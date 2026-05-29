‘In the Hand of Dante’: De qué trata la ambiciosa película de Netflix con Oscar Isaac, Gal Gadot, Al Pacino y Martin Scorsese

El gigante rojo del streaming va por un nuevo éxito en su plataforma

Netflix está a nada de estrenar uno de sus títulos más atractivos del año con In the Hand of Dante, una película sobre crimen, literatura, misticismo y biografía bajo la dirección de Julian Schnabel. La producción llega pronto al catálogo y aspira a convertirse en una de las más vistas de la plataforma en 2026.

¿De qué trata In the Hand of Dante?

La cinta adapta la novela publicada por Nick Tosches en 2002 y juega con la pregunta de qué pasaría si el manuscrito original de La divina comedia apareciera en la biblioteca del Vaticano y cayera en manos de personas que convirtieran el arte en botín. Con esa premisa, Schnabel arma un viaje entre siglos y obsesiones.

In the Hand of Dante aparecerán dos líneas narrativas unidas por una versión manuscrita de La divina comedia atribuida al propio Dante Alighieri. En el presente, el escritor Nick Tosches recibe el encargo de verificar la autenticidad del texto y robarlo por orden de un jefe criminal de Nueva York.

Oscar Isaac y Gal Gadot en The Hand of Dante

Al mismo tiempo, la película viaja al siglo XIV para mostrar a Dante en pleno proceso creativo, atormentado por el deseo de escribir una obra capaz de tocar lo divino. Esa doble ruta permite que Oscar Isaac interprete al propio poeta italiano y también a Tosches, un autor arrastrado hacia un laberinto de codicia y revelaciones.

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Las escenas con Dante fueron filmadas en color, con una atmósfera espiritual y pictórica. Las partes del presente aparecen en blanco y negro, y aborda temáticas como la mafia y el comercio del arte. Cabe mencionar que esta historia no se presenta como una biografía tradicional de Dante ni como una aventura de reliquias convencional.

Actores y personajes

Oscar Isaac tiene el doble papel de Nick Tosches y Dante Alighieri. El actor pasa de un escritor neoyorquino metido en una misión criminal a un poeta medieval que busca con desesperación una forma de nombrar lo sagrado y lo infernal. Gal Gadot interpreta a Giulietta y Gemma Donati, mujeres conectadas con las dos mitades de la historia. Gerard Butler aparece como Louie y como el papa Bonifacio, en otro juego de doble.

John Malkovich da vida a Joe Black, el jefe mafioso que pone en movimiento la trama del siglo XXI. Al Pacino interpreta al tío Carmine, Jason Momoa aparece como Rosario y Martin Scorsese encarna a Isaiah, mentor de Dante.

El elenco también incluye a Louis Cancelmi, Sabrina Impacciatore, Franco Nero, Benjamin Clementine, Paolo Bonacelli, Lorenzo Zurzolo, Claudio Santamaria y Guido Caprino.

Gerard Butler en The Hand of Dante

De Venecia a Netflix

In the Hand of Dante tuvo su estreno mundial fuera de competencia en la edición 82 del Festival Internacional de Cine de Venecia, el 3 de septiembre de 2025. Antes de su llegada al circuito comercial, la película ya cargaba con una historia de producción larga y accidentada.

El proyecto empezó a tomar forma años atrás, cuando la compañía de Johnny Depp adquirió los derechos de la novela. En aquel momento, Depp fue contemplado como posible protagonista y productor. Con el paso del tiempo, la adaptación cambió de manos, hasta quedar con Isaac en el centro.

La filmación comenzó en Italia en 2023, con permiso interino del sindicato SAG-AFTRA en una etapa muy complicada y recordada para Hollywood. El equipo aprovechó locaciones italianas para levantar la parte medieval y construir imágenes enfocadas en el arte religioso y la memoria literaria.

Netflix adquirió los derechos de distribución en 2026. La cinta llegará primero a salas seleccionadas de Estados Unidos el 12 de junio, antes de su estreno en la plataforma el 24 de junio.

Con información de Deadline.

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