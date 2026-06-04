Anna Faris revela el chiste sobre MAGA que fue eliminado de ‘Scary Movie 6’

A la actriz le gustaba esa versión porque conectaba a Cindy con una figura marcada por la soledad del encierro

El regreso de ‘Scary Movie’ sin duda será un shot de nostalgia para los fans, pero también deberá responder lo siguiente: ¿cómo burlarse del terror contemporáneo después de más de una década de ausencia? La nueva entrega recupera a varios rostros clave de la franquicia y vuelve a poner a Cindy Campbell en medio del caos, aunque no todas las ideas pensadas para actualizar su humor llegaron al corte final, como un chiste sobre MAGA (Make America Great Again), el movimiento de Donald Trump.

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¿Qué chiste político fue eliminado de ‘Scary Movie’?

En entrevista exclusiva con MovieWeb, Anna Faris reveló que una escena de ‘Scary Movie’ quedó fuera de la película. La secuencia presentaba a Cindy Campbell en una versión más descompuesta, marcada por el aislamiento y por una caída en discursos conspirativos asociados con la era posterior al COVID. Según la actriz, la escena jugaba con una imagen de Cindy como una mujer rubia, desquiciada y metida en el “MAGA rabbit hole” (agujero de conejo de MAGA).

Marlon Wayans en ‘Scream 6’ (imagen: EW)

La actriz describió así el momento que no llegó a la versión final:

“Había una escena donde vemos a Cindy Campbell como la rubia desquiciada, ya sabes, metida en el mundo de MAGA. Y yo, por supuesto, estaba emborrachándome en mi camioneta. Primero bebía un caballito, luego de una pachita, después de un barril, y luego me preparaba una margarita. Toda una escena. Y entonces me veía por el retrovisor, intentaba enderezarme y decía: ‘Sé mejor, Cindy Campbell. Sé mejor’. Tenía muchas ganas de hacerlo, pero creo que no lo conseguí. Me gustó que Cindy Campbell fuera un buen reflejo, creo, de esa persona solitaria y en cuarentena.”

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La frase “Be best” (sé mejor) hacía referencia a la campaña impulsada por Melania Trump durante su etapa como primera dama de E.U., pero el chiste también apuntaba a un fenómeno más amplio: la mezcla de soledad, encierro, alcohol y radicalización digital que marcó a ciertos sectores durante y después de la pandemia.

Anna Faris defiende el regreso de los Wayans a la franquicia

Aunque algunas críticas tempranas han recibido la película con reservas, Anna Faris considera que esta nueva entrega sí representa un regreso al espíritu original de ‘Scary Movie’. Para ella, una de las claves está en el regreso de los hermanos Wayans, quienes participaron en las dos primeras películas y ahora vuelven a involucrarse en la saga después de más de dos décadas.

La actriz señaló que Marlon Wayans, Shawn Wayans y Keenen Ivory Wayans siempre tuvieron una energía muy particular para la comedia. Desde su perspectiva, la primera ‘Scary Movie’ no fue solo otra parodia más, sino un fenómeno cultural que sacudió al público en el año 2000 por su humor exagerado, su irreverencia y su capacidad para convertir la risa en una experiencia colectiva dentro de la sala de cine.

Para Faris, aunque la comedia ha cambiado mucho en los últimos 25 años, el enfoque de los Wayans se mantuvo muy cercano al de las primeras entregas. La actriz también dejó claro que, desde su punto de vista, este regreso tiene algo de restitución creativa: los Wayans volvieron a una franquicia que ayudaron a definir desde el inicio.

Una comedia de parodia frente a trece años de terror moderno

La nueva ‘Scary Movie’ llega después de trece años sin una película de la franquicia, lo que le da mucho material para satirizar. En ese tiempo, el cine de terror cambió de forma considerable, con nuevas sagas, secuelas heredadas, fenómenos virales y películas que se volvieron referentes casi inmediatos del género.

Anna Faris y Jayne Trcka en ‘Scary Movie’ (Imagen: Chris Large/Dimension Films)

Ese contexto explica por qué la película podía mirar hacia tantas direcciones: el terror elevado, las nuevas entregas de franquicias conocidas, los muñecos asesinos, los slashers extremos, las conspiraciones virales y hasta la cultura política posterior al encierro. La escena eliminada descrita por Anna Faris sugiere que la película también coqueteó con una sátira más directa sobre la radicalización conservadora y la estética MAGA, aunque finalmente ese momento no sobrevivió al montaje.

El corte de ese chiste deja una duda interesante sobre el tono final de la película. ‘Scary Movie’ nació como una parodia sucia, frontal y muy pegada al momento cultural de su época. La pregunta ahora es si esta nueva entrega realmente se atreve a morder el presente con la misma fuerza, o si su regreso se apoya más en la nostalgia que en la incomodidad.

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