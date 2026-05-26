Hideo Kojima queda fascinado con ‘The Mandalorian and Grogu’ y dice que reúne ‘todo’ lo que hace grande a ‘Star Wars’

La nueva cinta marca el regreso de ‘Star Wars’ al cine y busca funcionar como una aventura accesible para todos

‘The Mandalorian and Grogu’ llegó a los cines con una recepción dividida entre la crítica, pero también con defensores entusiastas. Uno de ellos es Hideo Kojima, creador de los videojuegos ‘Metal Gear Solid’ y ‘Death Stranding’, quien vio la nueva película de ‘Star Wars’ en IMAX y destacó su capacidad para reunir acción, criaturas, efectos prácticos y referencias de distintas etapas de la saga en una experiencia pensada para pantalla grande.

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¿Qué dijo Hideo Kojima sobre ‘The Mandalorian and Grogu’?

A través de sus redes sociales, Hideo Kojima compartió una reseña muy favorable de ‘The Mandalorian and Grogu’, dirigida por Jon Favreau. El desarrollador japonés explicó que apenas había visto el inicio de ‘The Mandalorian’ en 2019, principalmente por su interés en la tecnología de producción virtual con pantallas LED. Aun así, señaló que no tuvo problema para entrar en la película.

‘The Mandalorian and Grogu’ (imagen: Lucasfilm)

“Vi ‘Star Wars: The Mandalorian y Grogu’ en IMAX. En 2019, solo había visto el comienzo de ‘The Mandalorian’ mientras examinaba la tecnología de ‘producción virtual’ filmada con pantallas LED, pero esta vez no tuve ningún problema en sumergirme.”

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La observación es relevante porque coincide con una de las ideas que Jon Favreau ha repetido durante la promoción: la película debía funcionar como una aventura accesible para quienes no han seguido toda la serie de Disney+, sin dejar de ofrecer elementos reconocibles para los fans de largo recorrido.

Un espectáculo de acción y artesanía

Kojima destacó especialmente la variedad de recursos visuales y de acción presentes en la película. En su comentario, enumeró persecuciones, combates cuerpo a cuerpo, peleas con espadas, tiroteos, batallas aéreas, monstruos gigantes y mechas como parte del despliegue del filme.

“Acción, persecuciones de coches, combate cuerpo a cuerpo, duelos de espadas, tiroteos, combates a muerte, combates aéreos, monstruos gigantes, robots gigantes. Un espectáculo completo de ‘todo contra todo’.”

El elogio también apuntó hacia el trabajo artesanal detrás de la producción. Kojima mencionó el uso de CGI, marionetas, maquillaje especial, animatrónica y stop motion, una mezcla que conecta con declaraciones previas de Favreau sobre la importancia de conservar una dimensión humana en los efectos especiales de ‘Star Wars’.

“CGI, marionetas, maquillaje especial, animatrónica, stop motion. Incluso la artesanía detrás de escena parece tener todo incluido.”

Para el creador de ‘Death Stranding’, esa acumulación de recursos no se queda solo en el exceso visual. Su lectura es que Favreau construyó una película de entretenimiento con oficio, pensada para aprovechar la escala del cine.

Una película que conecta varias eras de ‘Star Wars’

Otro aspecto señalado por Kojima fue la cantidad de elementos reconocibles de la franquicia. En su reseña mencionó X-Wings, AT-ATs, AT-RTs, speeders, stormtroopers y droids, además de sugerir que la película reúne componentes de casi toda la historia de ‘Star Wars’.

‘The Mandalorian and Grogu’ (imagen: Disney)

“Casi todos los elementos de la historia de la saga Star Wars están presentes. Un espectáculo de entretenimiento realizado con maestría por Jon Favreau.”

Ese comentario llega en un momento importante para Lucasfilm. ‘The Mandalorian and Grogu’ representa el primer estreno cinematográfico de ‘Star Wars’ desde ‘The Rise of Skywalker’ y busca probar si Din Djarin y Grogu, nacidos en televisión, pueden sostener una nueva etapa de la saga en salas.

Aunque parte de la conversación alrededor de la película ha señalado su cercanía con el formato de la serie, Kojima parece haberla recibido desde otro lugar: como una aventura directa, cargada de acción y apoyada en el atractivo clásico de ‘Star Wars’. Para él, el regreso de la franquicia al cine funciona precisamente porque abraza el espectáculo sin perder el trabajo artesanal que le da textura al universo creado por George Lucas.

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