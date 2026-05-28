Director de ‘Backrooms’ habla sobre sueños, horror psicológico y el reto de adaptar el fenómeno viral al cine

El salto de ‘Backrooms’ al cine no parte únicamente de una imagen reconocible de internet, sino de una sensación más difícil de explicar: la de entrar a un lugar que parece común, pero que guarda algo fuera de sitio. Kane Parsons, el joven director detrás de la película de A24, habló recientemente sobre la forma en que intentó convertir ese miedo liminal en una experiencia cinematográfica, sin perder la rareza que hizo famoso al fenómeno en línea.

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¿Por qué ‘Backrooms’ conecta con los sueños y la memoria?

En una entrevista reciente, Kane Parsons explicó que su relación con los espacios liminales viene de una impresión muy personal. El director no recuerda con precisión cuándo escuchó por primera vez el término “espacio liminal” o “horror liminal”, pero asocia esa sensibilidad con las imágenes de ‘Backrooms’ que empezaron a circular en internet a partir de 2019.

Kane Parsons, en el centro, junto a Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve, protagonistas de ‘Backrooms’ (Fotografía: Jason Armond / Los Angeles Times)

Para Parsons, el atractivo de esos espacios no se limita a que sean pasillos vacíos, oficinas abandonadas o habitaciones iluminadas con fluorescentes. Su fuerza viene de algo más íntimo: la manera en que pueden parecer fragmentos de recuerdos sin contexto. El director los compara con pequeñas imágenes de la infancia o de momentos tempranos de la vida que aparecen de pronto en la mente, a veces en sueños o al despertar, sin que sea posible ubicar del todo cuándo ocurrieron o de dónde vienen.

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Esa lectura ayuda a entender por qué ‘Backrooms’ no funciona solo como una historia de monstruos o sustos directos. La película parece interesada en explorar cómo un espacio puede alterar la percepción, activar recuerdos incompletos y hacer que lo cotidiano se vuelva inquietante.

El reto de adaptar un fenómeno viral sin saturarlo de explicaciones

Parsons también habló sobre uno de los mayores riesgos al llevar al cine una propiedad nacida en internet. Según el director, este tipo de proyectos pueden caer fácilmente en el exceso de mitología, sobre todo cuando ya existe una comunidad acostumbrada a teorizar, analizar detalles y expandir el universo original.

El cineasta explicó que, para adaptar ‘Backrooms’, tuvo que encontrar un equilibrio entre los elementos que los fans ya reconocen y una historia que pudiera funcionar para espectadores nuevos. En sus palabras, algunos proyectos sufren de “lore bloat” (trasfondo inflado), una acumulación de información que puede volver pesada una adaptación si intenta comprimir demasiados años de historia digital en una sola película.

Por eso, Parsons prefirió regresar a los elementos más básicos del fenómeno: la incomodidad de un espacio imposible, la familiaridad extraña de ciertos lugares y la sensación de estar atrapado en una lógica que no se revela por completo. Su objetivo no fue simplificar el concepto hasta vaciarlo, sino conservar la fuerza inicial de la imagen que atrapó a tantas personas.

Chiwetel Ejiofor y el lado humano del horror liminal

La entrevista también incluyó a Chiwetel Ejiofor, protagonista de ‘Backrooms’, quien reconoció que no conocía el fenómeno antes de sumarse al proyecto. El actor contó que recibió el material como algo completamente nuevo y que, antes de leer el guion, empezó a ver los videos en línea hasta caer en un extraño recorrido por ese universo.

Chiwetel Ejiofor en ‘Backrooms’ (imagen: IMDb)

Ejiofor también habló sobre sus dudas iniciales al saber que Parsons era un director tan joven. Sin embargo, después de conversar con él, dejó de verlo bajo esa etiqueta. “Kane no es un chico común y corriente de 19 o 20 años”, dijo el actor, al destacar la claridad con la que el cineasta entendía el mundo que quería construir.

Para Parsons, el horror de ‘Backrooms’ está vinculado con la forma en que la memoria organiza la vida emocional de las personas. En la película, los personajes de Clark y Mary no solo enfrentan un lugar imposible, también lidian con recuerdos, ciclos personales y heridas que encuentran una especie de eco dentro de ese espacio. Ejiofor señaló que esa complejidad no necesita explicarse de manera cerrada, porque parte de su fuerza está en lo que el espectador siente al verla.

Con ‘Backrooms’, A24 apuesta por una película que nace de una creepypasta, pero busca operar en un terreno más psicológico. El miedo no está únicamente en perderse dentro de un pasillo interminable, sino en reconocer algo propio dentro de un lugar que nunca debería sentirse familiar.

Con información de The Playlist.

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