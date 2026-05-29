¿Cuál es el futuro de ‘Star Wars’ en el cine después de ‘The Mandalorian and Grogu’? Esto sabemos

‘The Mandalorian and Grogu’ marcó el regreso de ‘Star Wars’ a los cines después de varios años de ausencia en pantalla grande, pero Lucasfilm ya tiene más proyectos en desarrollo para sostener esta nueva etapa cinematográfica. Entre películas confirmadas, reportes todavía no oficiales y planes que han cambiado de calendario, el futuro de la franquicia apunta a una expansión más amplia, aunque no todos los detalles están cerrados.

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¿Qué película sigue después de ‘The Mandalorian and Grogu’?

El siguiente proyecto con fecha en el calendario es ‘Star Wars: Starfighter’, una película dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling. De acuerdo con reportes previos, su estreno está previsto para el 28 de mayo de 2027, lo que la convertiría en el siguiente gran lanzamiento cinematográfico de la franquicia después de la aventura de Din Djarin y Grogu.

Ryan Gosling y Flynn Gray en ‘Star Wars: Starfighter’ (2027) (imagen: IMDb)

Este proyecto forma parte de una estrategia distinta para Lucasfilm. Después de una etapa dominada por series de Disney+, la compañía parece estar moviendo nuevamente el peso de ‘Star Wars’ hacia salas de cine. ‘The Mandalorian and Grogu’ funciona como primera prueba de ese regreso, apoyada en personajes nacidos en streaming, pero llevados ahora a una escala más grande.

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Por ahora, no se han revelado demasiados detalles de la historia de ‘Starfighter’, aunque su lugar en el calendario la convierte en una pieza importante para medir si el regreso de la franquicia al cine será constante o si dependerá del desempeño de cada estreno.

La posible nueva trilogía de Simon Kinberg

Otro proyecto relevante es la trilogía de ‘Star Wars’ desarrollada por Simon Kinberg. Lucasfilm anunció el proyecto en noviembre de 2024, pero desde entonces han circulado versiones distintas sobre su enfoque. Algunos reportes iniciales la presentaron como una posible continuación de la línea episódica principal, mientras que otras actualizaciones apuntaron a una historia desconectada con personajes nuevos.

MovieWeb retoma información de GQ según la cual los tres filmes estarían pensados como los Episodios X, XI y XII de la Saga Skywalker. Sin embargo, esa información no está confirmada oficialmente por Lucasfilm. El propio artículo señala que el dato sigue sin sustento público y que el estudio no había respondido a una solicitud de comentario.

Lo que sí se ha mencionado es que Kathleen Kennedy reveló en una entrevista con Deadline que Kinberg ya había preparado un tratamiento de historia de unas 70 páginas. Ese dato sugiere que el proyecto tiene una planeación amplia, aunque todavía no permite afirmar cuál será su lugar definitivo dentro de la cronología.

¿Volverá Rey a la saga?

El regreso de Daisy Ridley como Rey está ligado a otro proyecto anunciado en Star Wars Celebration 2023. Esa película, frecuentemente asociada con el título de trabajo ‘Star Wars: New Jedi Order’, tendría a Sharmeen Obaid-Chinoy como directora y seguiría a Rey intentando construir una nueva Orden Jedi 15 años después de ‘The Rise of Skywalker’.

Rey en ‘The Rise of Skywalker’ (imagen: Disney)

Ese filme no tiene fecha de estreno confirmada. Disney lo retiró de su calendario cinematográfico después de varios retrasos, pero eso no significa necesariamente que esté cancelado. También hay rumores sobre una posible conexión entre Rey y la trilogía de Kinberg, aunque por ahora no hay confirmación oficial de que ambos planes formen parte del mismo proyecto.

Así, el futuro de ‘Star Wars’ en cine parece moverse en varias direcciones: una línea inmediata con ‘Starfighter’, una posible nueva trilogía todavía rodeada de reportes contradictorios y el regreso pendiente de Rey. Después de ‘The Mandalorian and Grogu’, Lucasfilm no parece abandonar la pantalla grande, pero todavía debe aclarar qué historias serán prioridad y cuáles terminarán llegando realmente a los cines.

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