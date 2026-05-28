‘The Mandalorian and Grogu’: Así nació el extraño personaje alienígena de Martin Scorsese

El director explicó que el equipo trabajó a partir de la actuación del legendario cineasta

‘The Mandalorian & Grogu’ llevó de regreso a Din Djarin y Grogu a una nueva aventura de ‘Star Wars’ en cines, pero también guardaba una aparición inesperada: Martin Scorsese. El director participa como un peculiar tendero alienígena, construido a partir de su actuación y con un diseño que conserva algunos rasgos reconocibles de su rostro.

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¿Cómo llegó Martin Scorsese a ‘The Mandalorian & Grogu’?

En una conversación con ComicBook, el director Jon Favreau y el productor Dave Filoni hablaron sobre el cameo de Martin Scorsese en la película. De acuerdo con Favreau, la posibilidad de incluir al director no surgió como una decisión calculada, sino como una idea casi improbable que terminó resolviéndose de forma sorprendentemente rápida.

Martin Scorsese (imagen: Getty)

Favreau explicó que escribió el papel pensando en Scorsese, aunque parecía más un deseo difícil de cumplir que una opción real de casting. Cuando apareció su nombre en la conversación, Kathleen Kennedy intervino para contactarlo directamente. Según el director, bastó una llamada para que Scorsese aceptara participar.

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“Así que, cuando nos pusimos en contacto con él, fue un sueño tenerlo. Yo escribí el papel… ‘¿Quién está en la lista?’, dijo [la directora de casting] Sarah Finn, ‘¡Ah, sí, claro, Martin Scorsese!’, y Kathy dijo: ‘Lo llamaré’. Lo llamó, ‘Sí, lo hará’. Y fue como, ¡¿qué?! Así que eso fue lo que pasó. Tan rápido.”

Un alienígena diseñado a partir de su actuación

El personaje de Scorsese aparece como un tendero alienígena, una figura extraña incluso dentro del universo visualmente amplio de ‘Star Wars’. GeekTyrant señala que el diseño conserva unas cejas llamativas, detalle que inevitablemente remite al rostro del propio cineasta.

Favreau explicó que el proceso no consistió únicamente en grabar una voz y construir después un modelo genérico. Primero reunieron la actuación de Scorsese, la editaron y luego la entregaron al equipo de animación para trabajar desde ese material.

“Tomamos toda su actuación, la editamos y luego se la dimos a los animadores, y entonces ellos empezaron.”

El director agregó que los animadores respondieron con entusiasmo al material, hasta el punto de dedicar especial cuidado al diseño y a la construcción del personaje. Para Favreau, el resultado se cuenta entre los mejores trabajos de animación de la película, justamente porque cada área añadió algo al proceso.

Favreau, Scorsese y la historia del cine detrás de ‘Star Wars’

El cameo también tiene una carga personal para Favreau. Durante la entrevista, el cineasta recordó que buena parte de su gusto por el cine se formó a partir de George Lucas y Martin Scorsese, dos figuras que él veía como pertenecientes a mundos distintos, hasta descubrir que ambos eran amigos y compartían sus películas durante una etapa clave del Nuevo Hollywood.

Din Djarin junto al personaje interpretado por Martin Scorsese en ‘The Mandalorian and Grogu’ (imagen: Disney)

Esa conexión vuelve más particular la aparición de Scorsese en ‘The Mandalorian & Grogu’. No se trata solo de un guiño para llamar la atención, sino de la incorporación de uno de los cineastas que marcaron la mirada de Favreau dentro de una franquicia creada por otro de sus grandes referentes.

La película también incluye el regreso de Dave Filoni como Trapper Wolf, piloto de X-Wing que se ha convertido en una presencia recurrente dentro de esta etapa de ‘Star Wars’. Sin embargo, el caso de Scorsese destaca por lo inesperado: un director asociado con otro tipo de cine convertido ahora en un extraño comerciante alienígena dentro de una galaxia muy, muy lejana.

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