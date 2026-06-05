Melissa Barrera pudo haber aparecido en ‘Scary Movie’, revela Marlon Wayans

El regreso de ‘Scary Movie 6’ marca la vuelta de los hermanos Wayans a una franquicia que ayudaron a crear, pero también llega en un momento en el que el terror comercial sigue arrastrando conversaciones externas a la pantalla, entre ellas la polémica salida de Melissa Barrera de ‘Scream 7’, un caso que pudo haber tenido un eco inesperado dentro de la nueva parodia de terror.

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¿Melissa Barrera pudo tener un cameo en ‘Scary Movie’?

En una entrevista con Variety, Marlon Wayans habló sobre distintos momentos de su carrera, el regreso de ‘Scary Movie’ y varios proyectos que han quedado pendientes o en discusión. Entre los temas abordados apareció Melissa Barrera, quien había expresado interés en formar parte de la nueva entrega de la saga.

Melissa Barrera en ‘Scream’ (2022) (Paramount Pictures)

La respuesta de Wayans fue directa: no sabía que la actriz quería aparecer en la película, pero le habría gustado enterarse antes para intentar hacer espacio a su participación. Incluso sugirió que ese cameo habría funcionado muy bien dentro del tono de la franquicia y dejó abierta la posibilidad de considerarlo en una continuación.

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“¡Ahora me lo dices! Ojalá me hubiera enterado. Habría sido muy divertido. Sin duda habría intentado que funcionara. Habría sido un cameo magistral. ¡Quizás para la Parte 7!”

La posibilidad resulta llamativa porque ‘Scary Movie’ nació como una parodia directa de ‘Scream’, y la nueva entrega vuelve a jugar con el slasher, las secuelas heredadas y el terror reciente. En ese contexto, una aparición de Barrera habría tenido una lectura muy meta: la actriz interpretó a Sam Carpenter en ‘Scream’ y ‘Scream VI’, antes de quedar fuera de la séptima película de la saga.

La salida de Melissa Barrera de ‘Scream 7’

Melissa Barrera fue despedida de ‘Scream 7’ en 2023 después de publicar mensajes sobre Palestina y críticas a Israel en el contexto de la guerra en Gaza. Spyglass, productora de la franquicia, justificó su salida con el argumento de que tenía una política de “tolerancia cero” frente al antisemitismo y la incitación al odio.

La actriz rechazó esa interpretación y defendió que sus publicaciones estaban relacionadas con derechos humanos, paz y seguridad. El caso generó una reacción amplia dentro y fuera de Hollywood, especialmente porque ocurrió cuando la nueva etapa de ‘Scream’ se había construido en buena medida alrededor de Sam y Tara Carpenter, los personajes interpretados por Barrera y Jenna Ortega.

Después de la salida de Barrera, Jenna Ortega también dejó ‘Scream 7’. Más tarde, la película fue reconfigurada con el regreso de figuras clásicas de la franquicia, entre ellas Neve Campbell. Para algunos seguidores, eso convirtió a la séptima entrega en una producción marcada tanto por la nostalgia como por una polémica difícil de separar de su campaña pública.

‘Scary Movie 6’ (imagen: Paramount Pictures)

‘Scary Movie’ y una oportunidad perdida para burlarse de ‘Scream’

La nueva ‘Scary Movie’ llega después de trece años sin una entrega de la franquicia y con mucho material reciente para parodiar. El terror de la última década le dejó un catálogo amplio: secuelas heredadas, muñecos asesinos, slashers extremos, fenómenos virales, cine de prestigio y nuevas franquicias diseñadas para dominar la conversación digital.

Por eso, la idea de incluir a Melissa Barrera habría tenido un peso especial. No se trataría solo de un cameo de una actriz vinculada al terror moderno, sino de una aparición capaz de comentar, desde la comedia, uno de los conflictos más visibles alrededor de ‘Scream’ en los últimos años.

La frase de Marlon Wayans no confirma que el cameo haya estado cerca de suceder, pero sí muestra que el actor lo veía como una posibilidad atractiva. También deja una puerta abierta: si ‘Scary Movie’ tiene una séptima parte, Barrera podría convertirse en una incorporación con sentido dentro de una saga acostumbrada a burlarse de Hollywood, de sus modas y de sus propias contradicciones.

Con información de Variety.

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