trabajar. No voy a hacer nada más que trabajar’. Obviamente, ese no es el estado más saludable.”

La idea no elimina el espectáculo esperado de una película veraniega de Spider-Man, pero sí sugiere un conflicto menos dependiente de amenazas gigantescas. En lugar de partir de mundos en colisión, la historia parece mirar hacia el desgaste interno de un Peter que intenta llenar el vacío con patrullajes, golpes y telarañas.

Una historia más emocional que apocalíptica

La productora Amy Pascal también adelantó que ‘Spider-Man: Brand New Day’ intentará meterse más a fondo en la vida interior de Peter Parker. “[Brand New Day] es una película más introspectiva y su grandeza reside en lo emocional, no en la explosión de mundos.”

Tom Holland con su nuevo traje en ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: Sony Pictures)

El comentario resulta llamativo después de ‘Spider-Man: No Way Home’, una entrega construida alrededor del multiverso, los regresos de villanos conocidos y la reunión de distintas versiones de Spider-Man. En esta nueva etapa, el personaje de Tom Holland parece enfrentarse a algo menos espectacular en apariencia, pero más complicado para su vida personal: seguir siendo Spider-Man cuando ya no tiene a nadie que recuerde quién era Peter Parker.

Empire publicará su historia completa sobre ‘Spider-Man: Brand New Day’ en el número de julio de 2026, con entrevistas a Tom Holland, Zendaya, Jon Bernthal, Kevin Feige, Destin Daniel Cretton, Amy Pascal y más involucrados en la película.

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